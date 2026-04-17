近畿日本鉄道株式会社、養老鉄道株式会社、伊賀鉄道株式会社、四日市あすなろう鉄道株式会社がゴールデンウィーク期間に開催する、東海エリアでのイベント情報をご案内します。

各社では、地域の皆さまや鉄道ファンの方々等に向けて、子どもから大人まで楽しめる多彩なイベントを開催いたします。これらの催しを通して、鉄道の魅力を身近に感じていただくとともに、一層の地域連携強化を目指します。詳細は、各社HP等をご参照ください。





各イベント概要

■近畿日本鉄道株式会社

「きんてつ鉄道まつり2026 in 塩浜」

日時：２０２６年４月２５日（土）１０：００～１５：００（最終入場１４：３０）

４月２６日（日）１０：００～１５：００（最終入場１４：３０）

会場：塩浜検修車庫（近鉄名古屋線「塩浜駅」から徒歩約５分）

内容：新型一般車両1A系の車両展示や鉄道関連グッズの販売、体験・見学イベントなど

詳細：https://kintetsu-tetsudo-matsuri.jp/2026/spring/

昨年のイベントの様子





「きんてつきっずぱす」

発売金額：１００円

発売期間：２０２６年４月２７日（月）～５月４日（月・祝）

※前売り限定発売（当日の購入はできません。）

利用日：２０２６年５月５日（火・祝〈こどもの日〉）限り

内容：こどもの日の限定利用で小学生のお子さまを対象に近鉄全線が１日乗り放題となる「きんてつきっずぱす」を発売

発売場所：(1)近鉄全線の特急券発売窓口、(2)特急券等自動発券機

詳細：https://www.kintetsu.co.jp/senden/Railway/Ticket/kintetsu_pass/









■伊賀鉄道株式会社

「伊賀線まつり２０２６」

日時：２０２６年５月３日（日・祝）１０：００～１５：３０（最終入場１５：００）

会場：上野市車庫（伊賀鉄道「忍者市（上野市）駅」下車すぐ）

内容：様々な鉄道体験イベントやキャラクターショー、鉄道関連グッズの販売など

詳細：https://www.igatetsu.co.jp/?p=3155

イベント実施イメージ





「忍にんフリーきっぷ」

実施日：２０２６年５月３日（日・祝）～５月５日（火・祝〈こどもの日〉）

配付場所：忍者変身処（上野市駅下車すぐのハイトピア伊賀内）など

内容：伊賀上野NINJAフェスタ２０２６期間中、忍者変身処などで忍者衣装を借りる（有料）と伊賀鉄道の西大手～茅町間を１日限りフリーに乗降できる「忍にんフリーきっぷ」がもらえます。

詳細：https://www.iga-guide.com/recommend/event/may/ninjafesta2026/ninjahenshindokoro.tokuten.html









■養老鉄道株式会社

「ようてつ祭り２０２６」

日時：２０２６年４月２９日（水・祝）９：３０～１５：００

会場：大垣車庫（養老鉄道「西大垣駅」から会場入り口まで徒歩約３分）

内容：様々な鉄道体験イベントや鉄道関連グッズの販売、沿線市町の出展など

詳細：https://www.yororailway.co.jp/news/3147/

イベント実施イメージ





「ようてつ キッズフリーキャンペーン」

実施日：２０２６年４月２９日（水・祝）、５月５日（火・祝〈こどもの日〉）

内容：ようてつ祭り開催日およびこどもの日に、大人の方同伴に限り小学生以下のお子様の運賃が無料になります。対象は養老鉄道全線です。

詳細：https://www.yororailway.co.jp/news/3219/









■四日市あすなろう鉄道株式会社

「こどもの日 あす鉄お仕事体験 in 内部車庫」

日時：２０２６年５月５日（火・祝〈こどもの日〉）

（午前の部）１０：００～１２：００（最終入場１１：３０）

（午後の部）１３：００～１５：００（最終入場１４：３０）

会場：内部車庫（四日市あすなろう鉄道「内部駅」隣接）

内容：運転士や車掌の仕事体験、鉄道関連グッズの販売など

詳細：https://yar.co.jp/info/detail.php?id=461

イベント実施イメージ





以 上