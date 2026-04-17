株式会社アドウェイズ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田 翔、以下アドウェイズ）の連結子会社である株式会社AWU（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西岡 明彦、以下AWU）は、VTuberと過ごす集中・睡眠サポートアプリ「AWU: PALETTE」の大型アップデートVer. 2.0.0を、App StoreおよびGoogle Playにて、2026年4月17日（金）に配信開始いたしました。

さらに、より多くの方に「AWU: PALETTE」をお楽しみいただくため、PC（Steam）向け無料体験版「AWU: PALETTE Lite（仮）」を、2026年初夏にリリースすることが決定いたしました。

AWU: PALETTE について

「AWU: PALETTE」は、国内外で高い人気を誇るVTuber「乙夏れい」「猫元パト」「凪乃ましろ」とのコラボレーションにより誕生した、集中・睡眠サポートアプリです。

ポモドーロタイマーやストップウォッチを活用した「集中・作業トラッキング」や「睡眠管理」機能を搭載し、推しのVTuberたちがユーザーの日常に優しく寄り添い、毎日のタスクや睡眠の習慣化を楽しくサポートします。

Ver. 2.0.0 アップデート内容

1. UIデザインの全面リニューアル

UIデザインを一新し、選択中のキャラクターに合わせてアプリ全体のアクセントカラーが動的に変化するようになりました。お気に入りのキャラクターと過ごす時間が、より特別なものになります。

2. 絆レベルシステムの導入

キャラクターとの「絆」を深める新システムを導入。デイリーミッションを通じて絆レベルを上げることで、以下のコンテンツがアンロックされます。 - 新規収録キャラクターボイス（絆レベルに応じて段階的に解放） - アプリアイコン - ローディング画面イラスト - 称号

3. プロフィール画面、設定画面、ショップ画面のリニューアル

- **プロフィール画面**：任意の名前が設定できるプロフィールカードや実績一覧など、自分だけのコンテンツが確認可能 - **設定画面**：アプリの各種設定をまとめて管理 - **ショップ画面**：ボイスなどのアプリ内有償DLCを追加購入可能

4. 時間管理機能の大幅改善

タイマー、ストップウォッチ、ポモドーロの各機能が、バックグラウンド動作と同時動作に対応。ホーム画面にはリアルタイム通知バーを表示します。

5. 新規コンテンツ

**音楽クリエイターコラボ第一弾**

作曲家・村崎すみれ（https://x.com/sumirebgm）氏による描き下ろし作業用BGM「花は満ちて」を追加。ホーム画面から直接操作できるBGMミニプレイヤーも新搭載し、作業中の視聴環境がより快適になりました。

**有償DLC「アラーム擬音モノマネパック」（各500円）**

3人のキャラクターがアラーム音を「全力で声マネ」した、ユニークなサウンドパックを有償DLCとして配信。乙夏れい、猫元パト、凪乃ましろの3名が、定番の「ぴぴぴぴ！」「りんりんりんりん」から、「こけこっこーーーー」「みょーん」といった個性的な音まで、全10種のアラーム音を熱演。お好みのボイスをセットすれば、毎朝の目覚めがより楽しくなります。

- 乙夏れいアラームモノマネパック 500円

- 猫元パトアラームモノマネパック 500円

- 凪乃ましろアラームモノマネパック 500円

1 ぴぴぴぴ！ 2 びー！びー！ 3 ぴぴっ！ぴぴっ！ 4 ぶー！ぶー！ 5 みょーん 6 みーーーーーん 7 ぷっぷーーーー 8 りんりんりんりん 9 こけこっこーーーー 10（各キャラクターのオリジナル擬音）

6. その他の改善

- 新規言語対応 - 中国語簡体字・中国語繁体字を追加（既存: 日本語・英語）

- 睡眠時間ログ表示の改善、アラーム機能の改善、その他バグ修正

アップデート記念セール

Ver. 2.0.0の配信を記念して、App Store / Google Playにて30%OFFセールを実施いたします。 ※ 30%OFFセール期間：2026年4月17日（金）～ 4月24日（金）

PC（Steam）版「AWU: PALETTE Lite」リリース決定

「AWU: PALETTE」をより多くの方々にお楽しみいただくため、PC（Steam）向け無料体験版「AWU: PALETTE Lite（仮）」のリリースが決定いたしました。2026年初夏の配信を予定しています。詳細は今後、公式X（https://x.com/awu_palette）および公式サイトにてお知らせいたします。

「AWU: PALETTE」製品概要

- **タイトル**：AWU: PALETTE（Ver. 2.0.0） - **ジャンル**：集中・睡眠サポート - **対応端末**：iOS（App Store） / Android（Google Play） - **価格**：800円（基本機能買い切り / 有料DLCあり） ※2026年4月17日（金）～ 4月24日（金）のセール期間中は、30%OFFの560円にて提供 - **対応言語**：日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字） - **開発**：株式会社ビサイド（Ver. 1.0.0）、合同会社NikuQGames（Ver. 2.0.0） - **配信**：株式会社AWU - **App Store**：https://apps.apple.com/jp/app/id6746433813 - **Google Play**：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.awu.palette.android - **公式サイト**：https://www.awu-palette.com/ - **公式X**：https://x.com/awu_palette - **お問い合わせ**：info@awu.co.jp

株式会社AWUについて

デジタル技術とエンターテインメントの力で、人々の心に寄り添い、毎日をもっと豊かで特別なものにしたいと考えています。「Always with U|心に触れる、日常を作る」という想いのもと、私たちが生み出す体験がいつもそばにあり、気づけば暮らしに溶け込んでいる--そんな存在を目指します。 https://awu.co.jp/

株式会社アドウェイズについて

2001年設立。2006年に東京証券取引所に上場。パーパスに、"全世界に「なにこれ すげー こんなのはじめて」を届け、すべての人の可能性をひろげる「人儲け」を実現する。"を掲げ、アプリ・Webの包括的なマーケティングを支援する広告事業、テクノロジーを駆使し新しい広告表現や広告効果最大化を実現するアドプラットフォーム事業、ライフスタイル事業、DX事業など、領域をまたいだ事業を展開。日本を始め、アジアを中心とした海外への事業展開も行っている。 https://adways.net/