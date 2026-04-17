車はそのまま、体験だけ次世代へ--ナビ・動画・音楽を1台に集約するAndroid 13搭載AI Box、最終ロット60台限定で約40％OFF・15,840円の特別価格にて提供、売り切れ次第終了

惠州凌鹰智能科技有限公司

GetPairrは、Android 13を搭載した車載AI Box「GetPairr Box」について、最終ロットとなる在庫60台限定で特別販売を実施いたします。

本製品は、純正ナビをそのまま活かしながら、動画視聴・ナビ・音楽アプリなどを自由に使える“スマートカー化”を実現するデバイスです。

今回のキャンペーンでは、通常価格25,974円から約40％OFFとなる15,840円（税込）で提供。

在庫がなくなり次第、販売終了となります。

割引情報

商品名：GetPairr Box

通常価格：25,974円（税込）

クーポンコード：PE6YK4UV

割引率：約40％OFF

最終価格：15,840円（税込）

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHBHL19T

※在庫60台限定、売り切れ次第終了となります

「ナビはあるけど、使いにくい」そんな不満をそのまま解決

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=RnODOXvXp5A ]

「純正ナビが古くて使いづらい」

「スマホの地図の方が便利だけど画面が小さい」

「車内で動画や音楽をもっと楽しみたい」

こうした声に応えるのが、本製品「GetPairr Box」です。

車を買い替えることなく、

“使い勝手だけを最新にする”という新しい選択肢を提供します。

Android 13搭載、車内がそのまま“スマホ空間”に

本製品はAndroid 13を搭載しており、Google Playからアプリを自由にインストール可能。

・YouTube / Netflixなどの動画視聴

・Googleマップでのナビ

・Spotifyなどの音楽再生

・各種アプリの利用

など、スマートフォンと同じ感覚で操作できます。

さらに、8コアCPU＋4GB RAM＋64GB ROMにより、スムーズで快適な動作を実現しています。

有線CarPlay / Android Autoをワイヤレス化

純正の有線CarPlay・Android Autoに対応している車両であれば、

本製品を接続することでワイヤレス化が可能。

一度接続すれば、エンジン始動後に自動接続され、

日々のドライブをより快適にします。

2画面分割で「ナビ＋動画」も同時に

画面分割機能（PIP）により、

ナビと動画を同時に表示することも可能。

例えば

・左：Googleマップ

・右：YouTube

といった使い方で、移動中の時間をより有効活用できます。

SIM・TFカード対応でネット環境にも柔軟対応

SIMカードスロットを搭載しており、

車内単体でインターネット接続が可能。

また、TFカードにも対応しているため、

事前に動画や音楽を保存しておけばオフラインでも再生できます。

最後の60台--“今買う理由”があるモデル

本製品は今回の販売をもって、

最終在庫60台限りで終了予定となっております。

これまで多くのユーザーに選ばれてきた

“高コストパフォーマンスAI Box”を、最も手に取りやすい価格で入手できる最後の機会となります。

まとめ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RN_PG0IN13I ]

車はそのままに、体験だけをアップデートする。

GetPairr Boxは、「今の車でもっと快適に過ごしたい」というニーズに応える、

シンプルかつ現実的なソリューションです。

数量限定のため、ご興味のある方はお早めにご確認ください。