公益財団法人 日本児童養護施設財団は、株式会社LIXILイーアールエージャパン様より全国の児童養護施設の子どもたちの夢を支える助成金の取り組みとして温かいご寄付をいただきました。児童養護施設の子どもたちの多くは、保護者を頼ることが難しく、高校卒業と共に施設を退所して社会に出て、自立をしなければいけない環境下に置かれます。今回お預かりした寄付金は、全国の児童養護施設で暮らす子どもたちの自立を支える一助に活用をさせていただきます。





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【左から株式会社メイク 代表取締役 松茂 剛様(LIXIL不動産ショップ加盟店)、公益財団法人 日本児童養護施設財団 事務局長 本郷 暁洋、株式会社LIXILイーアールエージャパン 代表取締役社長 高野 弘志様】









【児童養護施設とは】

児童養護施設(全国610ヶ所)とは、保護者のいない子どもや、保護者の元で適切な養育を受けられない子どもたちが安心して生活できるように支援する施設。日本国内では児童虐待など様々な家庭環境や事情を抱えた約23,000人の子どもたちが、児童養護施設で生活し、健全な成長と自立を目指しています。施設では、専門のスタッフが子どもたちの生活全般をサポートし、教育や心身の健康、社会性の育成に力を注いでいます。子どもたちはここで、家庭的な環境の中で生活を送りながら、自立に向けた準備を進めていきます。また、彼らが将来社会に出てからも力強く生きていけるように、社会的なスキルや自己肯定感の育成にも重点を置いています。ただ、施設退所後は支援が極端に少なくなり、困難を抱えている若者が多いという現状があります。





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■全国児童養護施設

総合寄付サイト： https://leavehome.org/









■企業概要

【株式会社LIXILイーアールエージャパン】

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□〒110-0015 東京都台東区東上野6-9-3 住友不動産上野ビル8号館2階

□代表取締役社長 高野 弘志

□URL： https://www.erajapan.co.jp/









＜株式会社LIXILイーアールエージャパン様から児童養護施設を卒園する子どもたちへメッセージ＞

「この度は、感謝盾をいただき誠に光栄に存じます。先日の贈呈式では、皆様の活動への想いに触れ、私自身も改めて身が引き締まる思いでした。





これから児童養護施設を卒園し、新生活を始める皆さんに心からエールを送ります。これからの道のりには、自分の力で決断し歩んでいく自由が待っています。それは時に、孤独や不安を感じさせるものかもしれません。しかし、どうか覚えておいてください。皆さんは決して一人ではありません。社会には皆さんの成長を願い、可能性を信じて、そっと手を差し伸べたいと願う大人がたくさんいます。





皆さんが持つ経験や感性は、いつか誰かを勇気づける「強さ」に変わるはずです。失敗を恐れず、自分のペースで一歩ずつ進んでください。私たちは、皆さんが安心して挑戦し、笑顔でいられる社会を共に創っていくことを約束します。皆さんの未来が希望に満ちたものになるよう、心より応援しています。」





株式会社LIXILイーアールエージャパン 代表取締役社長 高野 弘志





※「高」ははしごだか









【公益財団法人 日本児童養護施設財団とは】

( https://japan-child-foundation.org )

当財団は、施設で勤めている職員が立ち上げた財団法人で全国の児童養護施設で暮らす子どもたちとそれに関わる方々への支援を行っています。

(令和7年4月1日 内閣府公認 公益財団法人化)









＜子どもたちを支えてくれる企業スポンサーを募集中＞

私たちが自社にあったCSRを提案させていただきます。

URL： https://leavehome.org/csrgallery/