4月17日は「恐竜の日」！！体験型「恐竜」ライブエンターテインメント「DINO SAFARI 2026」 まもなく開幕！専任恐竜サポーター小林教授のパラサウロロフスとの初対面コメントを紹介

株式会社ON-ART

恐竜型メカニカルスーツ「DINO-TECHNE」を使った体験型ライブエンターテインメント「DINO SAFARI 2026」が、2026年4月24日(金)～5月6日(水・振休)のゴールデンウィーク期間に、渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールにて開催します。 公演本番に向けて、稽古場では恐竜がエンジン全開で準備中！24日からの公演開催に先駆け、小林教授のパラサウロロフスとの初対面コメント、日本最大級の恐竜グッズショップ「DINOバザール」およびワークショップの情報を公開いたします。

◆小林教授・金丸社長特別インタビュー

■パラサウロロフスを見た感想

小林教授：パラサウロロフスもよく再現されていますし、（一緒に登場する）フクイサウルスとの比較や行動、それを観客の皆さんに伝える解説も、適切で分かりやすい説明になっていると思います。まさにリアル『ジュラシックパーク』と言いますか、素晴らしい完成度ですね。

金丸社長：パラサウロロフスという新しい恐竜に加えて、ティラノサウルスも新しい姿で登場しています。よりリアルな恐竜の動きを実現するため、構造・機構はどんどん進化していますし、非常に細かな動きが再現されていると思いますね。技術的にも、かなりレベルアップしています。ですが、会場にお越しになる皆さんには、まずはそういったことは忘れて、恐竜との遭遇を実感してもらえれば嬉しいです。

■小林教授・金丸社長より皆さんに一言

小林教授：恐竜が好きなお子さんはもちろん、「恐竜に興味ないな」ってお子さんも絶対に遊びに来てください。興味ってすごく大切なことで、難しいことは関係なく、ドキドキした体験から、いろいろなことが誕生すると思いますから。以前に『DINO SAFARI』を見たことがあっても、今回、パラサウロロフスやフクイサウルスといった新しい恐竜が登場しますし、新しい発見が待っていると思います。大人の皆さんも、非日常を体験できるので、ぜひ足を運んでほしいです。

金丸社長：我々が目指しているのは、生き物を通してセンス・オブ・ワンダー（自然の神秘さや不思議さに目を見張り、感動する感性）をお届けすること。つまり、生き物を好きになってほしいんですよね。もっともっと生き物の世界に目を向けてもらえるように、その“扉”になれたらいいなと思っています。恐竜は本当にものすごいメッセンジャー。「うわあ、すごい！」という驚きや感動を感じていただけると、きっと身近にある自然にも興味を持ってもらえるでしょうし、そのことをご家族一緒に話してもらえると嬉しいですね。好奇心が湧き出るような、そんな『DINO SAFARI』をお届けしたいと思っています。

本編はこちらから→https://dinosafari.jp/interview.html(https://dinosafari.jp/interview.html)

◆日本最大級 恐竜グッズショップ「DINOバザール」開設！

日本最大級の恐竜グッズショップをヒカリエホールBで同時開催！

オリジナルグッズからフィギュアやステーショナリーやおもちゃに生活雑貨、そして本物の化石まで取り揃えた総アイテム約1,000点の恐竜好きならワクワクが止まらないスペシャルショップとなっております。DINOバザールは観覧券をお持ちでない方も無料でご入場いただけます。

【開催期間】 2026年4月24日（金）～5月6日（水・振休）

【開催場所】 ヒカリエホールB

【OPEN】 9:00（4月24日は12:00、5月1日は11:00）※DINO SAFARI休演日はDINOバザールも休館となります。

【CLOSE】 18:30（5月1日は17:00、5月6日は16:30 DINOワークは14:30終了）

【入場料】 無料

◆「DINOバザール」販売グッズ

【ディノアライブ学習帳】

440円(税込)

あの有名な学習帳デザインの「ディノアライブ学習帳」！

180度開く“水平開き(R)”仕様で、迫力満点な表紙が印象的なDINO A LIVEオリジナルノート！

【DINO SAFARI 卵缶 (チョコクランチ)】

1,200円(税込)

