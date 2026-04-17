デッキシューズのルーツを纏った一足Vans「Premium Authentic 44 Deck」のJOURNAL STANDARD限定型止めモデルが登場

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード）」より、Vans（ヴァンズ）の「Premium Authentic 44 Deck」のJS限定型止めモデルが登場します。

Vansの定番モデル「Authentic」のロープロファイルシルエットをベースに、デッキシューズ由来の機能とミニマルな構造を融合させた一足が、JOURNAL STANDARD限定モデルとして展開します。

本モデルの最大の特徴は、アウトソールに溝加工（サイプ加工）を施したラバーソールを採用し、濡れた路面でも安定したグリップを発揮。デッキシューズ本来のトラクションを都市生活へと適応させています。ロープ状のシューレースはデッキシューズのルーツを踏まえたディテールで、マリンテイストのムードを演出します。

優れた履き心地とヴィンテージライクなデザインで知られる「Vans Premium（ヴァンズ・プレミアム）」シリーズの新作として展開。アッパーには高品質な8オンスキャンバスとスエード生地を組み合わせ、90年代のVansを彷彿とさせる高いサイドウォールとグロス加工のフォクシングテープがシンプルなフォルムに存在感を与えます。

インソールにはバイオベース素材を30%配合した高反発ポリウレタンフォーム「Sola Foam ADC」を搭載し、快適な履き心地とシームレスなフィット感を実現しています。

カラーは「Locals Only Navy/Black」の1色展開。過度な装飾を排したミニマルなデザインは、スタイリングを選ばず日常に自然と溶け込みます。

【先行予約】

4月17日（金）10:00～

メンズ商品予約URL：https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/shoes/26093610001110レディース商品予約URL：https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/shoes/26093410000920

【発売詳細】

発売日：5/14（木）

展開店舗：JOURNAL STANDARD メンズ ＆ レディース全店/VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア

お問い合わせ先：JOURNAL STANDARD渋谷スクランブルスクエア店

電話番号：メンズ 03-6434-1097 / レディース 03-6434-1035

【商品詳細】

Premium Authentic 44 Deck

品番:メンズ 26093610001110/ レディース 26093410000920

サイズ:メンズUS7～US11 / レディースUS4H～US7

価格:\12,650-(incl. tax)

カラー: Locals Only NAVY/BLACK

素材:キャンバス/レザー

生産国：フィリピン

【ブランド概要】

【JOURNAL STANDARD】

ジャーナル スタンダード オリジナルと国内外から集められた商品による、

ベーシックでスタンダードなアイテムと旬のブランドをミックスした独自のセレクト。

カテゴリーに囚われないグローバルな商品と情報を常に提案しています。

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【企業概要】

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/