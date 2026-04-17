【新発売】韓国料理は“家で楽しむ”時代へ。「おうちでニクヤク」より、選べる新シリーズ「おうちで韓国」が新登場！

おうちでニクヤク※選べる韓国料理セット：特製トッポギ

1988年創業、東大阪の老舗炭火焼肉 「南大門」の味を継承する焼肉・韓国料理のお取り寄せブランド「おうちでニクヤク」（本社：大阪府大阪市、代表：趙梨紗）は、2026年4月8日（水）より、自分好みにカスタマイズできる新シリーズ「おうちで韓国」（選べるスープ・麺セット／選べる韓国料理セット）の販売を開始いたしました。

販売ページ：https://shop.ouchidenikuyaku.com/

「おうちで韓国」シリーズの開発背景

近年、物価上昇やライフスタイルの変化により、自宅で食事をする機会が増える中、「お家での食事の満足度をいかに高めるか」が重要なテーマとなっています。

一方で、「献立を考えるのが面倒」「料理には時間をかけたくない」「でも外食のような満足感は欲しい」といった課題も多く、日々の食卓にストレスを感じる声も少なくありません。

特に韓国料理は、外食で高い人気を誇る一方、調理工程や下準備の手間から、「好きだけど家では作りづらい料理」として認識されてきました。

“今日の献立”の新たな選択肢

「おうちで韓国」は、こうした課題に対して、“10分で完成する本格韓国料理”という、今日の献立における新たな選択肢を提案します。

韓国料理を“外で食べるもの”から“家で当たり前に楽しむもの”へ。

すべての商品はお店で調理済みのため、自宅では温めるだけでお店の味が完成。調理や下準備の手間を省きながらも、満足感のある食卓を実現できます。

また、日常的に取り入れるものだからこそ、保存料・合成着色料・防腐剤不使用とし、安心して続けられる商品開発にもこだわっています。

選ぶだけで完成する、本格韓国シリーズ

「おうちで韓国」シリーズは、”選べる韓国料理セット”と”選べるスープ・麺セット”の2種類から構成され、それぞれお好みの4品を自由に組み合わせられるカスタマイズ型セットです。

その日の気分に合わせて選ぶだけで、献立を一から考える必要がなく、忙しい日でも一瞬で食卓が整います。

すべての商品は冷蔵パウチでお届けし、湯煎や電子レンジで温めるだけで、お店クオリティの食事を手軽に楽しめます。

- 選べる韓国料理 4つセット※選べる韓国料理セット：特製ポッサム

商品名：選べる韓国料理 4つセット

商品ラインナップ：旨辛タッカルビ / 本格プルコギ / 豚キムチ炒め / 特製トッポギ / 本格チャプチェ / 特製ポッサム

価格：\4,527（税込 \4,980）

https://shop.ouchidenikuyaku.com/items/140006915

2. 選べるスープ・麺 4つセット

※選べるスープ・麺セット ：旨辛キムチチゲ

商品名：選べるスープ・麺4つセット

商品ラインナップ：旨辛ユッケジャン / 牛テールスープ / 海鮮スンドゥブの素 / 旨辛キムチチゲ / コク旨ホルモンチゲ / ホルモンあんかけ麺 / コンタムスープ / 牛すじスープ / 南大門冷麺

価格：\4,527（税込 \4,980）

https://shop.ouchidenikuyaku.com/items/139750424

おうちでニクヤクが選ばれる理由

1. 本格的な味×時短調理：温めるだけで「お店の味」が完成

すべての商品はお店で調理済み。牛骨から2日間かけてじっくり煮出したスープや、果物と野菜をふんだんに使った秘伝ダレに漬け込んだ肉料理など、家庭では再現困難な「手間の結晶」をパウチに凝縮。

温めるだけで、お店クオリティの韓国食卓が完成します。

2. 身体に優しい商品設計：保存料・合成着色料・防腐剤不使用

「安心できるものを届けたい」という想いから、保存料・着色料・防腐剤は一切不使用。素材本来の旨味を最大限に引き出した、身体に優しい商品作りにこだわっています。

3. カスタマイズが可能：好きな商品を選ぶだけで献立が決まる

”選べる韓国料理セット”と”選べるスープ・麺セット”の2種類から、それぞれお好みの4品を自由に組み合わせられるカスタマイズ型システムを採用。その日の気分に合わせた組み合わせが可能で、献立を考える心理的負担をワクワク感へと変えていきます。

私たちについて

おうちでニクヤクは、

1988年創業、炭火焼肉『南大門』の孫となる４人姉妹で立ち上げたお取り寄せ専門店です。

祖母が守ってきた『南大門』は、父へと受け継がれ、今では東大阪を代表するお店へと成長しました。

その名には、韓国の南大門市場のように、いつも人が集い、笑い声が絶えない温かな場所であってほしい、そんな願いが込められています。 その想いと味を、次は私たちが。

場所や時代が違っても、どんな食卓にも笑顔が生まれますように。

一つ一つ、心を込めてお届けします。

公式オンラインショップ

https://shop.ouchidenikuyaku.com/

食卓の時間そのものを豊かにするブランドへ

おうちでニクヤクは、「韓国料理のお取り寄せブランド」として、単なる食品販売にとどまらず、“食卓体験”そのものの価値を提供していきます。

“おうち時間を、ちょっと特別に”

をコンセプトに、忙しい日々の中でも、頑張らなくても満たされる食事の時間を届けることで、日常に小さな豊かさを生み出していきます。

会社概要

運営：mime

代表者：趙梨紗

事業内容：韓国料理・焼肉のECブランド「おうちでニクヤク」の運営

お問い合わせ：info@ouchidenikuyaku.com

Instagram：https://www.instagram.com/ouchide_2989/

Facebook：https://www.facebook.com/ouchide2989

Web：https://shop.ouchidenikuyaku.com/