DINO SAFARIといえば、お土産No.1の恐竜の卵缶！

今にも飛び出してきそうな恐竜の赤ちゃんがプリントされた卵型の缶。中には美味しいチョコクランチが入っており、見た目も味も楽しめる人気のアイテムです。

※画像はイメージです

〈そのほかにも、さまざまな商品をご用意！〉

美濃焼 箸置き美濃焼 まめ皿スピノサウルス 歯の化石デスクトップグッズ各種

※公式グッズは上記以外にも販売を予定しています。

※商品は予告なく変更になる可能性がございます。

※商品がなくなり次第、販売終了となります。

◆恐竜カフェカウンター「DINO Cafe」登場！

今年もDINOバザール内に限定ドリンクや大きなお肉を味わえる恐竜カフェカウンター「DINO Cafe」が登場します。今年のテーマは「発掘せよ！食らいつけ！サバイバル・フード」です。大好評だった「ダイナソー・ロースプレート」や卵容器に入ったドリンク「黄金のたまご」などが登場し、公演前後の空腹を満たしてくれます。

◆「DINO Cafe」メニュー価格：800円（税込）

きょうりゅうのうんち

見た目はうんち！

勇気を出して発掘せよ。

冷やし芋とチョコで１億年のロマンが爆発。

内容：冷やし芋とチョコケーキ

価格：1,500円（税込）

ダイナソー・ロースプレート

空腹の冒険者求む！

探検エネルギーをチャージせよ。

内容：恐竜ナゲット・ナゲット

ハッシュドポテト・ソーセージ

価格：1,000円（税込）

黄金のたまご

輝く宝石！特別な輝き放つレアなたまご！

A.イチゴみるく（果肉入り）

B.ぶどうサイダー（ゼリー入り）

C.タピオカミルクティー

内容：卵容器に入ったドリンク

◆人気のワークショップエリア「わくわく DINOワーク」併設！

今年も昨年に続き、DINOバザール内に大人気ワークショップエリア「わくわく DINOワーク」を開設します。石発掘体験、プカプカ恐竜すくい、ホネホネ恐竜ペーパークラフトなど6つのワークショップを楽しむことができます。

１. ドキドキ化石発掘

砂の中にあるアンモナイトなどの化石を発掘し、その中から1個を進呈します。

２. プカプカ恐竜すくい

恐竜すくいは紙が破れるまですくっていただきます。

取れた恐竜の中から5個決めてお持ち帰りいただきます。

3.恐竜キャンドル

ガラス細工やカラーサンドなど様々な材料を選び、

自分だけのオリジナル恐竜キャンドル作りができます。

4. カラフルDINOペイント

6種類の白い陶器製の恐竜から1体を選び、自由にペイントしてオリジナルの恐竜を作れます。

5. ホネホネ恐竜ペーパークラフト

恐竜の骨格みたいなペーパークラフト。切り抜いて、好きな色を塗って、組み立ててみよう！

6. オモイデ缶バッジ制作

DINO SAFARI 2026の会場で撮影した写真や、自分で描いた絵などを使用して、その場でオリジナル缶バッジの制作ができます。

◆DINO SAFARI 2026の見どころ

■本公演のカギを握るワンダースタルとは・・・？？

自然や生命の神秘を前に、生き物が、驚き・怖れ・感動する心が結晶となり、言葉にならない驚きの心、センスオブワンダーによって緑色に光り輝く石。失われたものを蘇らせる、素晴らしい力を持つ。

見どころ１.

もし恐竜が生きていていたら、そんな夢を叶えることができる、恐竜との「生きた出会い」を実現！

見どころ２.

ディノアライブ初登場のパラサウロロフスを間近で観察することができる！

また、「DINO SAFARI 2026」のストーリーではDINO SAFARI誕生の経緯と物語のカギを握るワンダースタルについて知ることができます。

見どころ３.

