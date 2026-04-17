【5月18日(月)19:00～】YouTube×仕組み経営で高収益化へ｜受注から社内管理まで一気通貫で効率化する経営者会を開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年5月18日(月)19:00～武蔵野 小嶺取締役・YTマーケティング 高嶋氏のコラボで、高収益体質の組織へ変革したい経営者のための少人数経営者会を開催すると発表した。

2026年5月18日(月)19:00～新規受注率を高めたり、従業員の生産性向上に関心のある経営者会食

【5月18日(月)19:00~】新規受注率を高めたり、従業員の生産性向上に関心のある経営者会食/主催：小嶺 淳（武蔵野 取締役）＆ 高嶋 隼一(YTマーケティング)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4939007/view

YouTube戦略×仕組み経営で高収益体質へ導く経営者会食

動画マーケティングの普及や業務のデジタル化が進む中、「売上は上がっているのに利益が残らない」「営業や現場が属人化している」といった課題に直面する企業が増えています。持続的な成長には、“売上拡大”と“生産性向上”を両立させる経営が不可欠です。本会食では、新規受注率を高めるYouTube活用戦略と、従業員の生産性を最大化する「武蔵野流・仕組み経営」を掛け合わせ、“攻めと守り”の両輪を実践的に解説。動画を活用した営業の自動化や、業務・数値の見える化による組織改革など、具体的な手法を共有し、再現性のある高収益モデルへと進化させるヒントを提供します。「営業効率を上げたい」「組織の生産性を底上げしたい」「選ばれる企業になりたい」--そんな課題を持つ経営者にとって、具体的な打ち手と視座を得られる機会です。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年5月18日(月) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上 (個人事業主・士業NG)

※上場企業は事業部部長以上（予算決済権有り）でご参加可

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(事前決済)10,000円

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(当日決済)11,000円

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4939007/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

株式会社武蔵野 取締役 小嶺 淳

株式会社武蔵野 取締役 小嶺 淳

大学卒業後、2003年武蔵野に新卒入社。入社9カ月で課長に抜擢され、各事業部で新卒最高成績など様々な成果をあげる。2018年”世の中のミスマッチを無くす”というミッションを掲げKimete事業を立ち上げ、自社で成功した実証済みの採用ノウハウを提供するコンサルティングや、活躍可能性を予測し9割的中させる人材アセスメントツールの企画・開発・提供するなど、採用周りをワンストップで支援するサービスを展開している。

YTマーケティング 高嶋 隼一

企業YouTubeチャンネル運用歴5年のYouTubeおたくです。運用実績は20社以上。3ヵ月で1万人以上のアカウントに成長させる。スポーツ選手やインフルエンサーのキャスティングも得意です。特にサッカーが大好きなのでサッカー関連の人は是非、一緒に仕事しましょう！

YTマーケティング 高嶋 隼一

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/