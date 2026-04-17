【ビューティーワールドジャパン東京2026出展】オールペアが美容トレンドの主流「バリア・保湿」を軸に、DERMA LE GINZAが提唱する本質的なスキンケアを提案

株式会社オールペアブースイメージ

株式会社オールペア（本社：東京都千代田区、代表取締役：芹澤友美）は、2026年5月18日より開催される美容従事者向けの美容展示会「ビューティーワールドジャパン東京 2026」に出展いたします。

ALLPAIR DERMA LE GINZAシリーズ

今回の展示では、スキンケアブランド「DERMA LE GINZA（ダーマ・レ・ギンザ）」より、保湿とバリア機能に着目した2つの基幹アイテムをフォーカス。

2026年のスキンケア市場で注目される、刺激に配慮しながら機能性も求めるニーズに対し、サロン・美容現場で導入・提案しやすい形でその価値をご紹介します。

■スキンケアは「多機能」から「高機能なシンプル」へ

展示会イメージ

現在のスキンケア市場では、工程や刺激をむやみに重ねるのではなく、信頼できる成分で肌のコンディションを整える、シンプルで合理的なケアへの関心が高まっています。2026年のスキンケアトレンドでは、刺激に配慮しながら効果実感を高める処方設計と、肌バリアを守る・整える発想が大きなテーマになっています。



オールペアはこの潮流を捉え、過剰な刺激を避けながら、うるおいを与え、守ることに着目した製品設計を提案。展示会を通じて、サロンオーナー様や美容事業者様が、お客様へ自信を持って提案できる、継続しやすく機能性にも配慮したスキンケアの価値をお伝えします。

登録はこちら :https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html※本展示会は商談のためのBtoB展示会です。ご来場には事前登録が必要です。

■ フォーカスアイテム（展示内容）

1. RADIANCE FIRM MOISTURE LOTION（ラディアンス ファーム モイスチャーローション）

“肌水脈”※1に着目し、肌のうるおい環境を整え、角層までみずみずしさを届ける設計の化粧水です。

RADIANCE FIRM MOISTURE LOTION

【特徴】

セラミド類似成分※2やナイアシンアミド※3を独自のバランスで配合。乾燥による肌荒れを防ぎ、キメの整った肌印象へ導きます。

【技術】

ナノ乳化技術を採用し、素早くなじむテクスチャーを実現。次に使うアイテムのなじみをサポートします。

【価格/容量】

150mL / 16,500円（税込）

2. MOISTURE FACE CREAM（モイスチャー フェイスクリーム）

肌のバリア機能をサポートし、ふっくらとしたハリ感のある肌印象をキープするクリームです。

MOISTURE FACE CREAM

【特徴】

次世代レチノール”※4に加え、植物由来セラミド”※5やペプチド”※6を配合。リッチなうるおいで肌を包み込みます。

【使用感】

とろけるようなテクスチャーで、朝晩のルーティンに心地よさを提供。乾燥が気になる肌の守り手として機能します。

【価格/容量】

45g / 59,400円（税込）

※１ 角層のうるおいが「抱え込み・ムラなく行き渡り・保たれる」状態を目指した設計思想 ※2 グルコシルセラミド（保湿成分） ※3 保湿・整肌成分 ※4 クチナシ果実エキス（整肌成分）※5 セラミドAP・フィトステロールズ・グルコシルセラミド（すべて保湿成分） ※6 アセチルヘキサペプチド-8（保湿成分）

■単なる製品展示ではない「商談の場」として

本ブースでは、製品を実際にご体感いただくだけでなく、サロン・クリニックでの導入を見据えたご提案を行います。

展示イメージ

■ 導入サポート

トリートメントメニューへの組み込みや店販提案など、導入シーンに応じた活用方法をご相談いただけます。

■サンプル体験

DERMA LE GINZAを始めとする、高機能でありながら日常に寄り添う使用感を、実際にお試しいただけます。

■特別価格にて販売

サロン・クリニックで取り扱いのある製品を実際にご体感いただきながら、特別価格にてご案内いたします。

成分の訴求だけでなく、顧客満足度や継続使用のしやすさまで見据えたご提案をお求めの事業者様は、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

■展示会概要

展示会名：ビューティーワールド ジャパン 東京（第28回）

会期：2026年5月18日（月）-20日（水） 10:00-18:00（最終日は-16:30）

会場：東京ビッグサイト 〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１

ブース番号：S2-C024 （ホール：南2 小間番号：C024）

来場方法：来場登録制（商談展のため一般来場不可）

展示会公式サイト（来場登録）：https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html 展示ブランド：ALLPAIR119/CLINICI LE GINZA/DERMA LE GINZA/LIORA BELLE/GSHEX

■会社概要

社名： 株式会社オールペア（ALLPAIR）

本社所在地： 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング

代表取締役： 芹澤友美

事業内容： インナーケアおよびスキンケア製品の企画・販売

ブランドサイト： https://www.allpair-jp.com/