ViVi6月号特別版表紙には、ViVi初カバーとなるKEY TO LITが登場。「キテレツ日和」をテーマに写真家・梅佳代が撮り下ろす。厚紙フォトアルバム付き

株式会社講談社

2026年4月よりフジテレビ系バラエティ番組『ぽかぽか』の木曜レギュラーに加入するなど、今ノリに乗っているグループ・KEY TO LIT。約半年前のViVi初登場での反響はもちろん、編集部イチ推しのグループとなり、カバーになってViViにカムバック。写真家・梅佳代さんが彼ら5人の放つ等身大の輝きの今を切り取った特集になっています。

今にも桜が咲きそうな、よく晴れた日の昼下がりに月島で行われたロケ。老舗のもんじゃ焼き屋で仲良くもんじゃを焼いて食べたり、商店街にあったガチャガチャを回したり、味のある昔ながらの床屋さんにお邪魔したり、隅田川沿いを散歩したり。キテレツな空気感と距離をそのままに、5人がただ”ぶらぶら”する様子を写真に収めています。

床屋さんの店内では、梅佳代さんが「このブラシ使っていいかな？ ダメだよね？」と言いながら、そーっとブラシに手を伸ばした、そのとき。 離れて座っていた猪狩さんがすっと立ち上がり「いや、聞けばいいじゃん！ すみません、ちょっとお借りしてもいいですか？」 と店主さんに迷いなく声をかけ、あっさり許可を取ってくれる頼もしい場面も。その間、佐々木さんと岩崎さんは、椅子に座る井上さんに「気持ちいいですかー」と言いながら強めにマッサージしていたり、自由奔放なムードで撮影が進んでいきます。 そして、せっかく許可を取ったブラシをなぜか使わない梅佳代さんに、中村さんが「え、なんで（笑）？」とつっこんで、その場の全員が笑うという、コントのようなシーンの連続となりました。

5人に梅佳代さんとの初セッションの感想を聞くと

佐々木：すごいアグレッシブでした！

中村：ガリさんは、ハシゴみたいなのにぶら下がってね。

猪狩：俺らを呼ぶとき「お友達たちも来てー！」って言ってましたよね？ ディズニーかと思った（笑）。

岩崎：あと俺と大光の二人組がやたら多かった気がする。

中村：２人、いつの間にか変な刀？のおもちゃ取ってきて（ガチャガチャでゲットしたもの）、ずっと持ってなかった？ 途中で「もういいんじゃない？」って言ったもん。

井上：子供すぎるわ（笑）。

インタビューでは、次のライブの話やデビューへの想い、月イチで続けているご飯会についてなど、真面目な話もたっぷり語ってくれました。かと思えば、中面では芝生に寝っ転がったり、もんじゃにがっついたり、カッコつけたり、イジったりイジられたり。

そんな相反する魅力を全部抱えたまま、KEY TO LITらしいバランスで、ありのままの5人を収めた「キテレツ日和」。特別付録として厚紙仕様の「キテアルバム」もついてきます。

永久保存版になること間違いなしなので、ぜひ4月23日発売のViVi6月号をお買い逃しのないように！

ViVi 2026年6月号特別版

表紙：KEY TO LIT

付録：EY TO LITフォトアルバム

価格：920円（税込）

発売日：2026年4月23日（金）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4t4F6ka

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18573126/?l-id=search-c-item-text-01

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1266783613

HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16761314

タワーレコード：https://tower.jp/item/7996928

【ViVi公式】

Instagram: https://www.instagram.com/vivi_mag_official/

X(旧Twitter)：https://twitter.com/vivi_magazine