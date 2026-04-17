RiderNav、R7Xを発売開始：あらゆるバイクに対応するユニバーサル7インチスマートモーターサイクルディスプレイ





ワイヤレスCarPlay、Android Auto、IP69K防水性能 - あらゆるバイクに対応

中国、深セン、2026年4月17日 /PRNewswire/ -- RiderNavは本日、R7Xの正式先行予約販売（プレセール）を発表しました。R7Xは、ハーレーダビッドソン、ホンダ、ヤマハをはじめ、市場に流通するほぼすべてのオートバイに対応するユニバーサル7インチスマートモーターサイクルディスプレイです。R7Xは現在ridernav.comにて標準小売価格\71,000で販売中です。期間限定の先行優待として、チェックアウト時に20%OFFが自動適用され、最終価格は\56,800となります。



The RiderNav R7X is built for real-world riding - quick-release mounting, IP69K waterproof.





The RiderNav R7X is built for real-world riding - quick-release mounting, IP69K waterproof.



「どんなバイクも置いていかない」

RiderNavチームは次のように述べています。R7Mの大好評により、多くのライダーが本格的な専用ディスプレイを求めていることが実証されました。ハンドルバーにスマートフォンをテープで貼り付けるような時代は終わりました。R7Xは、その哲学をすべてのライダーに届けるための製品です。同じディスプレイ。同じ耐久性。あらゆるバイクに対応。」

主な機能

7インチHD IPSディスプレイ、1,200ニット - 直射日光下や悪天候でも、くっきりとした視認性を実現する光学接合パネルを採用。

ワイヤレスApple CarPlay＆Android Auto - ナビ、音楽、通話、メッセージがすべてワイヤレスで使用可能。スマートフォンはポケットの中に、必要な情報はすべて画面に。

ユニバーサルクイックリリースマウント - 数秒で取り付け・取り外しが可能。Harley-Davidson、BMW、Honda、Yamaha、Kawasaki、Ducatiなど、ほぼすべての主流オートバイメーカーおよび市場流通バイクの99%に対応。

アクションカメラコントロール - DJI、Insta360、GoPro をディスプレイから直接操作。走行中でも画面をタップするだけで録画の開始・停止が可能。ボタンを探す手間はもう不要です。

タイヤ空気圧モニタリング（TPMS） - オプション - RiderNav専用TPMSモジュールを追加することで、リアルタイムのタイヤ空気圧をディスプレイ上で確認できます。

OTAアップデート - ファームウェアおよび機能アップデートを自動的に無線で配信。

IP69K防塵・防水 - 高圧水流、泥、-20°C～70°Cの温度環境に耐える堅牢な設計。

価格・販売情報

R7Xの標準小売価格は\71,000です。先行予約期間中は、チェックアウト時に20%OFFが自動適用され、実質価格\56,800でご購入いただけます。全製品に24ヶ月メーカー保証および送料無料が含まれます。

先行予約受付中：https://www.ridernav.com/products/r7x

RiderNavについて

RiderNavは、より高い技術を求めるモーターサイクルライダーのためにスマートディスプレイシステムを設計するブランドです。BMW専用として開発されたR7Mの成功を受け、R7Xではその設計思想をすべてのバイクに拡大しました。RiderNav製品はCE、FCC、TELEC認証を取得し、世界各国で販売されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

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