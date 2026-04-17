株式会社 PRIMEが運営する「粗大ゴミ回収隊」では、全国の20代～60代の成人男女500人を対象に、「自治体の粗大ゴミ収集利用に関する実態調査」を実施しました。





今回の調査では、自治体のゴミ出しにおいて生活者が直面する心理的・物理的ハードルを詳細に分析。行政用語の難解さや、現代のライフスタイルとの乖離が原因で、多くの不用品が処分されずに家庭内に滞留し、「隠れゴミ屋敷化」のリスクを高めている実態が明らかになりました。









■自治体のゴミ出しを「途中で諦めた」経験がある人は64.8％





自治体のゴミ出しを「途中で諦めた」経験がある人は64.8％





自治体の粗大ゴミ収集を利用しようとして、途中で「面倒くさい」「自分には無理だ」と諦めたことがあるか尋ねたところ、「何度もある(24.8％)」「1、2回はある(33.6％)」「検討したが、調べる段階で諦めた(6.4％)」を合わせ、実に64.8％の人が挫折を経験していることが分かりました。





「諦めたことはない(最後まで遂行した)」は35.2％にとどまり、3人に2人は自治体のサービスを利用する過程で何らかの障壁に突き当たり、処分を断念しています。この結果は、公的な回収システムが、一般市民にとって必ずしも「使い勝手の良いもの」になっていない現状を強く示唆しています。





安価に処分できるはずの自治体サービスをあえて避ける、あるいは途中で放り出してしまう背景には、単なる「怠慢」ではなく、システムそのものが抱える「構造的な欠陥」があると考えられます。









■現代のライフスタイルに合っていない点、第1位は「自力での運び出し」





現代のライフスタイルに合っていない点、第1位は「自力での運び出し」





自治体の収集サービスに対し、「ここが現代のライフスタイルに合っていない」と思う点を尋ねたところ、最も多かったのは「指定の場所(玄関先や集積所)まで自力で運ばなければならない」で26.6％となりました。次いで「申し込みから収集日まで、数週間～1ヶ月以上待たされる」が24.1％、「コンビニで処理券を現金購入する手間」が20.7％、「電話窓口が平日日中のみで、仕事中にかけられない」が18.7％、「収集時間の細かな指定ができない」が9.9％と続きました。





「自力での運び出し」が最多となった背景には、近年の住環境の変化があります。オートロック付きマンションや高層階での居住が増える中、大型のタンスやソファを自力で解体・搬出することは、単身者や共働き世帯、高齢者にとって物理的に極めて困難な作業です。また、「収集日まで数週間～1ヶ月待たされる」というスピード感の欠如も大きな不満要素となっています。引越しや大掃除など、「今すぐ捨てたい」という動機が発生した際に、行政サービスがそのニーズに応えきれていない実態が浮き彫りになりました。









■自治体HPの利用で5割以上が「知りたい情報に辿り着けない」と回答





自治体HPの利用で5割以上が「知りたい情報に辿り着けない」と回答





情報収集の段階におけるストレスについて調査したところ、「ページが複雑で、知りたい情報(料金や出し方)になかなか辿り着けない」が39.5％と圧倒的多数を占めました。次いで「ストレスは感じなかった」が17.5％、「スマートフォンでの操作性が悪い(文字が小さい、PDFが多い)」が16.9％、「専門用語が多く、結局どうすればいいか分からない」が9.3％、「チャットボットやFAQの回答が不十分」が9.1％、「ネット予約の空き状況が確認しづらい」が7.7％となりました。





行政のWebサイト特有の、情報の階層の深さや専門用語の多さが、ユーザーの利便性を著しく損なっています。特に「スマートフォンでの操作性が悪い」という回答は、PDF資料の多用やモバイル未対応のUIが、モバイルメインの現代人のアクセスを阻害していることを示しています。デジタル化が進む中で、不用品処分の入り口であるWebサイトが依然として大きな「情報の壁」になっていることが判明しました。









■最も「理解しにくい」ルールは「計測ルール」





最も「理解しにくい」ルールは「計測ルール」





ゴミ出しルールや行政用語で「理解しにくい」と感じるものを尋ねたところ、「『一辺が〇cm以上』などの計測ルール」が23.7％で最多となりました。次いで「『可燃』か『不燃』か、または『資源』かの判断基準」が23.4％、「自治体では回収できない物の特定」が23.4％、「対象品目(冷蔵庫・洗濯機等)の別ルート手続き」が15.4％、「処理券の種類(A券・B券等)や、必要枚数の計算」が14.1％となりました。





