スケッチャーズ アウトレット札幌上野幌店にて1周年を記念した特別キャンペーンを開催

SKECHERS JAPAN G.K.

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くThe Comfort Technology Company(TM)の「SKECHERS(スケッチャーズ)」は、来る2026年4月24日(金)、札幌市厚別区上野幌にある『スケッチャーズ アウトレット札幌上野幌店』のオープン1周年を迎えます。

1周年を記念し、『スケッチャーズ アウトレット札幌上野幌店』にて2026年4月24日(金)～5月15日(金)の期間でキャンペーンを行います。

キャンペーン中の期間、一部商品を除く店内全品が20% OFFになるほか、店内商品を税込1万円以上お買い上げのお客様を対象に、スケッチャーズのアンバサダーであり、北海道日本ハムファイターズのチーフ・ベースボール・オフィサーを務める栗山英樹さんの撮影会参加券やサイン色紙などが当たる抽選会を実施いたします。

キャンペーン概要

１.店内全品20% OFF

【期 間】期間：2026年4月24日(金)～5月15日(金)

２.スケッチャーズのアンバサダー 栗山英樹さん撮影会やサイン色紙などが当たる抽選会

【期 間】2026年4月24日(金)～5月15日(金)

【参加条件】キャンペーン期間中、1万円以上お買い上げのお客様

【特 典】

A賞：栗山英樹さん撮影会参加券 50名様

※5月16日(土)10:30～11:30に実施。当日参加できる方のみ対象。

B賞：栗山さんのサイン色紙 50名様 ※お渡しは5月16日(土)午後から

C賞：スケッチャーズ アウトレット札幌上野幌店で使えるクーポン5,000円券 30名様

※税込5,000円以上購入時利用可。有効期限2026年9月末日まで。

D賞：マツオ特別賞 松尾ジンギスカンパッケージ5,000円分相当申込ハガキ 30名様

E賞：スケッチャーズ アウトレット札幌上野幌店で使えるクーポン1,000円券

※税込5,000円以上購入時利用可。有効期限2026年9月末日まで。

※数がなくなり次第終了となります。

※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合がございます。

栗山英樹さん撮影会 概要

日時：2025年5月16日(土) 10:30～11:30

場所：スケッチャーズ アウトレット札幌上野幌店

北海道札幌市厚別区上野幌3条2丁目1-10

人数：50名様

参加条件

2026年4月24日(金)～5月15日(金)のキャンペーン期間中に、店内商品を税込1万円以上お買い上げの方を対象に実施する抽選会にて当選された方。

※天候や災害、その他トラブルやゲストのご都合により、内容の変更や中止になる場合がございます。

予めご了承ください。

栗山英樹さんプロフィール

栗山英樹 (くりやま・ひでき)

1961年生まれ。東京都出身。

1984年に東京学芸大からヤクルトに入団して外野手として活躍し、ゴールデン・グラブ賞も受賞。1990年に現役を引退した後は、野球解説者やスポーツキャスターなどを経て、2012年のシーズンから北海道日本ハムの監督を10年間、務める。指導者の経験はなかったものの、1年目の2012年にリーグ優勝。2016年には、球団史上3回目となる日本一を果たす。2021年に退任。同年、野球日本代表監督に就任。2023年のWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックでアメリカを破り3大会ぶり3回目の優勝を果たす。同年、日本代表監督退任後、2024年から北海道日本ハムファイターズのチーフ・ベースボール・オフィサーに就任。

スケッチャーズ アウトレット札幌上野幌店

所在地 ：北海道札幌市厚別区上野幌3条2丁目1-10

店舗面積：236坪(780.2 平方メートル )

TEL ：011-378-4229

営業時間 ：10:00～20:00

定休日 ：年中無休(年末年始を除く)

SKECHERS U.S.A., Inc.

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くコンフォートテクノロジーカンパニーのスケッチャーズ(ニューヨーク証券取引所：SKXSKX)は、メンズ・ウィメンズ・キッズ向けのさまざまなライフスタイル及びパフォーマンスフットウェア、アクセサリーをデザイン、開発、販売しています。スケッチャーズのフットウェアは、百貨店や専門店、スケッチャーズ社や第三者が保有する約5,300の小売店、当社の公式通販サイトを通して、米国および世界180以上の国・地域で販売されています。当社は完全所有の子会社、合弁会社、及びディストリビューターを通じてグローバルなビジネスを運営しています。



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【商品に関する問い合わせ先】

スケッチャーズジャパンお客様コールセンター

TEL：0120-056-505(平日10：00～18：00)