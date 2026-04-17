あっという間にプロ品質の物件写真に画像を編集。不動産業界特化のAI画像編集ツール「ラクナルStudio」を提供開始

ラストマイルワークス株式会社

ラストマイルワークス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：小林 雄、以下「当社」）は、物件撮影を起点に業務全体を効率化するサービス「ラクナル」の新機能として、AIを活用した物件画像編集ツール「ラクナルStudio」の提供を開始いたしました。

本サービスは、専門的な画像編集スキルがなくても、物件写真をプロ品質に仕上げることができるAI画像編集ツールです。不動産仲介における物件掲載画像の品質向上と、画像編集にかかる業務負担の軽減を実現します。

ラクナルStudio サービスページ： https://raknal.com/studio

「ラクナルStudio」開発の背景

不動産ポータルサイトや自社サイトにおける物件掲載において、写真のクオリティは反響数に大きく影響します。しかし、多くの不動産事業者では物件撮影を営業担当者が行っており、スマートフォンで撮影した写真を自身や営業事務の方が対応しているケースが少なくありません。写真の明るさや色味の調整、不要物の除去といった画像編集には専門的なスキルと時間が必要であり、忙しい営業現場では十分な対応が難しいのが実情です。

こうした課題を解決するため、当社はAI技術を活用して誰でも簡単に物件写真をプロ品質に仕上げることができる「ラクナルStudio」を開発いたしました。

「ラクナルStudio」の特長

ラクナルStudioにアップロードした写真は、AIによって自動的にレタッチされます。1. AIによる自動レタッチでプロ品質に簡単変換

スマートフォンで撮影した物件写真でも、AIが自動で最適なレタッチを施し、明るさ・色味・コントラストなどをプロレベルの仕上がりに調整します。専門的な画像編集の知識やスキルは一切不要です。

2. クレジットを購入して、多様なAI機能を利用可能

クレジット（ポイント）を購入することで、様々なAI機能を必要な分だけ利用できます。利用可能な主要機能は以下の通りです。

- AIバーチャルステージング（家具置き）：空室の物件写真にAIが家具を配置し、入居後の生活をイメージしやすいバーチャルステージング画像を生成します。- AI家具消し：居住中の物件写真から、選択した範囲の家具や生活用品をAIが自然に除去します。空室のようなクリーンな状態の写真に変換します。- AI青空加工：曇天や雨天時に撮影した外観写真の空を、AIが自然な青空に置き換えます。物件の第一印象を大きく向上させます。3. ラクナル受発注機能との連携

ラクナルの受発注機能とシームレスに連携できます。物件撮影からAI画像編集、その他デジタルコンテンツの発注まで、単一のアカウントでワンストップで管理・運用が可能です。

今後の展望

AIバーチャルステージング機能で、さまざまな部屋の場ーチャルステージングがあっという間に生成できます。

「ラクナルStudio」では、今後も不動産事業者の業務効率化と物件掲載の品質向上に貢献する新機能の開発を進めてまいります。

現在開発を進めている主要な機能につきましても一部ご紹介いたします。

「ラクナル」について

- AIバーチャルステージング再生成機能：1クレジットで、配置する家具の種類を変更して同部屋のバーチャルステージング画像を複数枚を再生成可能になります。- パノラマAIバーチャルステージング：VRビュワーで活用いただけるパノラマ画像でも、AIバーチャルステージングが可能になります。- AI画像編集を安全に運用するためのモニタリング機能：ラクナルStudio内に管理画面を設け、AI処理後の画像を当社専門スタッフ（またはご担当者さま）が目視で確認し、画像ごとにチェック・コメントできるようにすることで、ハルシネーション（※）が起きた画像の利用を防ぎます。※生成AIが事実と異なる情報や、一部不備のあるコンテンツを生成することを指します。

ラクナルは生成AIを活用した単なる制作支援ツールではなく、不動産業界における撮影・編集・掲載業務を一体化することで、撮影業務そのものを再定義するビジュアルマーケティングのインフラを目指しています。

大手企業さまをはじめ、多くの不動産企業さまにご利用いただいています。

ラクナル 公式サイト： https://raknal.com/

本件に関するお問い合わせ

https://raknal.com/inquiry-hs

TEL：03-6822-4891

ラストマイルワークス株式会社について

「多様な世界を活かす新しい仕組みをつくる」をミッションに、日本の労働力減少問題と開発途上国の雇用問題の両方を解決する取り組みを行なっています。

会社名：ラストマイルワークス株式会社

代表者：代表取締役 小林 雄

所在地：〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-6

URL：https://lastmile-works.com/