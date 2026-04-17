バナナ・リパブリック、The Explorers Clubとのパートナーシップを通じてArchive Reissueコレクションを4月17日(金)発売

ギャップジャパン株式会社

バナナ・リパブリックは、The Explorers ClubとのパートナーシップによるArchive Reissueコレクションを2026年4月17日(金)より発売します。ブランドのヘリテージに根ざし、現代的な視点で再解釈された全24点を展開するこのカプセルコレクションは、現代を生きる探検家の好奇心と発見の精神を体現しています。

120年以上にわたり、The Explorers Club はフィールドリサーチ、科学的探検、そして自然保護の推進に尽力してきました。エベレスト山から宇宙空間にまでその活動が世界中に影響力を与えてきた国際組織であるThe Explorers Clubは、バナナ・リパブリックが誇る膨大なアーカイブから厳選された、稀少で冒険心あふれるアイテムを展開する上でまさにふさわしいパートナーです。

本コレクションは、俳優Joshua Jackson（ジョシュア・ジャクソン）を起用したマルチチャネル展開のキャンペーンを通じて、バナナ・リパブリックのヘリテージとThe Explorers Clubの歴史あるレガシーが融合した世界観を表現しています。Andrew Jacobs（アンドリュー・ジェイコブス）によって歴史あるマンハッタンのクラブハウスで撮影されたヴィジュアルでは、探検、環境保護、発見、そしてスタイルといった多様な情熱を持つ4名の姿を描き出しています。

チーフマーケティングオフィサーのMeena Anvary（ミーナ・アンバリー）は次のようにコメントしました。「私たちのブランドの中心には常に探検心、好奇心、そして発見の喜びがあります。The Explorers Clubは、120年以上にわたりフィールドリサーチ、科学的探検、そして自然保護の推進に尽力してきました。このようなパイオニア精神を体現する団体とパートナーシップを組み、両者に共通するレガシーからインスピレーションを得た限定Archive Reissueコレクションを展開できることを大変嬉しく思っています。」

インドにおける野生動物保護への取り組みや、Oceanaを通じた海洋保全への支援などに取り組むジョシュア・ジャクソンは、現代に生きる探検家の姿を体現しています。キャストには、海洋保護活動家でモデルのJon Paul Phillips（ジョン・ポール・フィリップス）、モデル兼マルチディシプリナリー・アーティストのFarah Nieuwberg（ファラ・ニューベルグ）、そしてアウトドア・コミュニティの構築に取り組むMichael Washington（マイケル・ワシントン）も起用しています。

本キャンペーンでは実在する探検家たちのストーリーも紹介されています。Joshua Charow（ジョシュア・チャロウ）が監督を務めるショート動画シリーズでは、科学と探検の発展に貢献するThe Explorers ClubのEC50のメンバーにスポットライトを当てます。シリーズに登場する探検家には、生化学者のRosa Vasquez Espinoza（ロサ・バスケス・エスピノーザ）博士、海洋生物学者のDaniel Caceres Barta（ダニエル・カセレス・バルタ）、そして地球科学者で宇宙飛行士のSian Proctor（シアン・プロクター）が含まれます。

キャンペーン全体では、カラフルな商品説明と遊び心あふれるイラストが特徴のアーカイブカタログと、ジェイコブスによる写真が並置され、独自の世界観を生み出しています。一方、かつて電話注文用として使用されていた象徴的な“1-800”番号は、ジャクソンがコレクションの主要アイテムを手に取りながら考える様子を描いたコミカルなショートフィルムの中で再現します。視聴者が実際にその番号へ電話をかけると、オペレーターがコレクションの主要アイテムにまつわる歴史を語りかける構成となっています。

キャンペーンに登場するキャストたちの個性と歴史あるクラブハウスの背景が、このArchive Reissueコレクションのストーリーを彩る舞台となっています。ユニセックスで展開されるこのカプセルコレクションは、それぞれが独自のストーリー性を持つアイテムとして厳選されました。イエローカラーが鮮やかなヌバック素材のファイヤーマンジャケットから、耐久性に優れた素材を使用し、トートバッグにすっきりと折りたためるコンバーチブルパッカブルジャケットまで、これらのアイテムは現代的な視点を通してバナナ・リパブリックの豊かなデザインの歴史にスポットライトを当てています。

