イタリアを代表するコーヒー器具メーカー『Bialetti(ビアレッティ)』は、世界的アウトドアブランド『THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)』とのコラボレーション製品『ザ・ノース・フェイス × ビアレッティ モカエキスプレス コーヒーセット』を、2026年4月30日(木)に数量限定で再発売いたします。初回販売時と同一仕様の本セットは、日本国内限定300セットでのご用意となります。

セット内容は、ビアレッティのアイコニックな直火式エスプレッソメーカー「モカエキスプレス」(3カップ用)と、堅牢な金属製カップ2個(スプーン付き)、さらに香り豊かなビアレッティのコーヒー粉1袋です。コラボ限定デザインのモカエキスプレスとカップには、両ブランドのロゴやアイコンがあしらわれており、ロードやトレイルへ向かう探索の途中でも、香り高いイタリアンコーヒーを楽しめます。





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“NEVER STOP EXPLORING(飽くなき探究心)” - そのメッセージに共鳴した本コラボレーションが、多くの反響を受け再び登場。1933年の誕生以来、世界中の家庭で愛されてきた「モカエキスプレス」にアウトドアの思想を掛け合わせた本コラボレーションは、日常と自然、機能と情緒をシームレスにつなぐ特別な一品。

フィールドでも、都市でも。どこにいても、香り高い一杯が新たな一歩を後押しします。









■ 製品情報





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商品名 ：モカエキスプレス コーヒーセット

セット内容：モカエキスプレス(3カップ用)×1、金属製カップ×2(スプーン付き)、

コーヒー粉(100g)×1袋

価格 ：30,800円(税込)

発売時期 ：2026年4月30日(木)

数量 ：限定300セット(日本国内)

取扱店舗 ：ザ・ノース・フェイス 国内直営店(一部店舗)および

Goldwin Online Store、

ビアレッティ公式オンラインストア(楽天市場店)









■ THE NORTH FACEについて

1966年にサンフランシスコで産声を上げる。まもなく発売したスリーピングバッグにより高い信頼を獲得する。“良いものは自然との調和から生まれる” “自然から学び自然を活用する”を念頭において50年以上の間、様々な製品づくりや活動を通してアウトドアから都市生活者までの様々な探究者の限界点を高め、押し広げ続けている。「NEVER STOP EXPLORING」“飽くなき探究心”がブランドの理念。









■ ビアレッティについて

1919年イタリア創業のコーヒー・コーヒー器具メーカー。「モカエキスプレス」を代表とするビアレッティのコーヒーメーカーは、その歴史、伝統に裏打ちされたクオリティがあり、世界中の人々に愛されています。ビアレッティのロゴとなっている髭おじさんが描かれた「モカエキスプレス」は、イタリア家庭ではかかせない調理器具として親しまれています。









■ お問い合わせ先

Bialetti Japan株式会社

customer.japan@bialettigroup.com









【オンラインサイト】

公式サイト ： https://www.bialetti.com/

楽天市場 ： https://www.rakuten.co.jp/bialettishop/

Yahoo!ショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/bialetti/









【公式SNSアカウント】

Instagram： https://www.instagram.com/bialettijapan/

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Youtube ： https://www.youtube.com/@BialettiJapan