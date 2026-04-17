災害時の栄養課題に応える高野豆腐「新あさひ豆腐」シリーズ、「第1回 災害食アワード」でダブル受賞！

旭松食品株式会社

旭松食品株式会社（本社：大阪市、本店：長野県飯田市、代表取締役社長：木下博隆）は、高野豆腐「新あさひ豆腐」シリーズの『新あさひ豆腐 うす切り49.5g』および『カップ小さな新あさひ豆腐 減塩液体調味料付』が、日本食糧新聞社主催「第1回 災害食アワード2026」において、主菜部門 最優秀賞、アイデア商品部門 審査員特別賞のダブル受賞をいたしました。

▶アワード受賞の背景

2026年4月16日 「第1回 災害食アワード2026」 表彰式 上段中央：代表取締役社長木下博隆、審査員・受賞者の皆様※公式HP（受賞一覧）第1回災害食アワード2026 ：第1回 災害食アワード2026(https://saigaisyoku.com/)

災害時の非常食は、保存性や簡便性が求められる一方、炭水化物や塩分過多に偏りやすいという課題があります。高野豆腐は、たんぱく質・鉄分・カルシウムなどの栄養素が含まれる上、常温で長期保存が可能な点から近年あらためて注目されています。さらに「新あさひ豆腐」シリーズは、特許製法により一般的な高野豆腐と比べ塩分を95％カット。限られた調理環境下でも使いやすく、乳幼児から高齢者まで世代を問わず栄養バランスに役立ちます。

主菜部門：最優秀賞 「新あさひ豆腐 うす切り」49.5ｇ

うす切り1/60サイズ。加熱1分でふっくらやわらかく仕上がるので、スープや炊き込みご飯・炒め物などにもそのまま入れるだけ。ポリ袋や電子レンジを使った簡単調理にも最適！常温での長期保存が可能な上、豊富な栄養価や使いやすさが評価されました。

【賞味期限】13カ月間

アイデア商品部門:審査員特別賞 「カップ小さな新あさひ豆腐 減塩液体調味料付」

サイコロ 1/6カットサイズの高野豆腐に付属の液体調味料を入れ、お湯を注いで4分。ほっと落ち着くほんのり甘い “ 含め煮 ” が完成！お鍋もお皿もいらない紙製の即席カップタイプで、国立循環器病研究センターの「かるしお認定」も取得しています。

【賞味期限】 8カ月間

旭松食品株式会社が展開する高野豆腐ブランド。

やわらかい食感で滑らかな喉ごしが特徴。さらにお客様のニーズを受け、現在は特許取得のカリウム製法を採用し、一般的な高野豆腐に比べて塩分を95％カット。原料大豆や製造工場は国際的な水準に基づき管理されており、製造中の酸化抑制も徹底管理しています。品質へのこだわりと使いやすさを追求することで、今後もより安心してお使いいただけるよう、さまざまな商品をお届けしてまいります。

「新あさひ豆腐」ブランドサイト : https://www.asahimatsu.co.jp/koyatofu/

＜会社概要＞

社名 ： 旭松食品株式会社（ASAHIMATSU FOODS CO., LTD.）

代表者 ： 代表取締役社長 木下博隆

所在地 ： 〒532-0027 大阪府大阪市淀川区田川3-7-3

資本金 ： 1,617百万円

事業内容： 凍豆腐、即席みそ汁およびスープ類、介護食(カットグルメ)等の製造販売

URL ： https://www.asahimatsu.co.jp/