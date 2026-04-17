【新商品】ワンデッキで、すべてのクリエイティブを操る。ウランジが「Ulanzi D200X Creative Deck」を発売

簡拍株式会社

簡拍株式会社（本社：東京都千代田区、URL：https://www.ulanzi.jp/ ）は、クリエイター向けビジュアルマクロキーボード「Ulanzi D200X Creative Deck」を2026年4月17日（金）より発売いたします。

Ulanzi D200シリーズの次世代モデルとなるD200X Creative Deckは、ハードウェア拡張性、操作精度、ソフトウェアエコシステムのすべてにおいて大幅な進化を遂げました。「デスクの補助ツール」から「コマンドデッキ」へとアップグレードし、映像編集・写真調整・ライブ配信・スマートオフィス・スマートホーム制御まで、あらゆるクリエイティブシーンをこの一台でカバーします。

【製品の特長】

1. 多次元ハードウェア操作 - 精度と効率の両立

従来のボタン式コントロールデバイスと比較して、D200X Creative Deck最大の優位性はキーの「可視化」にあります。14個のカスタマイズ可能なLCDキー、3つのエンコーダーノブ、2つの物理ページ切り替えキーを搭載し、従来のショートカット操作の限界を突破。クリエイターの思いのままにカスタマイズできる操作パネルと、確かな手応えのある物理操作感を提供します。

- 14個の高視認性LCDキー： 多キー構成により、カスタマイズの自由度を大幅に向上。シーンごとに専用のコマンドを割り当て、ワンタッチで実行可能です。メニューを探す手間がなくなり、作業効率が飛躍的にアップします。- 3つのエンコーダーノブ： ライブ配信の音声・映像調整、撮影用ライティング制御、ポストプロダクションのパラメーター微調整など、精密な操作が求められるあらゆるシーンに対応します。- 2つのページ切り替えキー： デフォルトのページ送り機能に加え、カスタム割り当ても可能。合計42以上の機能にアクセスできます。

2. 8in1 全機能ドッキングステーション - ポート不足の悩みを一台で解決

D200X Creative Deckは、給電・高速データ転送・4K映像出力・オーディオ入出力を1台に集約した、高性能な8-in-1ドッキングステーション機能を内蔵しています。複数のハブや変換アダプターをこれ1台にまとめることで、デスク周りの煩雑な配線をスマートに解消。 マルチデバイスを駆使するクリエイターの強力な「ハブ」として、映像・音声の精密な調整や写真のカラーグレーディング、デュアルモニター環境での制作作業において圧倒的な威力を発揮します。

3. 無料プラグインマーケット＆全シーン対応ソフトウェア

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128312/table/27_1_d981ca372c198e9e3b86e0a774845450.jpg?v=202604170351 ]すべて無料・サブスクリプション不要

競合製品と異なり、D200X Creative Deckは使用上の制限を徹底的に排除しています。

- Adobe、DaVinci Resolveなどの正規ライセンスに依存しない- サードパーティの有料サブスクリプションは不要- すべてのプリセット・プラグインを無料で利用可能

これにより、クリエイターの導入コストと利用ハードルを大幅に引き下げています。

全シーン対応プラグイン - クリエイティブの境界を拡張

専用のアプリケーションマーケットには、豊富なプラグインやプリセット、アイコンライブラリをご用意しています。 動画編集や画像加工、ライブ配信、オーディオ制作から日常のPCワークまで、あらゆるシーンを網羅。わざわざアプリのウィンドウを切り替えることなく、タイムラインの移動、色調の微調整、配信のシーン切り替え、音量コントロールなどを手元で直感的に完結でき、クリエイターの理想的なシームレス・ワークフローを実現します。

対応ソフトウェア例：- 動画編集：CapCut / DaVinci Resolve / Final Cut Pro / Adobe Premiere Pro- 写真調整：Photoshop / Lightroom Classic- ライブ配信：Meld Studio / Streamer.bot / OBS-web / Twitchat- スマートホーム：Home Assistant / Philips Hue / IFTTT / Govee / Nanoleaf / Yeelight

※記載以外の対応ソフトにつきましては、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

Ulanzi Dialとの連携でさらに広がるワークフロー

特に写真や映像の編集（ポストプロダクション）においては、別売りのワイヤレスダイヤル「Ulanzi Dial」と組み合わせることで、さらに高度な制作環境を構築できます。 Bluetooth接続に対応したDialは、広帯域リニアモーターによる高精度な振動フィードバックを搭載。D200X Creative Deckと併用することで、カット編集から緻密なカラーグレーディングまで、一連のワークフローにおける操作感と作業効率が飛躍的に向上します。

4. Ulanzi Studioエコシステム - ソフトとハードの融合で制作効率を最大化

D200X Creative Deckは、Ulanzi Studio 3.0と深く統合されており、複数のUlanziハードウェアアクセサリーとシームレスに連携。クリエイターはひとつのインターフェースからソフトウェアとハードウェアの両方を同時に制御でき、操作効率とワークフローの円滑さを向上させます。

【製品仕様】

- Ulanziライティングエコシステム連携： Ulanzi撮影用ライトと組み合わせ、ワンタッチ照明セットアップを実現（対応機種：K6500、VL-200Bi、VL-120C、VL-120Bi、EC65、AL60、AL120 など）。- スマートデバイス統合制御： Philips Hue、Home Assistant、Govee、Nanoleaf、Yeelightなど、複数ブランドのスマートライト・スマートホームシステムとの連携に対応。- 継続的なソフトウェアアップデート： Ulanzi Studioはプラグインとプリセットコンテンツを継続的にアップデート。常に変化するクリエイターのニーズに柔軟に対応し、長く愛用いただける最適なワークフロー環境を提供し続けます。- オープンエコシステム共創： Ulanziは、専門のソフトウェアチームのもと、サードパーティ向けの充実した開発支援体制（開発ツール、連携システム、開発者専用フォーラムなど）を整えています。 私たちは、世界中のデベロッパーの皆様が「Ulanzi Studio」に参加し、共にアプリケーションのエコシステムを拡大・発展させていくことを歓迎します。詳細は http://ugc.ulanzistudio.com/ をご覧ください。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128312/table/27_2_19073345da5582d3dbdd345caea54117.jpg?v=202604170351 ]

【価格・販売情報】

製品名： Ulanzi D200X Creative Deck（A045）

定価： 17,999円（税込）

セール価格： 14,399円（税込）※20%OFF

発売日： 2026年4月17日（金）08:00（日本時間）

購入リンク

アマゾン(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKNW51BK)

公式サイト(https://www.ulanzi.jp/products/ulanzi-d200x-creative-deck-a045?_pos=1&_sid=b0553b217&_ss=r)

■Ulanzi（ウランジ）について

Ulanziは2015年に設立され、世界で最も売れている写真アクセサリーブランドです。あらゆる撮影シーンに対応する機材・ソリューションの提供に注力し、常にユーザー中心の姿勢を貫いています。シンプルな使いやすさ、高い互換性、幅広い拡張性を兼ね備えた製品を迅速に生み出し、誰もが撮影の自由を手に入れ、コンテンツ制作をより簡単にするためのサポートをしています。

簡拍株式会社 所在地：東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町705 URL：https://www.ulanzi.jp/