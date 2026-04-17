【名古屋】皆様が安心して利用できる施設を目指して。昨年に続けて名古屋で2度目の参画！「名古屋レインボープライド2026」に出展します

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区／代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）は、2026年1月21日（水）に開業10周年を迎えました。この記念すべき節目を新たなスタートラインとし、お客様お一人お一人の「人生のライフスタイル」に寄り添うホスピタリティホテルとして、様々なシーンを特別な時間となるよう、最高のおもてなしをしてまいります。

当社ではジェンダーや障害の有無に関わらず、すべてのカップルに幸せを届けたいという想いのもと『Happiness プロジェクト※）』を発足しており、その取り組みの一環として2023年から始まった東京・大阪イベント参画に加え、2025年には名古屋でのイベントに初めて参画し、2026年5月16日（土）に名古屋市で開催される「名古屋レインボープライド2026」へブース出展いたしますので2度目の参画となります。

ブース内では、ご来場された方の“幸せの瞬間”を収めた写真撮影を実施。華やかに彩られたフォトスポットで、結婚写真を中心に活躍する、プロのフォトグラファーによる撮影後、オリジナルの記念台紙でお写真をプレゼントいたします。ご来館いただく方の素敵な想い出になるようお手伝いさせていただきます。また「ストリングスホテル 名古屋」内、1階「ニューヨークラウンジ」では、イベント参画を記念したオリジナルモクテルを2026年5月1日（金）～5月31日（日）まで販売いたします（1杯1,500円 消費税込・サービス料15%別）。

※）Happinessプロジェクトとは、多様な方の視点を理解することで、新たな接客、おもてなしへ活かすための取り組み。結婚式を始め、宿泊・レストラン・宴会や各種イベントで施設をご利用いただくすべてのお客様を同じ想いでお迎えし、すべての人が安心して幸せや喜びを感じられる時間と空間をご提供するために、2020年よりスタート。これまで、低アレルゲンコースの開発やカバーメイクの実施、車椅子に座ったまま着ることができるウエディングドレスの導入、「ベストブライダルユニバーサルサービスガイドブック」の策定や定期的な研修といった様々な取り組みを実施。

■「Happinessプロジェクト」HP：https://www.bestbridal.co.jp/sdgs/(https://www.bestbridal.co.jp/sdgs/)

【名古屋レインボープライド2026概要】

▲「名古屋レインボープライド2026」ロゴマーク▲過去出店時のイメージ写真（外観）▲過去出店時のイメージ写真（フォトスポット）▲「ストリングスホテル 名古屋」レインボーモクテル販売▲過去出店時のフォトスポット撮影▲過去出店時のフォトスポット撮影▲過去出店時のフォトスポット撮影

【出展イベント概要】

名古屋レインボープライド2026 ～「Move Forward」～

開催日時：2026年5月16日（土）10:30~18:00

開催場所：メイン会場 オアシス21「銀河の広場」

※パレードは13：30～17：00 名古屋市栄周辺にて予定

【ブース内容】

ブース名： 「ストリングスホテル 名古屋」

出展内容：華やかに彩られた特設フォトスポットで専属フォトグラファーによる撮影後、オリジナルの記念台紙でお写真をプレゼント。

※先着順でのご案内（無料）

※撮影時には、花冠やブーケなどを無料でお貸出し

【名古屋レインボープライド イベント主旨】

私たちはみんなひとりひとり、それぞれが性的指向、性自認、障害、人種・民族、信条、年齢など、多数・複数の側面を持ち合わせています。私たち「名古屋レインボープライド」は、LGBTQを軸に、そうした一人ひとりの多様性を可視化し、権利や尊厳を求めるイベントを2012年から開催しています。日本だけでなく世界中で行われている「プライドパレード」には、性的マイノリティの当事者はもちろん、企業や教育機関、行政、学生、家族連れなど、属性や立場を超えて多くの人々が参加しています。

私たちはこのイベントを通じて、「違いを認め合う価値観」を広げていきたいと思っています。

公式HP：https://nagoyarainbowpride.com/

【ストリングスホテル 名古屋「ニューヨークラウンジ」にてオリジナルモクテルを販売】

▲「名古屋レインボープライド2026」 ロゴマーク

【店名】ストリングスホテル 名古屋 1階 「ニューヨークラウンジ」

【電話番号】052-589-0787（レストラン代表）

【店舗HP】https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/newyork/(https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/newyork/)

