ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「博多うまかショップ」で、ＪＡ福岡京築管内で生産されるスイートコーン「京築の恵み」の予約販売を開始します。

ＪＡ福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」は、生でも食べられるほどの強い甘みと、みずみずしくシャキッとした食感が特長です。糖度が高まる早朝に収穫した朝採りのスイートコーンを収穫当日に出荷し、鮮度を保つために全量クール便でお届けします。

地元福岡県内で高い人気を誇る「京築の恵み」を、全国の皆さまにも味わっていただきたいという想いから、今回の予約販売では購入者の先着400名様に特典としてホワイトコーン１本をプレゼントする企画を実施します。



スイートコーン「京築の恵み」



朝採り！当日発送！ＪＡ福岡京築 スイートコーン「京築の恵み」約３ｋｇ

https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-8001105-0004/

■ホワイトコーンプレゼント企画 概要

（１）内 容：対象商品をご購入いただいた方、先着400名様にホワイトコーン１本をプレゼント

※特典のホワイトコーンは商品に同梱してお届けします

（２）販売期間：令和８年４月１７日（金）～ ※規定数量に達し次第終了

（３）対象商品：朝採り！当日発送！ＪＡ福岡京築 スイートコーン「京築の恵み」約３ｋｇ※６月中旬～下旬出荷予定 https://www.ja-town.com/shop/g/g8001-N-8001105-0004/

（４）対象ショップ：博多うまかショップ https://www.ja-town.com/shop/c/c8001

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown