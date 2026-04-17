兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、雨が降る五月雨（さみだれ）の季節にピッタリな忍の世界を満喫できる特別イベント「NARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭2026」を５月9日（土）より開催いたします。 イベント情報第3弾では、忍里限定のおみくじ「忍里 運勢を占え！水みくじ」が、5月9日（土）～7月12日（日）の期間限定で登場いたします。今回販売する“おみくじ”には、とある“仕掛け”がされており、水に浮かべることで、うずまきナルトや、うちはサスケといった『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の人気キャラクターとともに、あなたの運勢が浮かび上がります！

期間中には、地の巻エリア内に設置された「忍里神社」の一角に、和傘やアジサイを彩った専用の水みくじスペースを設置。雨が滴る梅雨の季節にピッタリの体験型おみくじは、仲間との旅行を演出してくれること間違いなし！日本最古の“国生み神話”が眠る淡路島で、あなたの運勢を占ってはいかがでしょうか。

■水みくじ概要

実施期間： 2026年5月9日（土）～7月12日（日） 営業時間： 10:00～20:00 料金： 300円（税込） ※別途、アトラクション入場券が必要となります。 内容： 梅雨シーズン限定で、「NARUTO＆BORUTO 忍里」限定のオリジナルおみくじを販売。 おみくじは水に濡らすことで、ナルトやサスケといった『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の人気キャラクターとともに占いの結果が浮かび上がる「水みくじ」で運勢を占うことができます。 URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