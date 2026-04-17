累計販売枚数５万着突破を記録したタニタとのコラボ商品『i-Suit SUPPORTED BY TANITA』が今年も登場！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、健康総合企業の株式会社タニタ（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：谷田千里）と協業し開発した『i-Suit SUPPORTED BY TANITA(アイ スーツ サポーテッド バイ タニタ)』の最新モデルを、２０２６年４月１７日（金）より、全国のはるやま店舗にて発売いたします。本商品は２０１８年より販売を開始し、今年１月に累計販売着数50,000着※１を突破したロングセラー商品です。本シリーズは、健康を支える機能性と「きちんと感」を両立した一着として、オフィスカジュアルへの移行期における「失敗しない一着目」としても高い支持をいただいております。

洗っても型崩れしない、歩くための健康ビジネススーツ

『i-Suit SUPPORTED BY TANITA』は、タニタが持つ活動量の計測技術から得られたデータにより歩きやすさと動きやすさが実証※２された機能性スーツです。今回モデルも、旭化成アドバンスによる国産ニット素材バイオセンサー(R)※3を採用しています。この素材は接触冷感に優れているだけでなく、吸湿放湿性も備えているため汗などの水分を含むと生地の通気度がさらにアップする独自の機能を備えており、湿度の高い日本の夏でも常に衣服内をドライで涼しく保ちます。さらに、歩行を快適にするスラックスの特許設計の型紙（特許：第6683373号）を元に、動きやすさと歩きやすさを徹底追求。着用するだけでビジネスパーソンの日常的な活動をサポートする、まさに「健康を纏う」一着です。今季は新色として「ネイビーミニストライプ」をラインアップに加え、より洗練された着こなしを提案いたします。

また、ご家庭で上下丸洗いを繰り返しても型崩れしにくいはるやま独自の特別な縫製補強を施しています。さらに、シワになりにくさを表すWW（ウォッシュ＆ウェア）性において最高水準の５級※４を達成。お洗濯後もノーアイロンでそのまま着用できるため、忙しい朝の時間を有効活用いただけます。競合他社と比較しても圧倒的な「仕立ての美しさ」を誇り、シンプルな軽量仕立てながらドレス感のあるキレイなシルエットを実現しています。

商品概要

【商品名】 『i-Suit SUPPORTED BY TANITA』 ツーパンツスーツ

【価格】 72,490円(税込)

【カラー展開】 ブラック、ネイビーミニストライプ

【素材】 表生地 ポリエステル９０％ キャプラ１０％

裏地 ポリエステル １００％

脇部分パワーネット ナイロン８３％ ポリウレタン１７％

【サイズ展開】 A、AB、BB 体 ４号～７号

特長

1.汗などの水分に反応して通気性が向上する旭化成アドバンスの快適複合素材を採用。

2.歩行を快適にする独自設計により、動きやすさと「歩きやすさ」を実現。

3.洗濯後の高い形状回復。

【販売場所】 はるやま店舗（一部店舗を除く）、はるやまオンラインショップ

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

※１：2018年10月から2026年1月末までのi-Suit SUPPORTED BY TANITAシリーズ商品の累計販売着数。 当社調べ

※2：通常歩行の指示により得られた実験結果より算出し、比較。当社従来スーツ着用時 時速 6,480ｍ/ｈ、『i-Suit SUPPORTED BY TANITA』着用時、時速7,200ｍ/ｈ。 1時間の歩行で 720ｍ/ｈ分の差が発生。タニタ調べ（2018年4月13～20日実施）

※3 バイオセンサー(R)は旭化成アドバンス(株)の登録商標です。

※4 一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター No.OS-2303441生地品質検査報告書より確認

◆はるやま商事株式会社

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