本キャンペーンは4月17日(金)にバナナ・リパブリックの各ブランドチャネルで公開されるとともに、Archive Reissueコレクションも同日4月17日(金)よりバナナ・リパブリック虎ノ門ヒルズ店・名古屋ZERO GATE店・天神VIORO店及び公式オンラインストアで販売します。Archive Reissueコレクションをご購入されたお客様にThe Explorers Clubがバナナ・リパブリックに相応しいカラーリングで特別にデザインした「限定ピン」をギフトいたします。

Archive Reissueコレクション概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b9K2jeo7IEI ]

発売日：2026年4月17日(金)

展開店舗：

・バナナ・リパブリック虎ノ門ヒルズ店

・バナナ・リパブリック名古屋ZERO GATE店

・バナナ・リパブリック天神VIORO店

＊販売時間はストアのオープン時間に準ずる

・バナナ・リパブリック公式オンラインストア：午前0時より販売開始

https://bananarepublic.gap.co.jp/br-the-explorers-club?tid=bjme001211

Archive Reissueコレクション特典

Archive Reissueコレクションをご購入されたお客様にThe Explorers Clubがバナナ・リパブリックに相応しいカラーリングで特別にデザインした「限定ピン」を、ギフトいたします。

（ギフトは1アイテム購入につき1点となります）

Archive Reissue コレクション

Men’s

- トートバッグ型に収納できるパッカブルジャケットは、フードを入れ込むことができる2Wayネックデザインやポケットが多くユーティリティ機能が満載。- トレッキングにインスパイアされたフォトジャーナリストベストは、複数のポケットを備え裏地はキルティング生地を使用。- 90年代のコレクションからインスパイアされたヌバックファイヤーマンジャケットは、鮮やかなイエローが象徴的。パッカブルジャケット 55,000円ヌバックファイヤーマンジャケット 160,000円フィールドシャツ 20,000円スエードカラージャケット 38,000円フォトジャーナリストベスト 35,000円ヘンリーTシャツ 10,000円ユーティリティジャケット 45,000円プリーツフィッシングショートパンツ 13,000円グラフィックTシャツ 8,000円コットンクルーセーター 20,000円 /コンバーチブルパンツ 20,000円グラフィックスウェットシャツ 16,000円ストライプシャツ 20,000円

Women’s

- アーカイブのオリジナルデザインにインスパイアされたトレッキングジャンプスーツは、かつてのユーティリティのムードを演出。- ハリのあるコットンツイルがクラシックなAラインを作り出し、サイドのボタンやバックのベルトなどユーティリティディテールを感じる80年代のReissueであるボタンミディスカート。- フロントの立体的に作られたスクエアポケットやウエストのサイドに施されたベルトでサイズ調整可能なカーゴボタンショートパンツ。トレッキングジャンプスーツ 20,000円ボタンミディスカート 18,000円ストライプーTシャツ 12,000円カーゴショートパンツ 18,000円キュロットパンツ 20,000円ポップオーバーリネンシャツ 20,000円ストライプシャツ 20,000円オーバーサイズダッフルバッグ 50,000円バックパック 25,000円バケットハット 11,000円バケットハット 11,000円

すべて税込み価格です。

※プレスリリース掲載のキャンペーンルックは、一部日本未展開のアイテムが含まれています。

The Explorers Club(エクスプローラーズクラブ)について

1904年に設立され、マンハッタンのアッパーイーストサイドに本部を置くThe Explorers Clubは、世界や未知の領域の知識を広げることに献身する探検家、科学者、自然保護活動家、そしてストーリーテラーが集結する団体です。陸、海、空、そして宇宙にわたる探検の支援や、卓越した科学的ミッションに対する名高い「Explorers Clubフラッグ」の授与などを通じ、好奇心を生き方として推進し続けています。

Banana Republic (バナナ・リパブリック)について

Banana Republicは、現代を生きる探究者のために、上質で巧みに仕立てられたコレクションや体験を通じて、日々の歩みを豊かにし、インスピレーションをもたらすストーリーテラーのブランドです。1978年にサンフランシスコで創業し、現在ではオンラインをはじめ直営店、およびフランチャイズ店を通じて世界中のお客様とのつながりを構築しています。さらに詳しい情報はオンラインサイト www.bananarepublic.co.jpまたは、 ソーシャルチャネル@bananarepublic @bananarepublic_jp をご確認ください。