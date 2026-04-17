TOPPAN、コンテンツの新たな魅力発信ショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」でプロバスケットボールチーム「宇都宮ブレックス」とコラボ実施

TOPPANホールディングス株式会社

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野口 晴彦、以下 TOPPAN）は、アニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なる様々なコンテンツとコラボレーションし、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップ「TOPPA!!! BASE AKIBA」（読み：トッパベースアキバ）（場所：エキュート秋葉原）を運営しています。

この度、2026年4月25日(土)から5月21日(木)まで、「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗にてプロバスケットボールチーム「宇都宮ブレックス」とのコラボレーションを実施します。

「宇都宮ブレックス」は、栃木県宇都宮市を本拠地とするプロバスケットボールチームです。日本のプロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」の最上位カテゴリーである「B1」に所属しています。

今回のコラボでは、「宇都宮ブレックス」に所属する選手やチームマスコットである「ブレッキー」をモチーフとしたドット絵の描き下ろしイラストにより、オリジナルグッズの販売やデジタルフォトブースの提供、店舗装飾を行います。また今回販売するグッズの一部は、サテライトショップや「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップでの展開も予定しています。

■ 「TOPPA!!! BASE AKIBA」と「宇都宮ブレックス」のコラボレーション概要

１. 「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルグッズ販売

【アクリルスタンド】

「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルのアクリルスタンドです。ドット絵で描かれた「宇都宮ブレックス」所属選手15名とチームマスコット「ブレッキー」をラインナップした全16種のうち、1種がランダムで封入されています。

【TOPPA!!! BASE AKIBA オリジナル】アクリルスタンド「宇都宮ブレックス」 (全16種)

【トートバッグ】

「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルのトートバッグです。表面は、ドット絵で描かれた「宇都宮ブレックス」所属選手15名とチームマスコット「ブレッキー」を、縦横4列で並べたデザインです。裏面にはチームロゴを配置しました。A4サイズのファイルが十分に入るサイズで、日常使いにも適しています。

【TOPPA!!! BASE AKIBAオリジナル】トートバッグ「宇都宮ブレックス」 (全1種)

【Tシャツ】

「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルのTシャツです。表面の左胸にチームロゴ、裏面に「宇都宮ブレックス」所属選手15名とチームマスコット「ブレッキー」を縦横4列で並べたデザインを配置しました。「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗ではMサイズとLサイズ、「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップではMサイズ、Lサイズ、XLサイズをラインアップしています。

【TOPPA!!! BASE AKIBAオリジナル】Tシャツ「宇都宮ブレックス」 (全1種)

・グッズ一覧紹介サイト

上記のグッズ以外にも、「TOPPA!!! BASE AKIBA」オリジナルの「宇都宮ブレックス」グッズを多数用意しています。

URL: https://fan-xross-mall.com/shops/utsunomiyabrex_toppa-base

２. 「WithShot(R)」デジタルフォトブースの提供

自分で選んだキャラクターやアーティストがその場にいるかのように登場し、臨場感のある撮影体験ができるTOPPANのサービス「WithShot(R)」を活用したデジタルフォトブースです。「宇都宮ブレックス」所属選手や、チームマスコットの「ブレッキー」と一緒にいるような写真を撮ることができ、「TOPPA!!! BASE AKIBA」ならではの特別な体験を提供します。

「宇都宮ブレックス」の「WithShot(R)」イメージ

■ 「TOPPA!!! BASE AKIBA」店舗概要

「TOPPA!!! BASE AKIBA」はアニメ・ゲーム・アーティストなど期間ごとに異なる様々なコンテンツとコラボレーションし、店舗限定グッズの販売やオリジナル写真を撮影できるデジタルフォトブースの提供など、コンテンツの新たな魅力や体験価値を提供するショップです。TOPPANがこれまで培ってきた企業向けのマーケティング領域における売り場作りやグッズ制作、日本のIPの海外展開、管理・支援などのノウハウ・知見を活かし、コンテンツの魅力を伝える様々なグッズ展開やイベントを行っていきます。

・店舗名: 「TOPPA!!! BASE AKIBA」（トッパベースアキバ）

・場所 : エキュート秋葉原（東京都千代田区外神田1-17-6 JR秋葉原駅1階）

※「TOPPA!!! BASE AKIBA」は改札内の店舗となります。

・営業時間：平日10:00～21:00 /土日祝 10:00～20:00

・「TOPPA!!! BASE AKIBA」公式オンラインショップURL:

https://fan-xross-mall.com/shops/toppa-base

・支払方法：「TOPPA!!! BASE AKIBA」はキャッシュレス決済のみ利用可能です。

利用できる電子マネー・クレジットカードはエキュート秋葉原のサイトを確認ください。

・エキュート秋葉原サイト: https://www.ecute.jp/akihabara/ecutenavi

■ 今回コラボレーションする「宇都宮ブレックス」について

今回「TOPPA!!! BASE AKIBA」とコラボレーションするプロバスケットボールチーム「宇都宮ブレックス」は、株式会社栃木ブレックス(本社:栃木県宇都宮市、代表取締役社長:藤本 光正)が運営し、栃木県宇都宮市を本拠地とするプロバスケットボールチームです。2007年に設立され、日本のプロバスケットボールリーグ「B.LEGUE」の最上位カテゴリーである「B1」に所属しています。「B.LEAGUE」初代王者であり、2021-22シーズン、そして2024-25シーズンも「B.LEAGUE」チャンピオンとなり、「B.LEAGUE」最多の3度の優勝を果たしています。

2025年6月には、ドバイ（UAE）で行われた「BCL Asia2025」に初出場ながら初優勝を成し遂げ、「クラブチーム アジアNo.1」の称号を手にしました。

2026年3月にマカオで行われた「EASL FINALS MACAU 2026」では、クラブ史上初の「EASL」（東アジアスーパーリーグ）優勝を果たしました。

＊ 「TOPPA!!! BASE」はTOPPANホールディングス株式会社の登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上