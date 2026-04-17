長岡京病院 新理事長就任のお知らせ

株式会社セントラルメディエンス

株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役:中川 隆太郎、以下「当社」）の提携医療機関である、医療法人総心会 長岡京病院（所在地：京都府長岡京市、以下「当院」）は、2026年4月1日（水）付で、村上 耕一郎が理事長に就任いたしましたことをお知らせいたします。

当院は、1980年の開設以降、「ひとりひとりのいのちに安心と笑顔を」という理念の下、地域に密着した医療提供をしてまいりました。

風邪・インフルエンザ・日常的な外傷や肛門手術など発症頻度の高い疾患、糖尿病・生活習慣病のみならず、パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの神経難病や会陰裂傷後の診療にも注力して診療に当たっております。特に会陰裂傷に伴う直腸膣瘻の手術は全国で高い症例実績があり、全国各地から患者様が来院されております。

2026年4月からは、新たに「脊椎センター」を開設いたしました。これにより、専門的な脊椎（せぼね）診療の体制を確立し、地域住民の皆様の幅広い医療ニーズに、より一層お応えできるよう努めてまいります。

■ 新理事長紹介

氏名： 村上 耕一郎（むらかみ こういちろう）

略歴： 滋賀医科大学医学部 平成12年卒業 医学博士

新役職： 医療法人総心会 長岡京病院 理事長

就任日： 2026年4月1日（水）

村上 耕一郎理事長■ 新理事長就任コメント

水黒知行前理事長が 38 年の長きにわたり地域の患者様のために尽力され、当院を育ててこられたご功績に、心より敬意と感謝を申し上げます。私も非力非才の身ではありますが、地域医療への情熱と「ひとりひとりのいのちに安心と笑顔を」という精神をしっかりと受け継いでまいります。その魂は変わらぬままに、時代の変化や多様化する患者様のニーズに柔軟に対応することが、今の私に課せられた使命と考えております。医療経営の厳しい時代を乗り越えるべく、セントラルメディエンスの皆様のご支援もいただきながら、スタッフ一丸となって地域の皆様に信頼される病院であり続けるよう、誠心誠意取り組んでまいります。







〈医療法人 総心会 長岡京病院〉

所在地：京都府長岡京市天神1丁目20-10

診療科目：外科・消化器外科・肛門外科・脊椎センター・整形外科・脳神経内科・循環器内科・糖尿病内科・リハビリテーション科・放射線科

病床数：一般病床 97床

URL：https://www.nagaokakyo-hospital.or.jp/

〈株式会社セントラルメディエンスについて〉

株式会社セントラルメディエンスは、2018年創業。「医療を止めない」を経営理念に、メディカルインテグレーター(R)として医療に必要なあらゆるバックオフィス事業を展開しております。良質な医療を継続的に提供できるよう、医療従事者には医療に専念してもらい、バックオフィスの業務は私たちがサポートすることで医療経営の最適化を目指します。医療部材や医療人材、清掃のメディカルデリバリー、医療経営コンサルティングやPR支援のメディカルサービス、さらに医療に特化したファクタリングを担うメディカルファイナンスと、多角的にサポートし未来の医療を守ります。

〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

社 名：株式会社 セントラルメディエンス

代表取締役：中川 隆太郎

URL：セントラルメディエンス：https://centralmedience.com/