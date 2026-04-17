飼い主に会いたくて一途に走り続けた一匹の柴犬。730日、70キロにも及ぶ旅に驚きと感動！話題の『新装改訂版 帰ってきたジロー』が早くも3刷決定

株式会社ハート出版

飼い主がマンションに引っ越すため、兵庫県から滋賀県の親戚に引き取られた柴犬ジロー。親戚の家でもかわいがられるが、ジローはどうしても飼い主のことが忘れられなかった。

ジローは首輪をちぎると兵庫県に住む飼い主のもとへ戻ろうと長い旅を続けます。旅の途中で飢えや事故の危険にさらされながらも、ひたすら歩き続ける日々。

ジローは直線距離にして70キロ（実際の移動距離は1000キロを超えていたと推測されている）を歩き通し、ボロボロになりながらも2年をかけて飼い主のもとへ帰り着いたのだ。

この長い長い旅の途中でジローは何を考えていたのだろうか。そして、どのような出来事に遭遇したのだろうか。その記憶力は、獣医もおどろくほどだった。

ジローをめぐる飼い主一家の愛のドラマと、さすらいの旅を続けたジローの勇気や生命力をドキュメンタリータッチで綴る感動の童話。

子どもから大人まで多くの人に読まれ、今もたくさんの感動や勇気を与えている。

※本書は平成元年12月に刊行した『帰ってきたジロー』と、平成17年7月に刊行した『帰ってきたジローもうひとつの旅』を合本・改訂のうえ、新装したものである。

【著者情報】

さく：綾野まさる（あやの まさる）

1944年、富山県生まれ。5年間のサラリーマン生活後、フリーライターとして、特にいのちの尊厳に焦点をあてたノンフィクション分野で執筆。1994年、第2回盲導犬サーブ記念文学賞受賞。主な作品に、「ハチ公ものがたり」「新装改訂版 南極犬物語」「いのちのあさがお」「いのちの作文」「マザーテレサ」（いずれもハート出版）、「900回のありがとう」（ポプラ社）、「君をわすれない」（小学館）ほか、多数。

イラスト：大木ゆり（おおき ゆり）

愛知県生まれ。東京育ち。武蔵野美術大学卒業。

会社員時代に自作したポストカードを喜んでいただいたことをきっかけに、イラストレーターを志す。

近年は、カレンダーやWeb雑誌、書籍の表紙・挿絵、パッケージなど活動の幅を広げている。東急ハンズ2019年版年賀状デザインコンペ優秀賞受賞。

https://yuri-oki.amebaownd.com

【書籍情報】

書名：新装改訂版 帰ってきたジロー

著者：綾野まさる

仕様：A5判上製 168ページ

ISBN：978-4-8024-0253-8

発売：2025.12.21

本体：1,500円（税別）

発行：ハート出版

商品URL：https://www.810.co.jp/hon/ISBN978-4-8024-0253-8.html