【4/23開催オンラインセミナー】作業時間30％削減は、どう実現されたのか ～点検・教育・遠隔支援を変えるスマートグラス最前線～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346533/images/bodyimage1】
本セミナーでは、スマートグラス活用を切り口に、作業時間30％削減はどのように実現されたのか、その考え方と実践例をご紹介します。点検・教育・遠隔支援の見直しポイントを、分かりやすく解説します。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
■開催概要
日時：2026年4月23日（木）11:00～11:45
開催形式：Webinar形式（Zoom利用）
費用：無料（事前登録制）
主催：NSW株式会社
■セミナー内容
製造業やインフラの現場では、人手不足が続く中でも、点検や教育、遠隔支援を止めることはできません。安全性や安定稼働を守るために必要な業務である一方、現場では限られた人数で対応し続けることが求められています。
本セミナーでは、RealWear の「ボイスファースト」という考え方をもとに、点検・教育・遠隔支援の業務をどう見直せるのかをご紹介します。ハンズフリーで情報確認や入力、コミュニケーションができることで、現場での動き方は大きく変わります。
【こんな方におすすめのセミナーです】
・人手不足の中でも、現場業務を止められない方
・点検や記録業務の負担を減らしたい方
・教育や技能継承の進め方を見直したい方
・遠隔支援をもっとスムーズにしたい方
・RealWearやV-Formの活用イメージを具体的に知りたい方
■お申込みはこちら
https://zoom.us/webinar/register/WN_1DFgtgFkSyCwn2NfCB2WQQ
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
営業統括部
TEL：03-3770-0096
E-mail：ml-rw-sales@ml.nsw.co.jp
配信元企業：NSW株式会社
本セミナーでは、スマートグラス活用を切り口に、作業時間30％削減はどのように実現されたのか、その考え方と実践例をご紹介します。点検・教育・遠隔支援の見直しポイントを、分かりやすく解説します。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
■開催概要
日時：2026年4月23日（木）11:00～11:45
開催形式：Webinar形式（Zoom利用）
費用：無料（事前登録制）
主催：NSW株式会社
■セミナー内容
製造業やインフラの現場では、人手不足が続く中でも、点検や教育、遠隔支援を止めることはできません。安全性や安定稼働を守るために必要な業務である一方、現場では限られた人数で対応し続けることが求められています。
本セミナーでは、RealWear の「ボイスファースト」という考え方をもとに、点検・教育・遠隔支援の業務をどう見直せるのかをご紹介します。ハンズフリーで情報確認や入力、コミュニケーションができることで、現場での動き方は大きく変わります。
【こんな方におすすめのセミナーです】
・人手不足の中でも、現場業務を止められない方
・点検や記録業務の負担を減らしたい方
・教育や技能継承の進め方を見直したい方
・遠隔支援をもっとスムーズにしたい方
・RealWearやV-Formの活用イメージを具体的に知りたい方
■お申込みはこちら
https://zoom.us/webinar/register/WN_1DFgtgFkSyCwn2NfCB2WQQ
■お問い合わせ先
NSW株式会社
サービスソリューション事業本部
営業統括部
TEL：03-3770-0096
E-mail：ml-rw-sales@ml.nsw.co.jp
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