KAYOU＋「AIMVISION PRO」がRed Dot Design Award 2026を受賞

ＫＡＹＯＵ株式会社

KAYOU株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：李奇斌［り・きひん］）が展開するステーショナリーブランド「KAYOU＋（カーユプラス）」の製図用シャープペンシル「AIMVISION PRO（エイムビジョン プロ）」が、このたび Red Dot Design Award 2026（レッドドットデザイン賞）を受賞いたしました。

Red Dot Design Award(https://www.red-dot.org/)は、ドイツに本拠を置く国際的なデザイン賞であり、「iF Design Award」「IDEA」と並ぶ世界三大デザイン賞の一つとして知られています。

プロダクトの革新性、機能性、品質、人間工学、耐久性など、多角的な観点から審査が行われ、世界中から応募される製品の中から優れたデザインのみが選出されます。

本受賞は、精密な構造設計によって生み出される、ブレの少ない安定した筆記パフォーマンスが評価されたものです。なお、本製品は「iF Design Award 2026」に続く受賞となりました。



▼ iF Design Award受賞に関するリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000158242.html

受賞製品について



■AIMVISION PRO（エイムビジョンプロ）

AIMVISION PRO



AIMVISION PROは、オール・メイド・イン・ジャパンで製造された高級製図用シャープペンシルです。

真鍮削り出しによる約26gの重量感あるボディと、剛性を高めた機構設計により、ブレの少ない安定した筆記パフォーマンスを実現。ペン先から中央リングに至るまでを一体構造で設計し、振動やわずかな歪みを抑えることで、高精度な描写を可能にしています。

グリップには、ローレット加工とラバーを組み合わせた独自構造を採用し、安定した保持力と快適な書き心地を両立。さらに、特許取得のギア式芯硬度表示ダイヤルや、筆記時に手が干渉しにくい24mmのショートクリップを備え、細部に至るまで精度と使いやすさを追求しました。

高い剛性と精度を備えた一本として、思考と描写をつなぐ筆記体験をもたらします。

｜製品詳細

https://kayouplus.com/brand/aimvision_pro/

KAYOU＋デザイナーコメント

AIMVISION PROは、ブレのないドローイングを実現するために設計された製図用シャープペンです。

感覚と視覚のズレを極限まで排除する真鍮削り出しによる高精度なボディ構造+部品構成により、プロフェッショナルな描写体験を提供します。長時間使用でも疲れにくい快適性と、独自構造の芯硬度ダイヤルなど、ユーザーの声に応える工夫が凝縮された一本です。



開発にあたっては、ユーザーへのヒアリングとデザイナー自身の体験から、書き心地に影響を与える「ブレ」「疲労」「誤操作」の要因を抽出しました。これに対し、全体を真鍮削り出しによる高剛性構造とし、特に前軸を一体パーツで設計することで、勘合によるブレを排除。高いグリップ力と疲労軽減の両立を目指し、ローレット加工に1mm幅の孔をパターン状に配置し、さらにラバーグリップを組み合わせる高度な加工を採用しました。

芯硬度表示には、誤って動かない特許取得のギア式ダイヤルを設計。さらに、筆記時に手が干渉しないよう、クリップは24mmのショート設計にしています。

試作と検証を重ね、機能と美しさの高次元な融合を実現しました。

書く時間を、より豊かな時間へ。



KAYOU＋は、物が本来持つ価値を丁寧に届ける、本物志向のステーショナリーブランドです。

安価さが価値の基準となりがちな時代において、私たちは“長く選ばれる製品”とは何かを問い続けています。

デジタルが主流となった今だからこそ、あえてアナログの文房具に向き合う。

そこには、手に触れ、線を引き、思考をかたちにするという、人の営みの原点があります。

高度な設計と品質を追求し、その積み重ねによって使う時間の質を高めるプロダクトを届ける。

書くという行為を通じて心が整い、静かに満たされる時間を届けていきたい。

KAYOU＋は、道具を超えた価値を生み出すブランドとしてこれからも進化し続けます。

KAYOU＋（カーユプラス）について

KAYOU＋（カーユプラス）は、2025年7月にデビューした総合文房具ブランドです。

「本物の価値を知り、心を豊かにするブランド」をテーマに誕生しました。

KAYOU＋の文房具は、想像を超える価値を追求し、使うことによって心が豊かになる体験を届けることを目指しています。

｜Brand Site

https://kayouplus.com/



｜Instagram

https://www.instagram.com/kayou_plus



｜X

https://x.com/kayou_plus