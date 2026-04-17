マレーシア政府関係者も来日、UCSI Universityの日本展開が本格始動。全国18校との連携調印式も実施

イングリッシュイノベーションズ株式会社

イングリッシュイノベーションズ株式会社（本社：東京都新宿区、代表：大塚庸平、以下EI社）は、2026年5月1日（金）、東京・新宿のUCSI University in Japanにて、開校記念式典を開催いたします。

本式典は、マレーシアの名門私立大学であるUCSI University（以下、UCSI大学）の日本展開を象徴する節目のイベントです。日本の中等教育・高等教育における進路の選択肢を大きく広げる新たな動きとして注目されています。

UCSI大学クアラルンプール本校

当日は、UCSI大学マレーシア本校の理事長・学長をはじめとする大学幹部に加え、マレーシア政府系教育機関 Education Malaysiaのトップ関係者も来日予定です。あわせて、日本国内の提携校との調印式も実施予定であり、日本とマレーシアをつなぐ新たな教育連携のスタートを対外的に発信します。

日本の進路選択を変える、新たな転換点

これまで日本の高校生の進路は、国内大学進学を中心に、一部で欧米留学が選択肢となる構図が一般的でした。 しかし近年、その進路地図に変化が生まれています。一般社団法人海外留学協議会（JAOS）の「日本人留学生数調査 2024」によると、海外大学への学部留学を目指す日本人は前年比114％となり、進学先としてマレーシアは全体の15.0％を占め、第3位に浮上しました。欧米に比べた費用面の優位性に加え、英語環境、多様な国際的学習環境、さらに欧米大学への編入・進学ルートを備えた進学先として、マレーシアは着実に存在感を高めています。

今回のUCSI大学の日本展開は、単なる海外大学の情報発信にとどまりません。日本国内にいながら世界の大学への入口を築く、新たな挑戦です。

UCSI Universityについて

UCSI大学は、マレーシアを代表する名門私立大学の一つであり、QS世界大学ランキング2026において、世界のトップ1％、世界269位にランクインしている、国際性・実践性・多様性を強みとする総合大学。日本校をEI社が、本校およびマレーシア政府の正式認定を受け、東京（新宿）にてファンデーション課程を提供する。これは、高校卒業後の1年間で大学進学に必要な英語力・アカデミックスキル・基礎学力を養う課程であり、その先のUCSI大学本校や提携する豪国クイーンズランド大学や英エクセター大学など、様々な海外大学にもつながるルートとなります。

アジアにおける国際教育の拠点として、世界各国から学生を集め、学部教育から国際連携プログラムまで幅広い教育機会を提供していきます。



UCSI university本校のホームページ

https://www.ucsiuniversity.edu.my/



UCSI University in Japan 日本校のホームページ

https://ucsi-university.jp/

全国18の中学・高校と連携。日本を代表するグローバル校とも調印式を予定

今回、UCSI Universityと連携する教育機関として、全国18の中学・高校が参加予定です。

提携校の中には、三田国際科学学園高等学校や郁文館グローバル高等学校をはじめ、国際教育やグローバル進学に力を入れる学校も含まれており、日本の生徒に対する新たな進学ルートの形成が期待されます。

また、提携校との連携においては、指定校推薦制度を導入し、生徒に対する具体的な進学ルートを整備します。これにより、生徒は国内在学中から海外大学進学をより現実的な選択肢として捉えることが可能になります。今回は、マレーシア政府で高等教育・科学技術分野に長年携わってきたUCSI大学のSiti Hamisah学長に加え、UCSI Group創設者のPeter T. S. Ng氏も来日予定です。

本式典のポイント

提携校一覧（予定）- 三田国際科学学園高等学校- 郁文館グローバル高等学校- 茨城県立勝田中等教育学校- 知徳高等学校- 浦和実業学園中学校（中高一貫部）- 岩倉高等学校- 東海大学菅生高校- 目黒日本大学高等学校- 常総学院高等学校- 鴎友学園女子中学高等学校- 北越高等学校- 多摩大学附属聖ヶ丘中学高等学校- 長野日本大学高等学校- 福岡雙葉高等学校- 星の杜高等学校- 東京都市大学塩尻高等学校- 東京成徳大学中学・高等学校- 関東学院六浦中学校・高等学校※順不同・提携校は今後追加・変更となる可能性があります。

1．UCSI Universityの日本展開を本格的に発信

日本におけるUCSI Universityの展開を正式に発表し、今後の教育活動の方向性を示します。

2．全国の提携校との連携を可視化

日本国内の複数の中学・高校との調印を通じて、生徒に対する新たな海外進学ルートを整備します。3．マレーシア政府系教育機関トップも来日

Education Malaysiaのトップ来日により、日本とマレーシアの教育連携が象徴的に示されます。

4．世界の大学への入口を日本国内に創出

UCSI Universityとの連携を通じて、マレーシア本校、さらにその先の世界の大学へとつながる進学ルートを日本国内で提示していきます。

開催概要

名称： UCSI University in Japan 開校記念式典

日時： 2026年5月1日（金） 13:00～14:30

会場： UCSI University in Japan 東京都新宿区西新宿7-2-12 松下産業本社ビル6F

予定プログラム: 開会・歓迎挨拶 / 開校記念セレモニー/ 提携校との調印式/ 記者向け写真撮影/ 関係者交流

参加予定者：UCI大学マレーシア本校の学長・理事長、Education Malaysia CEO、東京都教育委員会、提携高校18校の関係者ほか

※内容は変更となる場合があります。

UCSI大学 日本校 学校長 大塚庸平のコメント

「今回の式典は、単なる開校イベントではなく、日本の生徒たちに対して、進路の新しい現実的な選択肢を提示する大きな一歩だと考えています。日本とマレーシア、そしてその先の世界をつなぐ進学ルートをつくることで、より多くの若者が自分に合ったグローバルな進路を選べる時代を実現していきたいと思います。」