【商品名】レインボーモクテル

【販売日】2026年5月1日（金）～5月31日（日）

【販売期間】11：00～21：30（L.O 20:00）

【料金】1,500円（消費税込・サービス料15%別）

▲レインボーモクテル イメージ写真▲店舗内観 イメージ写真

▲ホテル外観 イメージ写真

＜ストリングスホテル 名古屋 概要＞

【住所】〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

【アクセス】名古屋駅桜通口徒歩10分／名古屋臨海鉄道あおなみ線 「ささしまライブ駅」徒歩3分

【電話番号】052-589-0577（ホテル代表）

【HP】https://www.strings-group.jp/nagoya/

▲開業10周年ロゴマーク＜ホテル開業10周年ロゴマークに込めた想い＞

・感謝と創造の10年を形に、次の未来をひらく

ホテル名“ストリングス”の由来である“弦”もモチーフに、これまでの感謝と未来への決意をシンプルかつ力強く表現したロゴマークです。

・感謝と調和

この“弦”は、一人一人のプロフェッショナルが生み出す「統一されたおもてなし」の精神を表しています。

・未来への創造

過去の経験を力に変え、次の10年へ向けて新しい価値を「創造」し続ける姿勢を象徴しています。次のステージへ進む原動力として、これからも「革新（イノベーション）」を忘れず、お客様に新しい感動と記憶に残る体験を提供し続けるという決意が込められています。

【Happiness プロジェクト ダイバーシティの取り組み】

“たくさんの、LOVEを届けよう。”をブランドスローガンに掲げるベストブライダルでは、障害のある当事者の視点を活かしたユニバーサルデザインのコンサルティング事業を手掛ける株式会社ミライロ※1）と共同で、「Happiness プロジェクト」を2020年よりスタートいたしました。社内プロジェクトチームを立ち上げ、多様なお客様に向けた商品の開発から定期的な社員研修まで、様々な取り組みを実施しています。

公式ホームページ：https://www.bestbridal.co.jp/about/initiatives/

■定期的な社員研修の実施

・ミライロの代表 垣内俊哉（車いすユーザー）による講演（300名聴講）／2020年5月実施済

・ユニバーサルマナー検定3級の実施（60名受講）／2020年7月実施済

・LGBTQ＋対応マナー研修（30名受講）／2020年7月実施済

・ユニバーサルマナー研修（207名聴講）／2022年10月～11月実施済

・ベストブライダル ユニバーサル サービス ガイドブックの策定／2022年11月策定

・ベストブライダル ユニバーサルサービス研修（205名受講）／2023年3月実施

■食物アレルギー・食物制限のお客様に向けて

・低アレルゲン対応のウエディングコース「花水木」

・8大アレルゲン対応のお子様メニュー

・ベジタリアン対応のレストラン・ご宴会メニュー

■LGBTQ＋のお客様に向けて 【株式会社アカルク※2）監修】

・安心してご利用いただける推奨店舗の制定

・申込書類フォーマットの見直し・修正

■マタニティ・ご懐妊のお客様に向けて

・マタニティ対応のウエディングドレス・カラードレス

■耳や言葉の不自由なお客様に向けて

・手話やボードを用いた打合せなど

■歩行が不自由なお客様に向けて

・車椅子の貸し出し

・簡易スロープ設置、エレベーターの乗り降りなどスタッフによる万全のサポート

■外国のお客様

・外国語対応司会者

・ポケトーク（74言語の翻訳に対応する音声翻訳機）の導入

■カバーメイクをご希望のお客様

・顔や身体にある、色むら（白斑やアザなど）を目立たなくするメイク

株式会社ミライロ※1）

「バリアバリュー」を企業理念とし、障害のある当事者の視点から、社会におけるバリア（障害）をバリュー（価値）に転換するインフラやソリューションを提供しています。デジタル障害者手帳「ミライロID」によるインフラづくり、企業等への研修、リサーチ＆コンサルティング支援を軸として障害者とその家族が今日を楽しみ、明日を期待できる社会を実現するための事業展開を行っています。

公式ホームページ：https://www.mirairo.co.jp/

株式会社アカルク※2）

LGBTQ＋の人をはじめとする多様な人が働きやすい職場環境づくりを行う人事コンサルティング会社です。「人と組織を明るく照らす」を理念に様々な会社のD＆I推進を行っています。

公式ホームページ：https://akaruku.co.jp/