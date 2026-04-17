データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、機能性と利便性を向上させた次世代スマートリング「Re・De Ring Gen2（リデリング）」を、本日2026年4月17日(金)よりヨドバシカメラ各店およびヨドバシ・ドット・コムにて販売開始することをお知らせいたします。





Re・De Ring キービジュアル





「Re・De Ring Gen2（リデリング）」は、睡眠やコンディション、運動状態を可視化できる次世代型のスマートリングです。今回の販路拡大により、これまでオンライン中心だった本製品を、ヨドバシカメラの実店舗にて実際に手に取り、全8種類のサイズ確認や装着感を直接体験いただけるようになります。





プレスリリース： https://pixela-group.jp/press/2026/20260417.html

製品ページ ： https://re-de.jp/ring/





Re・De Ring 店頭展示什器イメージ





■「Re・De Ring Gen2（リデリング）」の特長

本モデルは、ユーザーがより長く、より正確に自身の状態を把握できるよう、ハードウェア面での大幅なアップデートを行っています。





＜バッテリー持続時間の向上＞

従来モデルと比較して持続時間が約2日間向上し、24時間365日の健康管理をよりストレスなく行えます。





＜心拍数測定精度の向上＞

センサー技術の刷新により測定精度が飛躍的に向上。AIによるバイタルデータの分析精度もさらに深化しました。





＜MoveSense AI＞

独自開発のAIが、ウォーキングやジョギングを瞬時に自動検知し、記録の手間をなくします。





Re・De Ring Gen2 各色





＜製品概要＞

・製品名 ：Re・De Ring Gen2（リデリング）

・価格 ：29,800円(税込)

・カラー ：サテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラック

・サイズ ：8サイズ展開

・防水性能：IP68相当

・販売場所：ヨドバシカメラ各店、ヨドバシ・ドット・コム、

PIXELA GROUP Shop、Re・De公式オンラインショップ









■最新アップデートによる新機能

2026年4月に実施されたアプリの最新アップデートにより、以下の高度な解析機能が追加されています。





＜フィジカルエナジー＞

睡眠による「回復」と活動による「消耗」を計算し、体のエネルギー残量を0～100のスコアで表示します。





＜冷えチェッカー＞

指先の温度をリアルタイムで表示し、血流や自律神経に関わる「冷え」の状態を可視化します。





＜AIキャラクター(※1)＞

Apple Intelligenceを活用し、「Sleep mentor」からのアドバイスを好みのキャラクターの口調(武士やお嬢様など)に変更可能です。









■EveryPoint連携による「ポイ活」機能

当社のポイ活アプリ「EveryPoint」と連携することで、日々の目標達成に応じてポイントが貯まります。貯まったポイントはAmazonギフトカードやPayPayなど、約60種類の豊富な交換先から自由に交換可能です。健康管理を我慢や義務ではなく、楽しみながら続けられる体験へと変えていきます。









■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

このたび「Re・De Ring Gen2」をヨドバシカメラ各店およびヨドバシ・ドット・コムで販売開始できることを、大変うれしく思っております。

Re・De Ringは、日々のコンディションを可視化するだけでなく、健康管理をより前向きに、より続けやすくすることを目指して開発してきた製品です。

これまでオンライン中心で展開してきた本製品を、実店舗で実際に手に取り、サイズ感や装着感を確かめながらお選びいただけるようになったことには、大きな意味があると考えています。

さらに、EveryPointとの連携により、日々の行動や意識の変化を楽しさや価値へとつなげられる体験も、この製品の大きな特長です。

今後も当社は、ハードウェア、AI、インセンティブ設計を掛け合わせながら、毎日の暮らしをより心地よく進化させるウェルネス体験を提供してまいります。





社長サイン





■「Re・De」について

「Re・De」は心地をリデザインするウェルネスブランドです。

2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を中心に展開し、2022年12月、より人々の暮らしを豊かにするため、暮らしに関わるあらゆる製品ジャンルを展開するブランドへと進化しました。

モノやコトのあり方を捉え直す＝「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドではなく「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、ユーザーのあらゆる“心地”にフォーカスした製品開発を行っています。「Re・De」は、生活の中のあらゆる瞬間に「Re・De」の製品が存在することで、お客様の生活をより豊かに、心地よいライフスタイルに整えていけるようなブランドを目指してまいります。





Re・De ロゴ





Re・De公式Webサイト ： https://re-de.jp/

Re・De公式Instagram ： https://www.instagram.com/re_de_official/

Re・De公式オンラインショップ： https://re-de.shop/

Re・Deブランドサイト ： https://brand.re-de.jp/

あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」： https://re-design-media.jp/









■株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 4億50百万円(2026年3月31日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、IoTホームサービスおよび

その関連機器、ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/





※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※ 本製品は一般的なウェルネス・フィットネスを目的とした製品であり、医療機器ではありません。病気の診断・治療・予防などの医療目的には使用できません。

※1 iPhone 16以降、iOS 26を搭載したデバイス限定の機能です。