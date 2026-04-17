二特異性抗体市場、がん免疫療法の進展を背景に2035年までに268億米ドルへ急拡大 年平均成長率15.49％で進む高成長セクター : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
2025年に63億米ドル規模と評価された二特異性抗体市場は、2035年には268億米ドルへと飛躍的に拡大する見通しであり、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）15.49％という極めて高い成長が予測されています。単一標的に依存してきた従来の抗体医薬とは一線を画し、2つの抗原またはエピトープに同時結合できる設計が、治療効果の革新をもたらしています。特に「腫瘍細胞の直接攻撃」と「免疫系の活性化」を同時に実現できる点が、製薬企業や研究機関から圧倒的な注目を集めています。
世界的ながん増加が市場を加速：免疫療法シフトの決定打となるか
WHOによると、2023年には新規がん患者数が約2,000万人、死亡者数は1,000万人に達するとされており、今後20年で約60％の増加が見込まれています。この未曾有の医療負担の拡大に対し、二特異性抗体は「次世代の標的免疫療法」として急速に存在感を高めています。HER2、EGFR、PD-L1など複数ターゲットを同時に制御することで、従来治療では難しかった多剤耐性患者にも新たな選択肢を提供し、乳がん・肺がん・大腸がんなど主要疾患領域で臨床試験が加速しています。
IgGベースが市場を牽引：薬物動態と治療効果の最適解
薬剤タイプ別では、免疫グロブリンG（IgG）ベースの二特異性抗体が2025年時点で市場を主導しています。IgG構造を活用することで、抗体依存性細胞傷害（ADCC）や補体依存性細胞傷害（CDC）といった自然免疫機能を最大限に引き出しつつ、優れた薬物動態と組織浸透性を実現しています。この特性により、腫瘍学のみならず自己免疫疾患や感染症領域でも応用が進み、今後のパイプライン拡充の中心的存在と位置付けられています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/bispecific-antibodies-market
主要企業のリスト：
● Amgen
● Roche
● Genentech
● Akeso, Inc.
● Janssen
● Taisho Pharmaceutical
● Immunocore
● その他の主要なプレイヤ
規制と承認の壁：イノベーションと市場参入の分岐点
一方で、市場拡大の裏には厳格な規制課題が存在します。FDAやEMAは、安全性・有効性・薬物動態・製造品質など多面的な評価を要求しており、前臨床データからCMC情報まで包括的な申請が不可欠です。革新的であるがゆえに標準化された評価基準が確立途上であり、開発企業にとっては承認取得が大きなハードルとなっています。この規制環境への対応力が、今後の市場競争における明暗を分ける重要な要素となるでしょう。
腫瘍領域を超える拡張性：自己免疫・神経疾患への波及
二特異性抗体の可能性はがん領域に留まりません。炎症性疾患、自己免疫疾患、ウイルス感染症、さらには神経疾患などへの適用研究が進み、適応症の多様化が市場拡大の新たなドライバーとなっています。特に複雑な病態メカニズムを持つ疾患において、「複数ターゲット同時制御」という特性が治療戦略の革新をもたらし、バイオ医薬品企業の研究開発投資を加速させています。
セグメンテーションの概要
薬剤タイプ別
● 免疫グロブリンG
● 非免疫グロブリンG
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/bispecific-antibodies-market
適応症別
● がん
● 自己免疫疾患
流通チャネル別
● 病院薬局
● 小売薬局
● ドラッグストア
世界的ながん増加が市場を加速：免疫療法シフトの決定打となるか
WHOによると、2023年には新規がん患者数が約2,000万人、死亡者数は1,000万人に達するとされており、今後20年で約60％の増加が見込まれています。この未曾有の医療負担の拡大に対し、二特異性抗体は「次世代の標的免疫療法」として急速に存在感を高めています。HER2、EGFR、PD-L1など複数ターゲットを同時に制御することで、従来治療では難しかった多剤耐性患者にも新たな選択肢を提供し、乳がん・肺がん・大腸がんなど主要疾患領域で臨床試験が加速しています。
IgGベースが市場を牽引：薬物動態と治療効果の最適解
薬剤タイプ別では、免疫グロブリンG（IgG）ベースの二特異性抗体が2025年時点で市場を主導しています。IgG構造を活用することで、抗体依存性細胞傷害（ADCC）や補体依存性細胞傷害（CDC）といった自然免疫機能を最大限に引き出しつつ、優れた薬物動態と組織浸透性を実現しています。この特性により、腫瘍学のみならず自己免疫疾患や感染症領域でも応用が進み、今後のパイプライン拡充の中心的存在と位置付けられています。
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主要企業のリスト：
● Amgen
● Roche
● Genentech
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● Janssen
● Taisho Pharmaceutical
● Immunocore
● その他の主要なプレイヤ
規制と承認の壁：イノベーションと市場参入の分岐点
一方で、市場拡大の裏には厳格な規制課題が存在します。FDAやEMAは、安全性・有効性・薬物動態・製造品質など多面的な評価を要求しており、前臨床データからCMC情報まで包括的な申請が不可欠です。革新的であるがゆえに標準化された評価基準が確立途上であり、開発企業にとっては承認取得が大きなハードルとなっています。この規制環境への対応力が、今後の市場競争における明暗を分ける重要な要素となるでしょう。
腫瘍領域を超える拡張性：自己免疫・神経疾患への波及
二特異性抗体の可能性はがん領域に留まりません。炎症性疾患、自己免疫疾患、ウイルス感染症、さらには神経疾患などへの適用研究が進み、適応症の多様化が市場拡大の新たなドライバーとなっています。特に複雑な病態メカニズムを持つ疾患において、「複数ターゲット同時制御」という特性が治療戦略の革新をもたらし、バイオ医薬品企業の研究開発投資を加速させています。
セグメンテーションの概要
薬剤タイプ別
● 免疫グロブリンG
● 非免疫グロブリンG
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適応症別
● がん
● 自己免疫疾患
流通チャネル別
● 病院薬局
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● ドラッグストア