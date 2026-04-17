霧ト晴レ、夏の定番「パイナップル茉莉花茶」を4月17日より販売開始 - 水出しOK・アレンジ自在で楽しむ、2008年発売のロングセラー -
株式会社植田園（本社：静岡県）は、フレーバーティーブランド「霧ト晴レ」より、夏の定番商品「パイナップル茉莉花茶」を、公式オンラインストア限定で2026年4月17日より販売開始いたします。
本商品は、2008年の発売以来、多くのお客様に支持され続けているロングセラー商品です。毎年販売開始を心待ちにする声が多く寄せられる、霧ト晴レの夏を象徴する一杯です。
「パイナップル茉莉花茶」の詳細・ご購入はこちら
https://kiritohare.jp/c/single/228
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347188/images/bodyimage1】
■「今年の夏も、やっぱりこれじゃなきゃ」
主役はパイナップル。夏を彩る一杯
「パイナップル茉莉花茶」は、ジャスミン茶の華やかで気品ある香りと、完熟パイナップルの濃厚でジューシーな果実感を掛け合わせたフレーバーティーです。
口に含んだ瞬間に広がる、みずみずしい甘み。
その後にふわりと立ち上がる、ジャスミンの上品な香り。
異なる個性が重なり合うことで生まれる、調和の取れた味わいが特長です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347188/images/bodyimage2】
忙しい日々の中で、ふと力を抜ける時間。
お気に入りの香りに包まれる瞬間。
「パイナップル茉莉花茶」は、そんなひとときを届ける一杯です。
頑張る自分へのご褒美に、黄金色のやさしい余韻をお楽しみください。
■水出しでも楽しめる、すっきりとした味わい
本商品は水出しにも対応しており、アイスティーとしても美味しくお楽しみいただけます。
パイナップルのジューシーさとジャスミンの香りが、すっきりとした飲み口で広がります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347188/images/bodyimage3】
■アレンジも自由自在。気分に合わせて楽しめる一杯
ストレートはもちろん、ミルクと合わせたアレンジもおすすめです。
パイナップルの甘みとジャスミンの香りがミルクと調和し、デザート感覚の一杯としても楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347188/images/bodyimage4】
■作り方について（補足）
基本の作り方は、公式サイトにてご案内しています。
動画でもご覧いただけますので、初めての方でも安心してお楽しみいただけます。
https://kiritohare.jp/f/howto
※パッケージ裏面にも、イラストで作り方を記載しています。
■商品概要
商品名：パイナップル茉莉花茶
発売日：2026年4月17日
販売ページ：https://kiritohare.jp/c/single/228
価格：324円（税込）※4ティーバッグ入り
■ブランドについて
「霧ト晴レ」は、静岡県で茶製造を行う株式会社植田園が展開するフレーバーティーブランドです。
ティーバッグ商品に特化し、企画・製造・出荷まで自社で一貫して行っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347188/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社植田園
本商品は、2008年の発売以来、多くのお客様に支持され続けているロングセラー商品です。毎年販売開始を心待ちにする声が多く寄せられる、霧ト晴レの夏を象徴する一杯です。
「パイナップル茉莉花茶」の詳細・ご購入はこちら
https://kiritohare.jp/c/single/228
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347188/images/bodyimage1】
主役はパイナップル。夏を彩る一杯
「パイナップル茉莉花茶」は、ジャスミン茶の華やかで気品ある香りと、完熟パイナップルの濃厚でジューシーな果実感を掛け合わせたフレーバーティーです。
口に含んだ瞬間に広がる、みずみずしい甘み。
その後にふわりと立ち上がる、ジャスミンの上品な香り。
異なる個性が重なり合うことで生まれる、調和の取れた味わいが特長です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347188/images/bodyimage2】
忙しい日々の中で、ふと力を抜ける時間。
お気に入りの香りに包まれる瞬間。
「パイナップル茉莉花茶」は、そんなひとときを届ける一杯です。
頑張る自分へのご褒美に、黄金色のやさしい余韻をお楽しみください。
■水出しでも楽しめる、すっきりとした味わい
本商品は水出しにも対応しており、アイスティーとしても美味しくお楽しみいただけます。
パイナップルのジューシーさとジャスミンの香りが、すっきりとした飲み口で広がります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347188/images/bodyimage3】
■アレンジも自由自在。気分に合わせて楽しめる一杯
ストレートはもちろん、ミルクと合わせたアレンジもおすすめです。
パイナップルの甘みとジャスミンの香りがミルクと調和し、デザート感覚の一杯としても楽しめます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347188/images/bodyimage4】
■作り方について（補足）
基本の作り方は、公式サイトにてご案内しています。
動画でもご覧いただけますので、初めての方でも安心してお楽しみいただけます。
https://kiritohare.jp/f/howto
※パッケージ裏面にも、イラストで作り方を記載しています。
■商品概要
商品名：パイナップル茉莉花茶
発売日：2026年4月17日
販売ページ：https://kiritohare.jp/c/single/228
価格：324円（税込）※4ティーバッグ入り
■ブランドについて
「霧ト晴レ」は、静岡県で茶製造を行う株式会社植田園が展開するフレーバーティーブランドです。
ティーバッグ商品に特化し、企画・製造・出荷まで自社で一貫して行っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347188/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社植田園
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