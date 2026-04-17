JAXA角田宇宙センター協力、宮城蔵王のリゾートで宇宙を学ぶ「手作りロケット打上げ体験」をゴールデンウィークに開催【メルキュール宮城蔵王リゾート&スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

雄大な蔵王連峰を望む高原リゾートホテル「メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ」（所在地：宮城県刈田郡蔵王町／総支配人：吉田 貴文）では、JAXA角田宇宙センターの協力による「手作りロケット打上げ体験」を開催します。宇宙講座やロケットづくりのワークショップ、打ち上げ体験など、宇宙の科学を楽しく学べる特別イベントです。さらに焚き火を囲んで楽しむ焼きマシュマロ体験や、自然素材を使ったクラフトなど、家族で楽しめるアクティビティを多数用意しています。また、開業2周年を迎えたホテルのレストランでは、新コンセプト「マルシェ」をテーマにした新シグネチャーメニューも登場し、家族で楽しむゴールデンウィークのリゾートステイを提案します。

各イベント概要

1. リゾートで学ぶ宇宙の科学「JAXA角田宇宙センタープレゼンツ：手作りロケット打上げ体験」

ホテルから車で約40分に立地するJAXA角田宇宙センター職員によるミニ宇宙講座や手作りロケットのワークショップ、作ったロケットの打ち上げ体験など、内容盛り沢山のイベント。宇宙服の試着コーナーでは、お子さま用サイズも用意されているので、家族で記念写真を撮影いただけます。

スケジュールに余裕があれば、センターを実際に訪問・見学して、ロケットの知識を一層深めていただくのもおすすめです。

JAXA角田宇宙センター職員によるミニ宇宙講座ロケットづくりのワークショップ（写真は雨天時の傘袋を使ったロケットづくり）宇宙服試着は家族の思い出に

【開催日】2026年5月2日（土）

【開催時間】14:30～17:20（4部制）

【場所】ホテル 3階 特設会場および中庭

【内容】「ミニ宇宙講座」に参加いただいたあと、「ペットボトルロケットワークショップ」でロケットを作り、中庭で実際に飛ばしていただきます。「宇宙服試着コーナー」は先着順でご案内します。

【料金】無料（宿泊者限定）

【参加方法・詳細】https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/plan/handmade-rocket-launch-experience/

【備考】

・雨天の場合はペットボトルの代わりに傘袋でロケットを作り、屋内で飛ばしていただきます。

「JAXA角田宇宙センター」について

人工衛星を大気圏外まで運ぶ、ロケットの心臓部となるエンジンの研究・開発を行っている拠点。一般の方も見学できる「宇宙開発展示室」があり、ロケットエンジンの研究開発についてわかりやすく紹介しているほか、歴代のロケットの模型や実物のロケットエンジンを展示しており、それらを間近に見ることができます。

住所：宮城県角田市神次郎高久蔵1（宇宙開発展示室／当ホテルから車で約40分）

見学料：無料（予約不要）

https://fanfun.jaxa.jp/visit/kakuda/guide.html#visit_guide

2. 焚き火＆焼きマシュマロ

ホテル中庭では、ファイヤーピットを囲んだ焼きマシュマロ体験を実施。大自然の中、揺れる炎の光が織りなす幻想的な景色は、思わず写真に残したくなる美しさです。ホットココアなど、温かいドリンクでほっとする時間をお届けします。

焼きマシュマロ イメージ

【開催日】2026年5月2日（土）～5日（火・祝）

【開催時間】18:30～20:00（最終入場19:45）

【場所】ホテル 中庭

【料金】無料（宿泊者限定）

【詳細】https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/plan/courtyard-experience/

【備考】

・悪天候やその他状況により、予告無く内容の変更や中止となる場合があります。

3. その他のアクティビティ

※特に記載のないものは、オールインクルーシブに含まれるため無料で利用できます（通年実施）。

宇宙ぬりえ

思い思いの色を塗り、自分だけのロケットを完成させます。

宇宙ペーパークラフト

小惑星探査機「はやぶさ」や地球のペーパークラフトが楽しめます。

所要時間：約10分

凧（たこ）の絵付け

凧にペンで自由に絵付けをした後は、完成した凧をホテルの中庭で飛ばすことができます。

所要時間：約10分

料金：500円

落ち葉のステンドグラス

ホテル周辺を散策しながら落ち葉を集め、専用の用紙に貼ってステンドグラスを作ります。宮城蔵王の自然を、旅の思い出に持ち帰ることができます。

所要時間：約30分

料金：300円

その他にも、東北地方の伝統工芸品「こけし」発祥の地、遠刈田地域ならではの「オリジナルこまづくり」「木のおにんぎょうづくり」や、ホテル中庭で遊べる巨大サッカーボールやバドミントンなど、

さまざまなアクティビティが楽しめます。

https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/plan/family-craft-activity/

https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/plan/courtyard-content/

ディナー＆朝食ビュッフェに新メニュー登場

「メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ」は2026年4月1日に開業2周年を迎え、ビュッフェレストラン「Locavore（ロカボール）」では、新コンセプト「マルシェ」をイメージした新しいシグネチャーメニューの提供を開始しました。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」がつまっています。

より一層、食の多様性に配慮し、ベジタリアンメニューを拡充。お子さまにも楽しくお召し上がりいただけるキッズメニューも充実させました。

新シグネチャーメニューのバーガー（朝食）ベジタブルラザニアや温野菜、スムージーなどベジタブルメニューも豊富照り焼きサーモンやコーンスープなどキッズメニューは専用コーナーに用意新コンセプト・メニューの詳細はこちら :https://accor-resorts-japan.jp/buffet/

メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ

蔵王連峰を望む高原に立地するリゾートホテル開湯から400年以上経つ由緒ある温泉を引いた露天風呂ディナー、朝食ともビュッフェスタイルでお好きなものをお好きなだけ

仙台駅から車で約1時間、雄大な蔵王連峰の麓に位置するリゾートホテル。大浴場には温泉露天風呂「遠刈田温泉 不動の湯」やサウナを備え、ヒノキの湯船はかけ流しの温泉で疲れを癒せます。夕朝食はビュッフェスタイルで提供。この地域ならではのローカルメニューが味わえます。屋内プール（夏季）やファイヤーピットがあり、ファミリーでの利用にもおすすめ。ホテルから車で約35分の火口湖「御釜」は県内有数の景勝地で、天候や時間、季節によって水の色がブルーやグリーンなどに変化するため「五色湖」とも呼ばれています。冬は宮城県最大規模を誇るスキー場へも車で約30分と、四季を通じて蔵王エリアの自然を楽しめます。夕朝食や温泉、レストランやラウンジでのアルコールも料金に含まれる、オールインクルーシブのホテルです。



【所在地】宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1

【TEL】03-6830-3926（予約センター）

【アクセス】JR仙台駅より高速バスで約75分、東北自動車道白石ICまたは村田ICより車で約30分

【料金】オールインクルーシブ 1泊 17,500円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

【公式サイト】https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料

※ランチの提供はございません

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60ヶ国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110ヶ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年4月17日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。