【食品卸売業界向け】「″採用コスト20万円時代”の常識を覆す！ドライバー採用・必勝マニュアル」を公開いたしました｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 直行、以下「船井総研SC」）は、食品卸売業の経営者・採用担当者向けに、最新の採用戦略をまとめた「ドライバー採用・必勝マニュアル」の無料ダウンロード配信を開始いたしました。

■背景：有効求人倍率3倍、ドライバー「争奪戦」の時代

現在、食品卸売業界におけるドライバー不足は深刻を極めています。有効求人倍率は3倍に迫り、1名の採用コストが20万円を超えるケースも珍しくありません。既存の求人媒体に頼るだけでは、競合他社との激しい人材の奪い合いから抜け出せず、採用コストだけが膨らむという課題に多くの企業が直面しています。

こうした状況を受け、当社では「転職をまだ検討していない層（潜在求職者）」へ先行してアプローチし、媒体に依存しない自社独自の採用ルートを構築するための具体的なノウハウをまとめたマニュアルをリリースいたしました。

■ 本資料で解説する主な内容

本マニュアルでは、業界の常識を覆す「メディアミックス」戦略について、実例を交えて詳しく解説しています。

■ 本資料はこのような方におすすめです

- 激化する採用市場の現状：有効求人倍率3倍超の現状と、高騰する採用コストの実態。- 「潜在求職者」へのアプローチ法：競合他社と取り合わない、転職意欲が顕在化する前の層へリーチする戦略。- 広告費5万円で18名集客の実例：求人媒体に頼らず、SNS（Instagram等）を活用して自社説明会への参加者を獲得した成功事例の公開。- 持続可能な採用体制の構築：自社が求める人材を継続的に獲得し、事業成長を支えるための組織づくり。

求人媒体に出稿しても応募が来ず、採用コストばかりが上がっている。

食品卸売業に特化した、効率的なドライバー採用手法を知りたい。

SNSを活用した採用に興味はあるが、具体的な運用イメージがわかない。

慢性的な人手不足を解消し、持続的な事業成長を実現したい。

■ 資料ダウンロード方法

以下のリンクより、無料でダウンロードいただけます。

https://logiiiii.sc.funaisoken.co.jp/documents/wholesale/recruiting-drivers-wholesale/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/