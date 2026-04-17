シンセン・タイムケトル・テクノロジーズ（以下、タイムケトル／本社：中国・深圳／CEO：田力）は東京・有明の東京ビッグサイトで、2026年4月8日（水）から10日（金）まで開催された「Japan IT Week 春2026」に出展いたしました。同展は多くのビジネス来場者で賑わいました。そうした中、当社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。 今回、当社は同展にて会議向けの次世代翻訳デバイス「X1 Meeting（X1 Pro）」を日本初公開いたしました。

当社ブース風景

Japan IT Weekは多くのビジネス来場者で賑わい、特に業務効率化やグローバル対応への関心の高さが印象的でしたが、当社ブースでは、特に日本初公開となった「X1 Meeting（X1 Pro）」に注目が集まりました。 騒がしい展示会環境においても発揮できる安定した音声認識性能や、自然な会話体験に対して、大変多くの来場者から高い評価をいただくことができました。特に「W4 Pro」の通話翻訳機能や音声・動画翻訳機能のデモでは、その実用性の高さに驚きの声が多く寄せられました。 「W4」「W4 Pro」についてはデモを体験された多数の方々から具体的な導入相談を受けました。

展示製品

あらためて、今回展示した製品をご紹介させていただきます。 ■X1 Meeting（X1 Pro）（日本初公開） 「X1 Meeting（X1 Pro）」は、1台で複数人・複数言語の会話を同時に処理し、通訳を介さない自然な多言語コミュニケーションを実現する次世代翻訳デバイス。本展示では多言語によるデモ会議を体験していただきました。会議や商談などのビジネスシーンにおいて、リアルタイムでスムーズな意思疎通を可能にします。今後の発売予定など関心を持っていただけました。 ■W4 Pro AI翻訳技術により高い翻訳精度と自然な会話体験を実現したイヤホン型デバイス。1対1の対話に最適で、通話翻訳や音声・動画翻訳機能にも対応しており、幅広いビジネスシーンで活用可能です。デモで体験されたお客さまから導入のご相談を受けました。 ■W4 骨伝導技術と骨声紋センサーを搭載し、周囲のノイズの影響を受けにくい安定した音声認識を実現。騒がしい環境下でもスムーズなコミュニケーションをサポートします。「W4 Pro」同様、本製品も本格的導入に向けたご相談を受けました。

販売情報

今回Japan IT Weekでご紹介させていただきました「W4」「W4 Pro」はタイムケトルの公式店舗及びアマゾンストア、家電量販店などにてご購入いただけます。 家電量販店では、各店舗で取り扱い状況が異なりますので、ご注意ください。 なお、「X1 Meeting（X1 Pro）」については2026年5月～6月頃の日本発売を予定しております。発表まで今しばらくお待ちください。

タイムケトルCEO・田力から来場されたみなさまへのメッセージ

この度はTimekettleブースにお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。 「X1 Meeting（X1 Pro）」は多人数会議向け、「W4」「W4 Pro」は1対1の会話や現場でのコミュニケーションにおいて高い実用性を発揮する製品として、多くの皆様よりご好評をいただきました。 特に「W4 Pro」の通話翻訳や音声・動画翻訳機能は、実際の利用シーンに近い形で体験いただくことで、その利便性を実感いただけたと感じております。 今後も日本市場において、より多くのビジネスシーンでご活用いただけるよう取り組んでまいります。

会社概要

Timekettle（タイムケトル）は、AI翻訳技術を核とするコミュニケーションデバイスの開発・提供を行うグローバル企業です。 「言語の壁をなくし、人と人とのつながりをより自由にする」というビジョンのもと、世界170以上の国・地域で事業を展開しています。 会社名：Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd. 所在地：中国・深圳市 米国拠点：Timekettle Inc.（USA） 事業内容：AI翻訳デバイスの開発・販売 公式サイト：https://jp.store.timekettle.co/ 【Amazon公式ストア】https://www.amazon.co.jp/stores/page/6561F6DE-1B70-4A70-A2F0-517F83FDE729 日本での販売パートナー 【SB C&S株式会社】トレテク！ソフトバンクセレクション 楽天市場公式店：https://item.rakuten.co.jp/trend-tech/6971362040444/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

担当：rayna.chen 住所：8th Floor, West Tower, Lepu Building, No. 66, Xingke Road, Nanshan, Shenzhen, China 電話：+86 13828875960 Email：rayna.chen@timekettle.co