『Witchspire』、6月10日にSteamで早期アクセス開始へ

Envar Games AB

スウェーデン・ストックホルム（2026年4月17日）- Galaxies Showcaseにて、Envar Gamesはオープンワールド協力アドベンチャー『Witchspire (ウィッチスパイア)』が、2026年6月10日にSteamにて早期アクセスとして配信されることを発表しました。

■『Witchspire』 Steamページ

https://store.steampowered.com/app/2679100/Witchspire/

『Witchspire』では、プレイヤーは仲間の魔女たちと共に、世界を脅かす腐敗の拡大を食い止める使命を託されます。魔法は探索のための重要な手段であり、同時に強力な武器でもあります。丹念に作り込まれた世界を冒険しながら力を高め、魔法生物との絆を築き、「ウィッチスパイア」の謎に迫っていきます。

リリース日発表トレーラーはこちら：

https://www.youtube.com/watch?v=B_UhbUeOtSA (https://www.youtube.com/watch?v=B_UhbUeOtSA)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B_UhbUeOtSA ]

早期アクセス開始時には、2つの異なるバイオームを自由に飛び回りながら、多彩な魔法や機能を利用できます。クラフト、農業、伐採、採掘といった要素に加え、森そのものを成長させるといったユニークな魔法も登場します。戦闘スタイルも豊富で、スペルブレード、杖、スクロール、強力なトーム（魔導書）を駆使したり、召喚によって戦わせることも可能です。

ソロプレイはもちろん、オンライン協力プレイでは仲間とともに共有の拠点（サンクチュアリ）を築き、能力をカスタマイズすることで自分の役割を確立できます。キャラクターカスタマイズも用意されており、大陸で最もクールな魔女を目指すことができます。

『Witchspire』主な特徴

- 敵を仲間に： クリーチャー収集要素により、さまざまな使い魔（ファミリア）を集め、戦闘で共に戦う仲間へと変えていきます。希少種も登場します。- ほうきで駆け巡れ： ほうきや徒歩で広大なオープンワールドを探索。スピリットジャンプやブリンクなどの能力で、よりスピーディーな移動が可能です。- コヴェンを選択： コヴェン（魔女の集団）を選択することで、専用の初期装備やパッシブ効果を獲得。その後もステータスや見た目を強化する装備を収集・クラフトできます。- 自分だけの魔女に： 豊富なカスタマイズ要素により、理想のスペルキャスターを構築可能。レベルアップや「Luminaries」テックツリーにより、さらなる能力強化が可能です。- 安心できる拠点づくり： 自分や仲間、使い魔が集うサンクチュアリを設計可能。アストラルプロジェクションによって自由に移動でき、複雑な足場づくりに悩まされることはありません。

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Envar Entertainment / Envar Gamesについて

Envar Entertainmentは2020年設立のグローバルなアートアウトソーシングおよび共同開発スタジオです。Riot Games、Blizzard Entertainment、Tencentなどの大手企業を支援してきた経験豊富な開発チームが在籍しています。

スウェーデン・ストックホルムを拠点とする新設チームEnvar Gamesは、品質に妥協しないAAクラスのゲーム体験を創造することを目指しています。初のオリジナルIP『Witchspire』は2026年発売予定です。

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