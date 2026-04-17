『ユニバーサル・クールジャパン ２０２６』フリーレンたちの冒険に、“全身でひたる”食体験『葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～』情報公開

合同会社ユー・エス・ジェイ◆『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド ～鳥の魔物と馬車の旅～』フリーレンたちとのスリリングな空飛ぶ旅の詳細を公開！◆「花畑が現れる魔法」をイメージしたアイテムなど、最新グッズも初解禁

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を大好評開催中です。本ニュースでは、TVアニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレーションにより開催する、作品世界を“食”で体感する新テーマ・レストラン『葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～』、大人気コースターでのスリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド ～鳥の魔物と馬車の旅～』、オリジナルグッズについて、最新情報をお知らせします。



期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～』をはじめ、「葬送のフリーレン」とのコラボレーション・プログラムは、2026年5月30日（土）～2027年1月11日（月）の期間限定で開催します。

フリーレン一行と一緒に“町のレストラン”で、みんなの好物を味わおう！ 新テーマ・レストラン『葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～』

『葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～』

『葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～』は、「葬送のフリーレン」の世界に存在するような町のレストランをテーマにしています。ゲストは、旅人となって、冒険に思いを馳せながら、「葬送のフリーレン」の世界にひたることができます。店内には、これまでの旅の思い出をちりばめたステンドグラス調の窓が広がり、まるでフリーレンたちと同じ空間にいるような感覚で食事を楽しむことができます。

フリーレンのビーフプレート ～赤ワイン香るデミグラスソース～

フリーレンが喰いためていたようなビーフプレート、ヒンメルの好物であるオムレツやシュタルクとアイゼンの思い出のハンバーグ、そしてハイターのためのビールのような泡がのったスープなど、みんなの大好物をモチーフにしたプレートが登場。“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に全身でひたれる“食体験”を満喫できます。「フリーレンのビーフプレート ～赤ワイン香るデミグラスソース～」は、柔らかく煮込んだお肉をデミグラスソースで味わうひと皿。

花畑のようなミモザサラダや杖を模したパンで、フリーレンの旅気分を味わえます。「ヒンメルのオムレツプレート」はチーズソースがかかった勇者の好物オムレツがメイン。ヒンメルのやさしさと勇敢さが詰まったプレートです。「アイゼン＆ハイターのハンバーグとフィッシュ＆チップスプレート」は頑張った者に贈られるハンバーグと、おつまみにもなるフィッシュ＆チップス。アイゼンとハイターの2人が思い浮かぶ贅沢なプレートです。

ヒンメルのオムレツプレートアイゼン＆ハイターのハンバーグとフィッシュ＆チップスプレート■旅の中で綴られる3人の思い出が入った宝箱のようなキッズメニューとフェルンが喜びそうなスウィーツや、作中の印象的なシーンを再現したデザートも登場！たのしい旅の宝箱 キッズセット ※6 歳までのお子さま向けです

“新パーティー”がテーマのハンバーグやオムライスが入った宝箱のようなキッズメニューも登場。ドリンクやスウィーツもセットになった充実のラインナップでお届けします。

「花香る フリーレンのホワイトソーダ」は、ほのかな花の香りと淡いブルーが美しいドリンク。魔法の杖を携えた涼やかな佇まいを演出しています。

蒼月草などの花に囲まれた華やかなデザインの木製コースター付きセットもあります。「フェルンのチェリー＆ブルーベリーパフェ」は、柔らかな色味のムースやゼリーをあしらいフェルンらしさを演出、魔法の軌道をイメージしたホワイトチョコがポイントです。

蝶と鏡蓮華をあしらった大人っぽいデザインのスプーン付きセットもあります。「シュタルクのショコラ＆ラズベリーケーキ」は、チョコレートケーキにシュタルクの閃天撃がさく裂した作中の印象的なシーンを再現。中に閉じ込めたラズベリーソースと飛び散るパッションソースで爽やかな味わいに仕上がっています。“新パーティー”と冒険の思い出を振り返りながら、ゆかりのメニューをお楽しみください。

花香る フリーレンのホワイトソーダ（フリーレンコースター付き）フェルンのチェリー＆ブルーベリーパフ（蝶のスプーン付き）シュタルクのショコラ＆ラズベリーケーキ

■ 販売開始日：2026年5月30日（土）

■ 販売場所：ロストワールド・レストラン

※メニュー、商品のデザイン、価格、販売店舗および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

物語に入り込む超スリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド ～鳥の魔物と馬車の旅～』フリーレン一行と空の旅へ。3人とともにスリル満点に駆け抜けよう！

『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド ～鳥の魔物と馬車の旅～』

耳元であなただけに語り掛ける“超興奮”のコースター、ストーリー・ライドは、2026年5月30日（土）～2027年1月11日（月）の期間限定で開催します。

パークでしか出会えない「葬送のフリーレン」の世界に全身でひたれる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの“超興奮・超爽快”なストーリー・ライド体験を満喫してください。

＜ストーリー＞

あなたは近くの村まで行くため、旅の途中のフリーレン一行と偶然同じ馬車に乗り合わせることになった。夜更かしのせいで寝不足のフリーレンに眉をひそめるフェルン、シュタルクは明るく同乗者たちに挨拶していたが… 突然、馬車がフワリと浮上！！ どうやら鳥の魔物の仕業のようだ。

