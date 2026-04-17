SOMPO×Superiieur「HRカンファレンス2026春」に登壇

株式会社スーペリア

株式会社Superiieur(https://www.superiieur.com/)（本社：東京都中央区、代表取締役：曽我香織、以下「スーペリア」）は、2026年5月14日（木）、日本最大級の人事フォーラム「HRカンファレンス2026春」にて、SOMPOホールディングス株式会社(https://www.sompo-hd.com/)（以下「SOMPO」）人事部 課長 川西文恵氏を招聘し、特別講演を行います。

本セッションのメインスピーカーは、SOMPOホールディングスで組織開発をリードする川西氏が務めます。ジョブ型雇用下でのエンゲージメント向上という高度な経営課題に対し、マネジャー層を対象としたプロフェッショナル・コーチングを導入 。単なる意識改革に留まらず、最終的に受講者の77%を具体的な行動変容へと導いた「緻密な施策設計」と、組織にフィードバック文化が根付くまでの現在地を公開します 。

【本講演のハイライト】

・SOMPO流「人的資本経営」の実装：

人的資本ROIの最大化を目指すSOMPOにおいて、なぜマネジャー層への個別コーチングが必要だったのか。川西氏の掲げる「味方としてのコーチ」という思想が、組織の自律性をどう高めたのかを詳述します。

・「対話の質」を可視化する実証データ：

最終時点で77%の行動変容を実現し、意識変容を含めると受講者全員に変化が波及 。セッション内で「フィードバック」が259回言及されるなど、マネジャーが部下の成長に真正面から向き合い始めたプロセスを数値で証明します 。

・プロフェッショナル・コーチングによる「自己基盤」の再構築：

多忙なマネジャーが孤立せず、自身のパーパスと組織のミッションを同期させることで、自走支援型マネジメントへの転換を可能にしたスーペリア独自のメソッドを紹介します。

【登壇者紹介】

SOMPOホールディングス株式会社 人事部 課長 川西 文恵 氏

国内電機メーカー入社後から、一貫して人事領域を歩み、2023年よりSOMPOへ。企業理念体系の再構築や人材戦略を担当するとともに、組織開発やカルチャー変革を推進する。

株式会社Superiieur 代表取締役 曽我 香織

「日本の見えない労働人口減の解決」を掲げ、大手企業を中心に組織変革を支援。本プロジェクトでは川西氏のパートナーとして、実数値に基づく変革の実行を担う。

【講演概要】

日時： 2026年5月14日（木） 13:50～14:40

タイトル： SOMPOが創るリーダー活躍の新常識 孤高のリーダーに助っ人を。行動変容に導くコーチングの秘密

視聴方法： オンライン（事前申込制）

申し込みURL：https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/program.php?sid=4626&rtsid=4931

お申込み：https://jinjibu.jp/hrc/spentry/4626/frm/(https://jinjibu.jp/hr-conference/202605/program.php?sid=4626&rtsid=4931%20%E3%81%8A%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF%EF%BC%9Ahttps://jinjibu.jp/hrc/spentry/4626/frm/)

【重要：満席のためお申し込みいただけなかった皆様へ】

本セッションは大変多くの反響をいただいており、早期に満席となることが予想されます。万が一、公式サイトよりお申し込みいただけなかった方、および当日ご都合がつかない方を対象に、後日「講演内容の要約レポートのご案内」を個別にお送りいたします。

また、若干名ですが招待枠も御座います。併せてご希望の際は下記フォームよりお問い合わせください。



上記ご希望の方は、下記のスーペリアお問い合わせフォームより「HRカンファレンス資料希望」と記載の上、ご連絡ください。



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https://www.superiieur.com/inquiry/

【会社概要】

社 名：株式会社スーペリア（SUPERIIEUR Co., Ltd.）(https://www.superiieur.com/)

代 表 者：代表取締役 曽我 香織

所 在 地：〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町18-1

Grandir日本橋小伝馬町3F

設 立：2015年9月

本リリース・取材に対しての問合わせ先：bi@superiieur.com