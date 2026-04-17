二特異性抗体市場、がん免疫療法の進展を背景に2035年までに268億米ドルへ急拡大 年平均成長率15.49％で進む高成長セクター : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

二特異性抗体市場、がん免疫療法の進展を背景に2035年までに268億米ドルへ急拡大 年平均成長率15.49％で進む高成長セクター : レポートオーシャン株式会社プレスリリース