さあ、フリーレンたちとともに、このピンチを切り抜けよう！

■開催期間：2026年5月30日（土）～2027年1月11日（月）

■開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

■アトラクション形式：ストーリー・ライド

※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～』では体験できません

花畑が現れる魔法」をイメージしたオリジナルアートのTシャツ、花冠がかわいいカチューシャなど、フリーレン一行の旅の思い出にひたれる限定グッズが登場！

カチューシャ、ぬいぐるみキーチェーンTシャツ

また、「葬送のフリーレン」の美しい世界観にひたれるオリジナルグッズが新登場します。フリーレンがパークのアーチゲートに降り立ち花畑が現れる魔法をかけたような、オリジナルキーアートがインパクト大のTシャツや、蒼月草の花冠をかぶったヒンメルのぬいぐるみキーチェーンなど、ファンの心をくすぐる細部までこだわったグッズを揃えています。

フリーレンやヒンメルがちょこんと乗ったカチューシャを身に着けて、アトラクションもお楽しみください。

■ 販売開始予定日：2026年5月29日（金）

■ 販売場所：シネマ 4-D ストア、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストア



※商品の価格やデザイン・販売店舗および販売開始日など予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

＜参考資料＞

『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク ～追憶の旅～』開催概要

フリーレンたちの“忘れられない冒険の記憶”に体も心も包まれ、深く物語にひたる新体験

魔王が倒された“その後”の世界で、勇者とともに魔王を打倒した千年以上生きる魔法使いフリーレンと、彼女が出会う人々の旅路が描かれる「葬送のフリーレン」は、国内外の多くのファンの心を掴んでいます。このアトラクションでは、ゲストも旅人として物語の中を歩いて巡り、フリーレンたちと一緒に、大切な“旅の記憶”を振り返ります。旅路を歩むゲストは、目の前に広がる魔法都市オイサーストで、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会います。

巨大スクリーンで再現されるゾルトラークなど大迫力の魔法、フリーレンの杖やヒンメルの像を再現したファン感動のプロップス。そして、ゲストも魔法を操れる参加型演出など、新フォーマット“ユニバーサル・ストーリー・ウォーク”の超リアル体験により、ゲストは“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に体も心も包まれます。

＜ストーリー＞

魔法都市オイサーストに到着した旅人であるあなたは、フリーレン、フェルン、シュタルク一行と出会い、大陸魔法協会の魔導書書庫へと誘われます。フリーレンが魔導書で見つけた「過去を追体験する魔法」により、大切な旅の思い出が、次々と目の前に現れます。勇者一行が見た半世紀流星、フェルンとの出会い、魔族との激しい戦い、そして、ヒンメルの像と一面の蒼月草…忘れられない冒険の記憶に、あなたも全身でひたってください。

■開催期間：2026年5月30日（土）～2027年1月11日（月）

■開催場所：ステージ 18

■アトラクション形式：ウォークスルー・アトラクション

＜ユニバーサル・ストーリー・ウォークについて＞

いつまでも忘れられない思い出になる、特別な体験をあなたに。

きっとあなたも夢中になる。物語の世界に入り込む、まったく新しいアトラクション。

ダイナミックな照明と音響、没入型のプロジェクション・マッピングによって、壮大なストーリー・アドベンチャーを体験できる、ウォークスルー・アトラクション。一歩足を踏み入れれば、この現実の世界から一気にお気に入りのストーリーの中へ。

＜葬送のフリーレンについて＞

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人氏(原作)とアベツカサ氏(作画)による漫画『葬送のフリーレン』。

勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。それを原作とするTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期が、2026年1月16日からから2026年3月27日まで放送され、毎話大きな話題・反響をもって、全10話の旅を終えた。

そして、TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期【黄金郷編】が2027年10月より日本テレビ系にて放送されることが決定！

コピーライト：(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

2年連続開催中！大好評の東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ『狙われた仮面舞踏会』 パートナーホテル限定オリジナル特典付き宿泊プランが新登場！

日本が誇るミステリー作家・東野圭吾原作の「マスカレード」シリーズと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエンターテイメントが融合。極上ミステリーの世界に本当に入り込み、自身が登場人物となって生身で推理する “究極の参加型リアル・ミステリーショー”が今年も開催中です。 その特別な体験をより満喫できる、スペシャルなステイプランが新しく登場します。

あなた宛ての“仮面舞踏会の招待状”が用意され、ホテルに到着した瞬間から、物語はスタートしています。“超本格・超リアル”なミステリーの世界で、自らが結末を握る緊迫感と、想像を超えるクライマックスに驚愕する物語を存分にご堪能ください。さらにオリジナルドリンクやこのプランだけの特別なプレゼントもご用意しています。 パークの体験をより深める、今だけの極上ステイをぜひご体験ください。

■対象ホテル：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン パートナーホテル

・ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

・ホテルニューオータニ大阪

■販売開始：2026年4月末予定

宿泊対象日：2026年5月上旬 ～ 6月28日(日)

※「マスカレード」シリーズ『狙われた仮面舞踏会』の開催日のみ販売します

※プラン内容は予告なく変更する場合があります

※オリジナル特典はホテルにてお受け取りください

※宿泊プランには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスタジオ・パスは含まれません

■宿泊プラン情報

販売箇所：対象パートナーホテルの公式サイトをご確認ください

※販売開始情報は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトにて後日発表します

公式WEBサイト：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2026/masquerade-mystery-show

■東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ『狙われた仮面舞踏会』

※対象年齢：10歳以上推奨

※日により価格が変動します

※価格には、食事（ビュッフェ）、ドリンク（アルコールを含むフリードリンク）代も含まれます

※スタジオ・パス（入場券）の価格は含まれません

※開催日およびチケット、メニューに関する詳細は、公式WEBサイトを参照ください

≪ユニバーサル・クールジャパン2026 参考資料≫

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000799.000005761.html

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。2026年は、パーク開業25周年のテーマを“Discover U!!!”とし、 25年分の超刺激的なエンターテイメントの力で“知らないジブンが騒ぎ出す”特別な一年をお届けします。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.

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書・紫舟

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

原作／青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

(C) 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)東野圭吾／集英社

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