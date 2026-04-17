株式会社 横浜岡田屋（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：岡田 伸浩）が運営するショッピングセンター「川崎モアーズ」の屋上に、2026年4月24日（金）「網焼きBBQ&おつまみビュッフェBEER GARDEN」がオープンいたします。 屋上の開放的な空間で、豚肉、鶏肉、ラム肉のBBQセットを卓上でお楽しみいただけます。

https://kawasaki-mores.jp/shopnews/detail/?cd=002646&scd=000302

肉×ビール×開放感！

川崎モアーズ屋上ビヤガーデンが4月24日（金）にオープンいたします。毎年、近隣のオフィスワーカーからご家族連れまで幅広いお客様にお楽しみいただいております。卓上グリルで焼き上げる豚カルビ・鶏肉・ラム肉のBBQセットをメインに、唐揚げ、焼きそば、フライドポテトなど多数のおつまみが食べ放題。さらに、サッポロ黒ラベル、アサヒスーパードライ、エビスブラックの人気3銘柄を生で飲み比べできる贅沢仕様。120分・90分から選べるプランで、お腹も心も大満足！

網焼きBBQセット+おつまみビュッフェ+飲み放題ドリンクバー

■網焼きBBQセット お肉の盛り合わせ（豚カルビ・鶏肉・ラム肉）、焼き野菜の盛り合わせ ※BBQセットは食べ放題ではございません。

■おつまみビュッフェ 鶏の唐揚げ/枝豆/焼きそば/カレー/フライドポテト/デザートなど豊富なメニューが食べ放題！

■飲み放題ドリンクバー 生ビール/ハイボール/サワー各種/ワイン/ソフトドリンクなど多数ご用意しております。

※写真は昨年の様子

プラン一覧

■120分プラン ＜網焼きBBQセット+おつまみビュッフェ+飲み放題ドリンクバー＞ 一般5,000円 中高生2,900円 小学生1,600円 未就学児 無料

■90分プラン ＜網焼きBBQセット+おつまみビュッフェ+飲み放題ドリンクバー＞ 一般4,500円 中高生2,900円 小学生1,600円 未就学児 無料

※価格は税込みです。

店舗概要

店名：網焼きBBQ&おつまみビュッフェ BEER GARDEN 運営会社：株式会社ニユートーキヨー 開催期間：2026年4月24日（金）～9月23日（水・祝） 住所：神奈川県川崎市川崎区駅前本町7-7 川崎モアーズ屋上 電話番号：044-211-9557 営業時間： ＜4月・5月・6月・9月＞ 17:00～22:00 ＜7月・8月＞ 17:00～22:30 ※土曜日・日曜日・祝日は、16:00～22:00 ※4月・5月・6月の土曜日・日曜日・祝日は、12:00～22:00の特別営業 ※荒天の際は、営業を中止とさせていただく場合がございます。 予約： TEL：044-211-9557（14時より受付） WEB予約：24時間対応（ホットペッパー）

https://www.hotpepper.jp/strJ001171311/

「川崎モアーズ」について

「街の中の商店街を思わせる、多種多様なテナントが魅力」

JR川崎駅東口前に建つ商業ビル。1980年に、MORE’S一号店として開業。「賑わいのある立体商店街 エンジョイビル」のコンセプトのもと、B2Fから8Fまで、まるで一つの商店街のように多様なテナントを揃え、幅広い層をターゲットにしています。住宅の多い庶民的な街でありながら開発が進む川崎駅で、個性の強い館を目指します。

〒210-8504 神奈川県川崎市川崎区駅前本町7-7

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