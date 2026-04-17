モンテ物産株式会社(本社： 東京都渋谷区、代表取締役社長： 森本明子)は、モンテ物産オリジナルブランド「イタリアット」より、イタリアからの輸入食材を使用した本格派パスタソースシリーズのトリュフクリームソース、ポルチーニクリームソースの2種をリニューアル発売いたします。





イタリアットパスタソース2種リニューアル





■商品背景・特徴

イタリア食材・ワインの輸入商社として、長年にわたり業務店様からご支持いただいてきたモンテ物産。

「郷土色豊かなイタリアの本物の味わいを、プロフェッショナル品質のまま、気軽に家庭でも楽しんでいただきたい」

そんな想いから誕生したオリジナルブランドが「イタリアット」です。

イタリアットのパスタソースは、業務店様向け商品と同様に、イタリアやEUから輸入した厳選食材を使用し、本格的な味わいを追求。中でもクリームソース2種は、手軽さと贅沢感を両立した商品として高い評価をいただいてきました。

このたび、その人気の2アイテムを、素材感・食べ応え・使いやすさのすべてを見直し、より満足度の高い一皿へとリニューアルいたしました。









■リニューアルポイント

● トリュフ・ポルチーニの香り＆味わいアップ

原材料の増量および配合を見直すことで、トリュフ、ポルチーニそれぞれの個性がより際立つ設計に刷新。

開封した瞬間から立ち上がる芳醇な香りと、口いっぱいに広がる奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。





● パスタとの絡みやすさアップ

ソースの滑らかさと粘度を再調整し、パスタにしっかりと絡む濃厚な仕上がりに。

食べ進めるごとにコクと旨みが広がり、最後の一口まで贅沢感が続きます。





● 内容量10％アップ

満足感をさらに高めるため、内容量を従来比10％増量。

1人前でもしっかりとしたボリューム感を実現しました。





● 高級感のあるパッケージに刷新

素材の上質さが直感的に伝わるデザインへ変更し、店頭での視認性とブランドイメージを向上させました。





イタリアットパスタソース2種リニューアル(2)





■6月5日・6日に特別試食会開催！(抽選で20名限定)

6月5日(金)・6日(土)の2日間、表参道の「カ・モンテ」にて、抽選で20名様限定の特別試食会を開催いたします。

リニューアルしたトリュフクリームソース／ポルチーニクリームソースを、食べ比べでご試食いただけるイベントです。

新商品をいち早くお試しいただける貴重な機会となっておりますので、ぜひご応募ください。

詳細および応募方法は、下記フォームよりご確認ください。

https://www.camonte.com/shop/enq202604090





特別試食会イベント





■商品概要

【イタリアット トリュフクリームソース】

・内容量 ： 110g

・参考上代(税別)： 450円

・商品特徴 ： イタリア産トリュフを使用。芳醇な香りとコク深い味わいが特長の、贅沢なクリームソースです。

・商品詳細 ： https://www.camonte.com/view/item/000000001491?category_page_id=ct1147





イタリアット トリュフクリームソース商品画像





【イタリアット ポルチーニクリームソース】

・内容量 ： 110g

・参考上代(税別)： 450円

・商品特徴 ： 「キノコの王様」と称されるポルチーニ茸を使用。ヨーロッパ産ポルチーニならではの上質な香りと、濃厚な旨味をお楽しみいただけます。

・商品詳細 ： https://www.camonte.com/view/item/000000001496?category_page_id=ct1147





イタリアット ポルチーニクリームソース商品画像





■商品に関するお問い合わせ

フリーダイヤル ： 0120-348-566(土・日・祝を除く9：00～17：30)

モンテ物産株式会社： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号 青山オーバルビル









■モンテ物産株式会社 会社概要

イタリア食材・イタリアワインの専門商社。『イタリアの素晴らしい真の食文化を知るプロ集団が、日本の食卓に新たな価値・豊かさを届けます』を理念として、創業以来イタリア一筋、イタリア全土から多様なワイン、リキュールやグラッパなどの酒類のほか、パスタ、オリーブオイル、トマトなど、イタリアで愛される本場の味を日本にお届けしています。

所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52番2号 青山オーバルビル6F

代表取締役社長： 森本 明子

設立日 ： 1977年12月20日

ホームページ ： https://www.montebussan.co.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/montebussan/?hl=ja

公式オンラインショップ カ・モンテ オンライン： https://www.camonte.com/