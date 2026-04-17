【楽天イーグルス】6/13（土）ファンキー加藤さんが来場！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、6月13日（土）広島東洋カープ戦において、ファンキー加藤さんが来場し、試合終了後にフィールドでミニライブを開催することとなりましたので、お知らせいたします。

ファンキー加藤さんに楽天モバイル 最強パーク宮城でミニライブを行っていただくのは、6年連続通算11回目となります。当日はミニライブを開催する他、様々なイベントにご登場いただき、楽天モバイル 最強パーク宮城を盛り上げていただきます。

＜6/13（土）ファンキー加藤さんミニライブ 概要＞

■開催日：6月13日（土）広島東洋カープ戦［14:00試合開始］

■実施時間：試合終了30分後から約30分間（予定）

※悪天候・荒天の際は内容を縮小または中止とさせていただく場合があります

■場所：楽天モバイル 最強パーク宮城 フィールド上

■ファンキー加藤さんコメント

ファンキー加藤、今年も楽天モバイル 最強パーク宮城に参戦させていただきます！

昨年はまさかの引き分けという結果で、通算戦績は2勝7敗1分けです。これは完全な追い風… というか上昇気流に乗ったと言っても過言ではないですね。

調子に乗りました。ごめんなさい。

2026年も楽天イーグルスの勝利を祈りながら、また東北の大空に向かって“あの歌”を皆さんと一緒に歌いたいと思っています。何卒よろしくお願いします！

※2025年のミニライブの様子※2025年のミニライブの様子

■その他ご出演イベント

・試合前

12:15頃 EAGLE STAGE（スタジアム正面広場）トークショー

12:40頃 Rakuten.FM TOHOKU ラジオ出演

・試合中

2回裏 スタジアムMC

詳細はこちら :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601056397.html

■楽天イーグルスの観戦チケット好評発売中

チケットはこちら :https://www.rakuteneagles.jp/ticket/

■提供写真

https://rak.box.com/s/nt0v6ihmamarb40r9v3grs6blrb2im8u

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または、「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします