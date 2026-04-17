無人水中ビークル市場、2035年までに460億ドルを突破へ――年平均成長率（CAGR）23.85%の堅調な伸び

無人水中ビークル市場、2035年までに460億ドルを突破へ――年平均成長率（CAGR）23.85%の堅調な伸び