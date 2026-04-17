東野幸治と椿鬼奴が神奈川県鎌倉市＆葉山町をぶらぶら！『東野ぶらぶらチーキーズ』＃26　4月19日（日）22:30放送

吉本興業株式会社

東野幸治が出演するBSよしもとの番組『東野ぶらぶらチーキーズ』の「#26」が、4月19日（日）に放送されます。

たくさんの種類からビーチサンダル選び

『東野ぶらぶらチーキーズ』は、東野とゲストが地方の魅力を発見するため、全国各地を街ブラ。現地の住みます芸人が、人気スポットへと案内します。そんな東野やゲストが、おもてなしを受けながら、美味しいものを食べたり、絶景を見たり、面白体験をしながら地元を満喫する番組です。

今回は、前回に引き続き、神奈川県葉山町からスタート。ゲストに椿鬼奴を迎え、元「ピスタチオ」で神奈川県住みます芸人の小澤慎一朗が案内人を務めます。

まず訪れたのは、ビーチサンダル専門店「げんべい商店」。こちらは、江戸時代から続く老舗で、もともとは足袋店だったとのこと。

店内にはビーチサンダルが並びます。ソールが12色、鼻緒は11色の計132通りあるビーチサンダルから、それぞれ好きな配色を選ぶことに。渋い組み合わせを選んだ東野は「テレビのことを考えずに地味な色を選んで申し訳ない」と苦笑い。鬼奴が「履きやすいし、（洋服に）合わせやすい組み合わせ」と笑いを誘えば、小澤も「（色合い的に）ここから見たら裸足ですよ？」とツッコミを入れます。

鎌倉のカレー店へ

続いては鎌倉市に移動して「Woof Curry」へ。

同店は、海外からのお客さんが多く、全体の7～8割を占めるとのこと。小澤が店主に「英語で接客されていましたもんね」と問うと「上達せざるを得ないというか。常に海外の方とコミュニケーションをとるので、ここで英会話が学習できる」と述べ、3人を驚かせます。

そんな同店は、スパイス系カレーではなく、喫茶店で提供していたカレーを進化させた一皿なのだとか。果たしてどんな味わいなのか？

3人でトークするなか、話の流れで、鬼奴が読売ジャイアンツの元選手・山倉和博さんにファンレターを出したことがある、という話題に。鬼奴は「顔がタイプで。フライのときにしか顔が見えない」と述べて笑いを起こします。

そんな話をしているうちに、カレーが到着。いざ口に運ぶと……。

『東野ぶらぶらチーキーズ』4月の新作は、第1・第3日曜22:30より放送（第2・第4日曜は再放送）。BSよしもと動画配信ページにて、 放送日から2週間見逃し配信されるほか、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でも公開されています。お楽しみに！

【番組情報】 東野ぶらぶらチーキーズ

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：4月19日（日）22:30～23:00

出演者：東野幸治

ゲスト：椿鬼奴

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【見逃し配信】 https://video.bsy.co.jp/（無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020631