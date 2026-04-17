【アニメ『呪術廻戦』のコラボオーダースーツ】アニメイトでもオーダーチケットの取り扱いが開始！　DIFFERENCEとコラボしたアイテムを今すぐチェック!!

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株式会社アニメイトは、現在受注を行っているアニメ『呪術廻戦』×DIFFERENCEのコラボオーダーアイテムが注文できるオーダーチケットを、アニメイト池袋本店＆アニメイト通販にて取扱開始いたします。

アイテムのラインナップは、「オーダースーツ」「オーダーシャツ」「オーダースーツ（スリーピース）」の3点。いずれも、DIFFERENCEのお好きなスーツ生地の中から選んで仕立てることができます。

さらに、アニメ『呪術廻戦』の印象的なシーンをコラージュした総柄の限定生地も！ 虎杖悠仁、七海建人、五条悟の3種類から選ぶことができ、スーツ＆シャツでは裏地、スリーピースのベストでは背中側（背裏）に使用されます。

また、アニメイト池袋本店にはスーツのサンプルを展示予定ですので、ぜひ足を運んでみてください！

■商品情報

△スーツイメージ

アニメ『呪術廻戦』コラボ DIFFERENCE 仕立券

取扱期間：2026年3月31日～5月31日

取扱店舗：アニメイト池袋本店、アニメイト通販

価格：

＜オーダースーツ＞64,900円（税込）

＜オーダーシャツ＞13,200円（税込）

＜オーダースーツ（スリーピース）＞89,265円（税込）

購入の流れ：

（1）アニメイトにて、対象アイテムの仕立券を購入

（2）仕立券をご持参のうえ、DIFFERENCE店舗へ来店

（3）カウンセリング～完成・お渡し（DIFFERENCE店舗にて、コラボ仕様のデザイン選択、採寸を行い、スーツをお仕立てします）

※DIFFERENCE店舗へは事前に来店予約が必要です。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

■関連URL

アニメ『呪術廻戦』コラボ DIFFERENCE 仕立券 アニメイト通販販売ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/jujutsukaisen-0331goods/cd/4262/)

『呪術廻戦』×DIFFERENCE 公式サイト(https://difference.tokyo/about/jujutsu/)

アニメ『呪術廻戦』公式サイト(https://jujutsukaisen.jp/)

■『呪術廻戦』とは

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々先生によるコミック。

「週刊少年ジャンプ」（集英社ジャンプコミックス刊）にて2018年3月から2024年9月まで連載され、コミックスのシリーズ累計発行部数は1億部（デジタル版含む）を突破している大人気作です。

2026年1月8日からはTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が放送中で、ますます盛り上がりを見せています。