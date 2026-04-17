Audible、伊藤羊一による初のAudibleオリジナル作品『君は、君だけの人生を歩め』を4月17日より配信開始　― 行動力とマインドを磨くヒントを音声で ―

Audible, Inc.

世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブル（以下、Audible）は、4月17日（金）より、伊藤羊一さんによる初のAudibleオリジナル作品『君は、君だけの人生を歩め』を、服部伴蔵門さんの朗読で独占配信開始します。本作は、「オーディオファースト作品」として制作されました。「オーディオファースト作品」とは、第一線で活躍中の作家がAudibleのために書き下ろしたオリジナル新作で、一番最初に「音声」で表現される、Audibleでしか体験できない作品です。

伊藤羊一さんは、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部の学部長を務めるほか、スタートアップスタジオの運営や企業・自治体向けの講演・研修などを通じて次世代リーダーの育成に携わる教育者・実践者です。これまでに多数のビジネス書を執筆し、代表作『1分で話せ』はベストセラーとなるなど、ビジネスパーソンを中心に幅広い支持を集めています。

本作は、自身の経験と思想をもとに、「自分の人生を歩くこと」について語りかける一作です。「自分なんてできない」「やりたいことが見つからない」といった思い込みにとらわれがちな現代において、誰もが自分の可能性に気づき、自分らしい人生を選び取るための視点を提示します。マインドセットや、思考法、行動など、人生を切り拓くために必要な要素を複数のテーマを通じて、わかりやすく実践的に語りかけます。これからのキャリアを模索する方から、これまでの経験を踏まえ次の一歩を考える方まで、あらゆる世代に向けて、今日からの行動を変えるヒントを与えてくれる一作です。

朗読を担当するのは、ナレーターとしてバラエティ番組をはじめ様々な作品で活躍する服部伴蔵門さんです。リスナー一人ひとりに語りかけるようなスタイルで綴られた本作を落ち着いた語り口で届けます。

Audibleでは本作のほかにも伊藤羊一さんの著書を配信中です。あわせてぜひお楽しみください。

Audible伊藤羊一作品配信タイトル：https://www.audible.co.jp/author/B074N5DLB3

伊藤羊一さん コメント

「これは読む本じゃない、浴びる本だ。

挑戦の最前線で掴んだマインドと思考と行動、そのすべてを音に叩き込んだ。

迷いも不安も、そのまま抱えて進めばいい。

“自分の人生” を歩き出していきたいなら、耳を貸してほしい。

覚悟はいらない。最初の一歩だけでいい。

その一歩は、ここから始まる。」

Audible ヘッド・オブ・コンテンツ・ジャパン キーリング・宮川もとみ コメント

「このたび、ビジネスパーソンや次世代リーダーに向けて数多くのメッセージを発信してきた伊藤羊一さんによる書き下ろし作品を、Audibleのオーディオファースト作品としてお届けできることを大変うれしく思います。伊藤さんのこれまでの著作はAudibleでも多くのリスナーに支持されており、忙しい日常の中でも学びを深めたいと考えるビジネスパーソンとの親和性の高さを感じていました。本作は、Audibleのリスナーのために特別に書き下ろしていただいたAudibleオリジナル作品です。

急速に、息をつく間もなく変化し続ける日々の中で、“自分は残りの人生をどう生きていきたいのか”という根源的かつシンプルな問いに向き合うことは、決して容易ではありません。本作品は、世代を超えて、新たな一歩を躊躇されている方や、ご自身の未来をあきらめかけている方々に、素直な気持ちで自分自身と向き合う貴重な時間をお届けいたします。音声で聴くことで、伊藤さんの熱量や想いがダイレクトに伝わり、文字で読むよりも心に深く響く、Audibleだけの特別な体験となっています。まるで伊藤さんの講義を受けているかのように興味深く耳を傾けていただける作品です。通勤時間や移動中などのスキマ時間にも取り入れやすく、日々の行動や考え方に変化をもたらすきっかけとして、多くの方にお届けできればと考えています。」

【作品詳細】

君は、君だけの人生を歩め

配信予定日：4月17日

著者：伊藤羊一

ナレーター：服部伴蔵門

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B0GSQJTTPL

ベストセラー『1分で話せ』『0秒で動け』著者の最新作！

君が、君だけの人生を歩むための、人生を自由に生きるためのヒント。

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部学部長、Musashino Valley代表、Voicyパーソナリティ、書籍もベストセラーになるなど、多方面で活躍する伊藤羊一氏。

なんでもできるスーパーマンのように見えますが、実は10年ほど前まで「自分の人生を歩いている」という感覚を持てていなかったと言います。 本作では、世間や周囲が決めた枠の中で「他人の人生」を生きてきた状態から、「自分の人生」を一歩一歩踏み出していけるようになった経験をもとに、君だけの人生を歩むためのヒントをお届けします。

【ナレータープロフィール】

服部 伴蔵門（はっとり はんぞうもん）

2月28日生まれ。神奈川県出身。アトゥプロダクション所属のナレーター。主な出演作は、「Venue101」（NHK）、「有吉ゼミ」（NTV）、「いくらかわかる金?」（TBS）、「光一&シゲのSHOWマン!!」（EX）、「ソレダメ!～あなたの常識は非常識!?～」（TX）など。

【著者プロフィール】

伊藤 羊一（いとう よういち）

武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長

Musashino Valley 代表

Voicyパーソナリティ

アントレプレナーシップを抱き、世界をより良いものにするために活動する次世代リーダーを育成するスペシャリスト。2021年に武蔵野大学アントレプレナーシップ学部（武蔵野EMC）を開設し学部長に就任。2023年6月にスタートアップスタジオ「Musashino Valley」をオープン。「次のステップ」に踏み出そうとするすべての人を支援する。また、ウェイウェイ代表として次世代リーダー開発を行う。東京大学経済学部卒。1990年日本興業銀行入行。2003年プラスに転じ、ジョインテックスカンパニーにて執行役員マーケティング本部長、ヴァイスプレジデントを歴任、経営と新規事業開発に携わったのち、2015年よりヤフーでリーダー人材の育成を行い「Yahoo!アカデミア」の学部長を務めた。代表作「1分で話せ」は71万部超のベストセラーに。その他「1行書くだけ日記」「FREE,FLAT,FUN」「『僕たちのチーム』のつくりかた」など。

Audible（オーディブル）について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。

URL：https://www.audible.co.jp