「一辺が〇cm以上」というルールは、家具の形状が複雑な場合、どこを測るべきか迷うケースが多く見られます。また、家電リサイクル法対象品などの「自治体では回収できない物」の特定は、生活者にとって高い知識レベルを要求するものであり、これが「面倒くさい」という心理的ハードルを増幅させる要因となっています。ルールが複雑化すればするほど、生活者の適正な処分の意欲を削いでいる皮肉な結果と言えます。









■行政用語に対し、47.4％が「わざと難しくしている」「脳のエネルギーを消費する」とネガティブな反応

行政用語の難解さについて尋ねたところ、「役所独特の言い回しが、わざと難しくしているように感じる(23.8％)」「読み解くのに時間がかかり、脳のエネルギーを消費する(23.6％)」と、ネガティブな印象を持つ人が約半数に上りました。





「慣れれば理解できる(27.2％)」という肯定的な意見もあるものの、「読む気すら起きず、誰かに解説してほしい(16.0％)」という層も一定数存在します。情報の送り手である行政側と、受け手である市民側の間に、言語・リテラシーの大きなギャップが生じていることが分かります。このコミュニケーションの不一致が、結果として不用品の不適切な放置や不法投棄を誘発する一因になっている可能性も否定できません。









■自治体での処分を諦めた不用品の39.2％が「自宅に放置・滞留」

最も深刻な結果となったのが、処分を断念した不用品の「その後」です。「部屋の隅やベランダに放置されたまま(20.2％)」「物置やクローゼットの奥に押し込んだ(19.0％)」を合わせ、実に39.2％の不用品が、処分されないまま家庭内に留まっています。





自治体での処分を諦めた結果、「不用品回収業者などの民間サービスに頼んだ」のは12.0％にとどまっており、多くの場合、不用品は「見えない場所に隠される」ことで問題が先送りされています。これが長期間続くことで、居住スペースを圧迫し、将来的な「ゴミ屋敷化」や、遺品整理時の大きな負担へと繋がっていくリスクを孕んでいます。一度放置された物は「背景」と化し、その存在そのものを忘れてしまうことで、家全体の機能不全を招くことになります。









■民間サービスへの期待は「大型家具・家電の対応」と「手間の解消」

「自治体より費用はかかるが、電話一本で今日中に家の中から運び出してくれるサービス」の利用意向を尋ねたところ、「費用が自治体と同等なら検討したい(40.6％)」が最多となりました。





また、「自治体で無理な大型家具・家電の時だけ利用したい(37.8％)」「多少高くても、時間を買いたいのでぜひ利用したい(10.0％)」を合わせると、約9割の人が民間サービスを「解決策」として認識しています。





生活者は、単なる廃棄処分ではなく、「運び出しの苦労からの解放」や「時間の節約」という付加価値に対して対価を支払う意向があることがうかがえます。特に、自分一人ではどうすることもできない「大型」の不用品において、民間サービスの真価が発揮されていると言えます。









■粗大ゴミ出しは、心と体と時間の負担を伴う現代の課題

今回の調査から、自治体の粗大ゴミ収集は、現代のスピード感や住環境に必ずしも最適化されていない実態が浮き彫りになりました。特に「情報の難解さ」と「物理的運搬の困難さ」が、生活者の処分意欲を削ぎ、結果として約4割の家庭で不用品が滞留する事態を招いています。





不用品を溜め込むことは、住環境の質を低下させるだけでなく、精神的なストレスにも直結します。「自分でやらなければならない」という呪縛から解き放たれ、民間サービスを賢く活用することで、生活の質(QOL)を向上させることが、タイパを重視する現代社会において合理的な選択肢となりつつあります。「粗大ゴミ回収隊」は、今回の調査結果を踏まえ、より分かりやすく、より迅速に、そして何よりお客様の「負担」を最小限にする不用品回収サービスの提供を通じて、社会の滞留問題を解決してまいります。









■調査概要

調査方法 ： インターネット調査

調査対象 ： 全国成人男女

有効回答数： 500名

調査期間 ： 2026年4月









■会社情報

会社名 ： 株式会社 PRIME(カブシキカイシャ プライム)

所在地 ： 〒194-0021 東京都町田市中町1-3-1 小田桐ビル 501

代表 ： 福盛 輝彦

事業内容 ： リサイクル業・生前／遺品整理・古物の売買及び輸出入・

不用品／粗大ゴミ回収・ゴミ屋敷の清掃・片付け／

掃除代行・建物の解体・ハウスクリーニング

サービスサイト： https://sodaigomi-kaishutai.com/

お問い合わせ ： https://sodaigomi-kaishutai.com/corp/