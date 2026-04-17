車はそのまま、体験だけ次世代へ--ナビ・動画・音楽を1台に集約するAndroid 13搭載AI Box、最終ロット60台限定で約40％OFF・15,840円の特別価格にて提供、売り切れ次第終了
GetPairrは、Android 13を搭載した車載AI Box「GetPairr Box」について、最終ロットとなる在庫60台限定で特別販売を実施いたします。
本製品は、純正ナビをそのまま活かしながら、動画視聴・ナビ・音楽アプリなどを自由に使える“スマートカー化”を実現するデバイスです。
今回のキャンペーンでは、通常価格25,974円から約40％OFFとなる15,840円（税込）で提供。
在庫がなくなり次第、販売終了となります。
割引情報
商品名：GetPairr Box
通常価格：25,974円（税込）
クーポンコード：PE6YK4UV
割引率：約40％OFF
最終価格：15,840円（税込）
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHBHL19T
※在庫60台限定、売り切れ次第終了となります
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=RnODOXvXp5A ]
「ナビはあるけど、使いにくい」そんな不満をそのまま解決
「純正ナビが古くて使いづらい」
「スマホの地図の方が便利だけど画面が小さい」
「車内で動画や音楽をもっと楽しみたい」
こうした声に応えるのが、本製品「GetPairr Box」です。
車を買い替えることなく、
“使い勝手だけを最新にする”という新しい選択肢を提供します。
Android 13搭載、車内がそのまま“スマホ空間”に
本製品はAndroid 13を搭載しており、Google Playからアプリを自由にインストール可能。
・YouTube / Netflixなどの動画視聴
・Googleマップでのナビ
・Spotifyなどの音楽再生
・各種アプリの利用
など、スマートフォンと同じ感覚で操作できます。
さらに、8コアCPU＋4GB RAM＋64GB ROMにより、スムーズで快適な動作を実現しています。
有線CarPlay / Android Autoをワイヤレス化
純正の有線CarPlay・Android Autoに対応している車両であれば、
本製品を接続することでワイヤレス化が可能。
一度接続すれば、エンジン始動後に自動接続され、
日々のドライブをより快適にします。
2画面分割で「ナビ＋動画」も同時に
画面分割機能（PIP）により、
ナビと動画を同時に表示することも可能。
例えば
・左：Googleマップ
・右：YouTube
といった使い方で、移動中の時間をより有効活用できます。
SIM・TFカード対応でネット環境にも柔軟対応
SIMカードスロットを搭載しており、
車内単体でインターネット接続が可能。
また、TFカードにも対応しているため、
事前に動画や音楽を保存しておけばオフラインでも再生できます。
最後の60台--“今買う理由”があるモデル
本製品は今回の販売をもって、
最終在庫60台限りで終了予定となっております。
これまで多くのユーザーに選ばれてきた
“高コストパフォーマンスAI Box”を、最も手に取りやすい価格で入手できる最後の機会となります。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RN_PG0IN13I ]
まとめ
車はそのままに、体験だけをアップデートする。
GetPairr Boxは、「今の車でもっと快適に過ごしたい」というニーズに応える、
シンプルかつ現実的なソリューションです。
数量限定のため、ご興味のある方はお早めにご確認ください。