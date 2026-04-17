【近畿日本鉄道、伊賀鉄道、養老鉄道、四日市あすなろう鉄道】ゴールデンウィークの近鉄グループ鉄道4社 イベント情報（東海エリア）
近畿日本鉄道株式会社、養老鉄道株式会社、伊賀鉄道株式会社、四日市あすなろう鉄道株式会社がゴールデンウィーク期間に開催する、東海エリアでのイベント情報をご案内します。
各社では、地域の皆さまや鉄道ファンの方々等に向けて、子どもから大人まで楽しめる多彩なイベントを開催いたします。これらの催しを通して、鉄道の魅力を身近に感じていただくとともに、一層の地域連携強化を目指します。詳細は、各社HP等をご参照ください。
各イベント概要
■近畿日本鉄道株式会社
「きんてつ鉄道まつり2026 in 塩浜」
日時：２０２６年４月２５日（土）１０：００～１５：００（最終入場１４：３０）
４月２６日（日）１０：００～１５：００（最終入場１４：３０）
会場：塩浜検修車庫（近鉄名古屋線「塩浜駅」から徒歩約５分）
内容：新型一般車両1A系の車両展示や鉄道関連グッズの販売、体験・見学イベントなど
詳細：https://kintetsu-tetsudo-matsuri.jp/2026/spring/
昨年のイベントの様子
「きんてつきっずぱす」
発売金額：１００円
発売期間：２０２６年４月２７日（月）～５月４日（月・祝）
※前売り限定発売（当日の購入はできません。）
利用日：２０２６年５月５日（火・祝〈こどもの日〉）限り
内容：こどもの日の限定利用で小学生のお子さまを対象に近鉄全線が１日乗り放題となる「きんてつきっずぱす」を発売
発売場所：(1)近鉄全線の特急券発売窓口、(2)特急券等自動発券機
詳細：https://www.kintetsu.co.jp/senden/Railway/Ticket/kintetsu_pass/
■伊賀鉄道株式会社
「伊賀線まつり２０２６」
日時：２０２６年５月３日（日・祝）１０：００～１５：３０（最終入場１５：００）
会場：上野市車庫（伊賀鉄道「忍者市（上野市）駅」下車すぐ）
内容：様々な鉄道体験イベントやキャラクターショー、鉄道関連グッズの販売など
詳細：https://www.igatetsu.co.jp/?p=3155
イベント実施イメージ
「忍にんフリーきっぷ」
実施日：２０２６年５月３日（日・祝）～５月５日（火・祝〈こどもの日〉）
配付場所：忍者変身処（上野市駅下車すぐのハイトピア伊賀内）など
内容：伊賀上野NINJAフェスタ２０２６期間中、忍者変身処などで忍者衣装を借りる（有料）と伊賀鉄道の西大手～茅町間を１日限りフリーに乗降できる「忍にんフリーきっぷ」がもらえます。
詳細：https://www.iga-guide.com/recommend/event/may/ninjafesta2026/ninjahenshindokoro.tokuten.html
■養老鉄道株式会社
「ようてつ祭り２０２６」
日時：２０２６年４月２９日（水・祝）９：３０～１５：００
会場：大垣車庫（養老鉄道「西大垣駅」から会場入り口まで徒歩約３分）
内容：様々な鉄道体験イベントや鉄道関連グッズの販売、沿線市町の出展など
詳細：https://www.yororailway.co.jp/news/3147/
イベント実施イメージ
「ようてつ キッズフリーキャンペーン」
実施日：２０２６年４月２９日（水・祝）、５月５日（火・祝〈こどもの日〉）
内容：ようてつ祭り開催日およびこどもの日に、大人の方同伴に限り小学生以下のお子様の運賃が無料になります。対象は養老鉄道全線です。
詳細：https://www.yororailway.co.jp/news/3219/
■四日市あすなろう鉄道株式会社
「こどもの日 あす鉄お仕事体験 in 内部車庫」
日時：２０２６年５月５日（火・祝〈こどもの日〉）
（午前の部）１０：００～１２：００（最終入場１１：３０）
（午後の部）１３：００～１５：００（最終入場１４：３０）
会場：内部車庫（四日市あすなろう鉄道「内部駅」隣接）
内容：運転士や車掌の仕事体験、鉄道関連グッズの販売など
詳細：https://yar.co.jp/info/detail.php?id=461
イベント実施イメージ
以 上