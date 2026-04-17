トーマス・リーデル、プレミアム・メーカーARRI社を買収

Riedel Communications Japan株式会社RIEDEL Communications およびRIEDELグループの創設者兼オーナーであるトーマス・リーデル氏は、キャリア史上最大の買収として、ミュンヘンを拠点とする高級カメラおよび照明技術メーカーのARRI社を取得。この買収は、国際的な競争プロセスを経て実現したものです。

Riedel CommunicationsおよびRIEDELグループの創業者兼オーナーのトーマス・リーデルは、ミュンヘンを拠点とする映画およびライブ・エンターテイメント向けカメラ＆照明技術のプレミアム製造業者ARRI社〔Arnold & Richter Cine Technik：アーノルド＆リヒター・シネ・テクニーク〕を買収しました。ヴッパータール出身の実業家トーマス・リーデルは、ARRIの新たな本拠地という自身のコンセプトが評価され、国際的な競争過程を経て選ばれました。これは同人のキャリアにおける最大規模の買収となります。

RIEDELグループは先進的な音声/映像＆データ技術の分野で世界的に高い評価を受ける専門企業で、世界で最も厳しい条件が求められる放送やライブ・イベント、スポーツ・プロダクション向けにインフラ・ソリューションを提供しています。今回のARRI社買収によって、トーマス・リーデルはARRIとRIEDELグループとの間に緊密な戦略的連携を構築します。これにより、カメラの光学系から配信まで、プロダクション・チェーン全体にわたる専門性を大幅に拡大することになります。ARRI社のカメラ、照明、システム技術からなるエコシステムは、RIEDELグループの既存ポートフォリオを理想的に補完し、両社に新たな技術的・戦略的な市場機会をもたらします。

1917年創業のARRI社は一貫して家族経営を続けており、業務用映画技術の世界的リーダーとして知られています。これまでに米国の映画芸術科学アカデミー〔「アカデミー賞」の主催者〕から20の科学技術賞を獲得しています。「100年以上にわたって、ARRIはエンジニアリングの卓越性、イノベーション、そして最高の品質を象徴してきました。この成功の物語は今後も続き、ドイツ企業としてのオーナーシップを維持します」とARRI社のマネージング・ディレクターで創業家の一員であるヴァルター・シュタール博士は語ります。

ARRI社とRIEDELは密接な協業を通じて、特にライブ・エンターテイメントとスポーツの分野における新たな成長領域を開拓することを目指します。両社の技術を融合させることで、顧客に新たな創造的・技術的可能性を提供する統合ソリューションを開発する計画です。この協業の最初の共同マイルストーンとして、ARRI社は“ユーロビジョン・ソング・コンテスト”で自社のカメラ技術を初披露します。同コンテストではRIEDELが技術プロバイダーを務め、国際的メディア・サービス企業NEP Groupが制作を担当します。

トーマス・リーデルの新所有体制の下、ARRI社の現経営陣は引き続き会社を率いて進行中の変革をさらに推進します。同社は独立した運営を維持し、本社はミュンヘンに置かれたままとなります。

「トーマス・リーデル氏は第一世代のファミリー・ビジネスを築き上げ、起業家としての継続性と長期的な視点を体現しています。私たちはこの成功した実業家とともに働き、既存市場だけでなく新規市場における機会とアクセスを広げられることを大変楽しみにしています」とARRI社マネージング・ディレクターのクリス・リヒター氏が語ります。



ARRI社マネージング・ディレクターのダーヴィト・ベルムバッハ氏が付け加えます：「RIEDELグループはこのパートナーシップに、高度に補完的な技術と、ライブ・プロダクションにおける豊富な専門知識をもたらしてくれます。これによって『次世代のメディア＆エンターテイメントのための信頼される技術リーダー』という当社の戦略的方向性がさらに強固なものになります」。