恐竜をじっくり観察できる！圧倒的な至近距離で、恐竜たちの息遣いや瞬きまで！

お得なグループ割 好評販売中！

GWは家族や友人と恐竜体験！2枚以上ご購入で1枚につき500円お得なグループ割をぜひお買い求めください！

■DINO-A-LIVE「DINO SAFARI 2026」概要

※全席”恐竜カード”特典付き(ご購入いただいた公演当日、ご入場時に会場にてお渡しいたします。その他の方法でのお渡し不可。)

※恐竜Noteはご購入いただいた公演当日、ご入場後に会場にてお渡しいたします。その他の方法でのお渡し不可。

※恐竜Note付きチケットは定価での販売となります。グループ割は併用不可。

※開場時間 ：開演の45分前

※年齢制限 ：3歳以上有料。3歳未満膝上可。

【会場】 渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホール 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2丁目21-1 渋谷ヒカリエ

【アクセス】

・JR線・京王井の頭線「渋谷駅」と2階連絡通路で直結

・東京メトロ銀座線「渋谷駅」と1階で直結

・東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B5出口と直結

【主催】 DINO SAFARI 製作委員会

【特別協力】 渋谷ヒカリエ

【後援】 一般財団法人渋谷区観光協会

【TICKETS】

・入場券 ※すべて税込1枚のチケット価格です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24717/table/41_1_bc79d348d0e9130c59728683c64e7c1b.jpg?v=202604171151 ]

※チケットは1枚からご購入いただけます。

※恐竜Note付きチケットをチケットぴあ／アソビューで3/21(土)10時より販売いたします。

※２枚以上の購入で１枚につき500円引きのグループ割チケットをテレ朝チケット／チケットぴあ／アソビュー／楽天チケット／イープラス／ローソンチケットで2/28(土)10時より販売いたします。

※芝アリーナは芝生の上に座ってご覧いただくお席です。丘アリーナは、椅子にお座り頂くお席です。

※公演回によって登場恐竜が変更することがございます。 予めご了承ください。

※12歳未満のお子様は保護者様とご一緒にご観覧ください

※公演回によって登場恐竜が変更することがございます。 予めご了承ください。

※車椅子のお客様は、丘アリーナへのご案内となります。スムーズにご案内するため、ご購入後「お問合せ」へ事前にご連絡ください。

※撮影自体は可能ですが、係員の指示に従ってください。

※会場での一脚や三脚は使用NGです。

※SNSへの1分以内の投稿は基本的にはOKですが、YouTubeなどを含む動画配信サイトへの投稿はご遠慮ください。

※上記、主催者依頼によるメディアやカメラマンは除きます。

※会場内（ホールAの中）では水分補給以外の飲食はご遠慮ください。（水筒・ペットボトルのみ可）

※チケットの転売、正規購入ルート以外でのチケットご購入はおやめ下さい。

※安全の観点から出演者へのプレゼント・フラワースタンド等のお受け取りは一切お断りしております。ご了承ください。

※公演によっては取材の為、撮影カメラが入る場合がございます。放送、配信等にお客様が映り込む可能性がございますので、予めご了承下さい。

※公演中止以外の払戻しはできません。

【上演時間】 50分～60分程度を予定 （完全入替制）

【チケット発売日】

一般発売：2月28日（土）10:00～

テレ朝チケット／チケットぴあ／アソビュー／楽天チケット／イープラス／ローソンチケット／CNプレイガイド／チケットサンライズ／カンフェティ／Klook／セブンチケット

【WEBサイト】 https://dinosafari.jp/

【一般のお問い合わせ】 サンライズプロモーション：0570-00-3337（平日12:00～15:00）

■ON-ART社“DINO-TECHNE”について

本公演に登場する恐竜はON-ART社が開発した“DINO-TECHNE”というリアル自立歩行恐竜型メカニカルスーツです。その卓越した造形技術は国内外で特許を取得、経済産業省関東経済産業局管内「第4回ものづくり日本大賞」優秀賞（2012年）、東京都ベンチャー技術大賞 特別賞（2009年）などを受賞するなど、高い評価を得ています。

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