TBグローバルテクノロジーズ株式会社「Sea Japan 2026」に出展・セミナー登壇 海上荷役の安全性向上と効率化を両立する最新技術を紹介

東京貿易ホールディングス株式会社

東京貿易グループのグループ会社であるTBグローバルテクノロジーズ株式会社（東京都中央区京橋、代表取締役 Laurent Poidevin 以下TBG）は2026年4月22日（水）～4月24日（金）、東京ビッグサイトで開催される国際海事展示会「Sea Japan 2026」において、次世代燃料の安全かつ迅速な海上荷役を実現する流体荷役技術をテーマにセミナー登壇するとともに、関連する最新技術を展示します。

ローディングアームの模型を展示するTBGブース。多角的な視点でTBGの技術を確認いただけます。

■出展の背景

現在、エネルギー業界は「安定供給」「環境負荷の低減」「経済性」を同時に満たす“エネルギートリレンマ”に直面しており、LNGをはじめとする分野では、国際的な供給網の強化と、環境負荷を抑えた効率的な輸送技術の確立が求められています。こうした背景のもとTBGは、70年にわたるローディングアームの取り扱い実績と国内トップシェアを基盤に、海上荷役の新たなソリューションを開発しています。本展示会では、OTC*（Offshore Technology Conference）

主催の技術コンテスト「Spotlight on New Technology」でWinning Technologyを受賞した革新的技術をはじめ、アンモニア、液化水素、液化二酸化炭素の安全かつ迅速な海上荷役を実現する技術を具体的なソリューションとともに提示します。

*米国開催の海洋（オフショア）でのエネルギー開発に関する世界最大級の国際展示会・会議

■TBG登壇セミナーのご案内

・テーマ： エネルギー転換期における最新の流体荷役技術、ローディングアームの紹介

・日 時： 4月22日（水）11:00～11:50

・会 場： 西3ホール（セミナールーム3）

※ご来場には事前予約が必要です。 来場事前登録 | Sea Japan 2026(https://seajapan.informa-event.jp/registration/)

・テーマ： LNG及びアンモニアのShip to Ship バンカリングソリューション

・日 時： 4月23日（木）13:00～13:30

・会 場： 西3ホール（セミナールーム3） ※登録不要

■出展概要

・名称：Sea Japan 2026：https://www.seajapan.ne.jp/

・会期：2026年4月22日（水）～4月24日（金）

・会場：東京ビッグサイト ブース番号「3A-03」

■主な展示内容

・マリンローディングアーム自動接続システム「CHOKUSEN」*

・アンモニア用高安全性無害化緊急離脱システム（ERS）*

・船舶間アンモニア燃料供給用バンカリングブーム

* Spotlight on New Technology Award受賞技術

「CHOKUSEN」イメージ

緊急離脱システム（ERS）イメージ

アンモニア用バンカリングブームイメージ

https://prtimes.jp/a/?f=d98548-191-6404ab767b51cc1543a563be2c55054f.pdf

■ TBグローバルテクノロジーズ株式会社とは

国内トップシェアを誇るローディングアームを中心としたエネルギー関連機器の製造、販売を通じて、世界のエネルギー社会の発展に貢献しています。

海上用LNGローディングアームの販売は国内トップシェアを誇り、国内外のエネルギーの安定供給に寄与しています。また、スイベルジョイントをはじめとしたジョイント、バタフライバルブやさまざまな産業用機械を取り扱っています。エネルギー関連機械等の開発・製造・販売・メンテナンスサービスを通じて、世界のエネルギー社会の発展に貢献します。

TBグローバルテクノロジーズ株式会社

ホームページ：https://www.tbgtech.co.jp/

■ 東京貿易グループとは

持ち株会社である東京貿易ホールディングス株式会社（東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン27F、代表取締役社長執行役員 坪内秀介）と個性豊かな国内外の16事業会社、合計17社で構成する事業開発型商社グループであり、1947年の創業から78周年を迎えました。



エネルギーインフラ、スマートマニュファクチャリング、イメージソリューション、マテリアルサプライの４つのセグメントに注力し、各社が専門性の高い事業を展開しつつも、総合力を生かして新しい価値を世の中に提供し続けるグループを目指しています。

東京貿易グループは今後も変革を恐れず、自由闊達な文化の下、イノベーションを起こし、ステークホルダーの皆様が安全・安心な生活、経済、社会活動をおくることができる、より良い社会の実現と持続に貢献します。

東京貿易グループ ホームページ：https://www.tokyo-boeki.co.jp/