トマス・リーデルが語ります：「私の起業家人生は長年にわたってARRI社と深く結びついてまいりました。この買収はこれまでのキャリアで最も重要な個人的なマイルストーンです。この卓越したブランド、優れた製品、そして強力なチームに大きな敬意を抱いております。同時に、大きな可能性を感じており、共に手を携えてARRI社を長期的な安定と将来の成功へと導けるものと確信しております」。

左から順に：クリスチャン・リヒター（ARRI マネージング・ディレクター）、フランク・アイシェット（Riedel CFO）、トーマス・リーデル（Riedel グループCEO）、ダビッド・ベルンバッハ（ARRI マネージング・ディレクター）、クリストフ・シュタール（ARRI 創業家の一員）

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ARRIについて

「刺激的な映像。1917年創業。」

ARRIは、映画およびライブエンターテインメント業界におけるグローバル企業です。創業者であるオーガスト・アーノルドとロベルト・リヒターの名に由来するARRIは、ドイツ・ミュンヘンで設立され、現在も同地に本社を置いています。その他の子会社は、ヨーロッパ、北南米、アジア、オーストラリアにあります。

ARRIグループは、Camera Systems、Lighting、Rentalの各事業部門で構成されており、いずれも創造性と未来の技術を融合させ、映像表現とライブイベントの価値向上に取り組んでいます。ARRIは、世界規模の販売・サービスネットワークを持つ、先進的な設計・製造企業です。製品ポートフォリオには、デジタルカメラ、レンズ、照明機器、アプリ、アクセサリーが含まれます。さらにARRI Rentalを通じて、標準的な機材から独自仕様のカメラ、照明、グリップパッケージまでを世界中のプロダクションに提供し、最高水準のサービスも展開しています。ARRIのバーチャルプロダクションおよび革新的なワークフローソリューションは、幅広いスタジオ運営者、プロデューサー、企業の業務効率向上に貢献しています。

映画およびテレビ業界への革新的な貢献が認められ、ARRIは映画芸術科学アカデミーから20の科学技術賞、またテレビアカデミーおよび全米テレビ芸術科学アカデミーから6つのEngineering Emmy賞を受賞しています。

所在地や詳細については、www.arri.comをご覧ください。

トーマス・リーデルについて

トーマス・リーデルは、ヴッパータールを拠点とする起業家、革新者であり、Riedel Groupの創業者、100％株主、CEOです。彼の革新的な精神と情熱は、エンターテインメント・テクノロジー業界における先駆者であり語り手としての地位を築き、約40年にわたり、勇気と創造性をもってスポーツおよびエンターテインメントのフォーマットを形成し、再定義してきました。CEOとしての職務に加え、トーマス・リーデルは投資家、アドバイザー、そしてデジタル変革の推進者として、世界各地の数多くのプロジェクトに自ら参画しています。

Riedel Communicationsについて

Riedel Communicationsは、メディア、スポーツ、エンターテインメント分野におけるライブプロダクション向けツールのリーディングプロバイダーです。同社のハードウェアおよびソフトウェアソリューションは、分散型の映像・音声ネットワークから、インターカムやリプレイソリューション、WANおよびMPLSアプリケーションまで多岐にわたります。Riedelの包括的なアプローチにより、3つの事業部門であるProduct Division、Managed Technology Division、Networks Divisionは強力なシナジーを生かし、世界中の恒久設備および一時設営の両方に対して柔軟なインフラ、ツール、サービスを提供しています。これにより、Riedelの顧客は、現場でも、リモートでも、クラウドでも、最も複雑なプロジェクトを運用できます。Riedelは、米国カリフォルニア州サンタクラリタに地域本社を置き、グローバル本社はドイツ・ヴッパータールにあります。従業員数は1,000人超で、ヨーロッパ、オーストラリア、アジア、南北アメリカの30拠点で事業を展開しています。

Riedelおよび同社製品の詳細は、www.riedel.netをご覧ください。

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