霧ト晴レ、夏の定番「パイナップル茉莉花茶」を4月17日より販売開始 - 水出しOK・アレンジ自在で楽しむ、2008年発売のロングセラー -

霧ト晴レ、夏の定番「パイナップル茉莉花茶」を4月17日より販売開始 - 水出しOK・アレンジ自在で楽しむ、2008年発売のロングセラー -