トレイルランニングの新拠点「ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO」を4/17(金)より高尾山に期間限定オープン

アメアスポーツジャパン株式会社

アークテリクスは、東京・八王子市の高尾山に、江戸時代の“茶屋”をモチーフとした期間限定の体験拠点「ARC'TERYX TRAIL HUB TAKAO」をオープンします。会場は Mt.TAKAO BASE CAMP、開催期間は2026年4月17日（金）から6月28日（日）まで。“街と山をつなぐ”この新たな体験拠点では、アークテリクスのトレイルランニング製品を実際に試すことができる国内初の機会を提供します。トレイルランニングを日常的に楽しむ方はもちろん、これから山を走り始めたい方に向けても、安全性や快適性への理解を深めながら、適切な装備と知識、そしてコミュニティとの出会いを通じて、より豊かな山の体験を支えます。

≪概要≫

名 称 ：ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO

住 所 ：〒193-0844 東京都八王子市高尾町 1799-3

Mt.TAKAO BASE CAMP（高尾ベースキャンプ）

開催期間：2026年4月17日（金）～ 2026年6月28日（日）

営業時間：平日 8:00～20:00｜土日祝 7:00～20:00

貸出時間：平日 8:00～20:00｜土日祝 7:00～20:00

※期間中の土・日・祝日は、アークテリクススタッフが 16:00 まで対応

Mt.TAKAO BASE CAMP（高尾ベースキャンプ）

高尾山の玄関口に位置し、豊かな自然と日常をゆるやかにつなぐ「山小屋」。宿泊、飲食、シャワー＆ロッカー、登山用具レンタルなど、高尾の多様な楽しみ方に対応する機能を備え、「山のライフスタイル」をより身近にする拠点です。

ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO

「ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO」は、江戸時代の“茶屋” を現代的に再解釈し、高尾山への入り口に位置するMt.TAKAO BASE CAMP敷地内に期間限定でオープンします。アークテリクスのトレイルランニング製品を実際に試着・体感できる国内初の拠点として、3種の製品を展開し、山へ向かう人々に新たな体験機会を提供します。

“茶屋”は、中山道や東海道をはじめとする街道文化の中で、旅人たちが休息を取り、道中の情報や安全に関する知見を交わす場として育まれてきました。お茶や菓子、軽食を提供する休憩所であると同時に、人と人、人と道をつなぐ交流の拠点でもありました。

「ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO」は、そうした茶屋の本質を受け継ぎながら、現代の山の入り口にふさわしい交流の場を目指します。山を楽しむ人々が情報を共有し、休息し、より安全かつ快適に自然へ向かうための案内とコミュニケーションを支える拠点です。

SPECIAL FOOD＆GIFT

山を楽しむうえで「糖質」は、即効性のあるエネルギー源として欠かせないもの。

日本で古くから親しまれてきた羊羹は、高糖質で携帯性に優れ、山での行動食としても最適。

山を訪れる人々のために、一つひとつ丹精を込めて、ここにしかない羊羹を2種類つくりました。

モバイル羊羹

製品をお試しいただくBIRD CLUB会員及び、LINEお友達登録のかたへ、トレイルでの行動食として「羊羹」をお渡しいたします。

「山へ」をプリントした包装紙の内側には、高尾山域を楽しむランナーへ向けた高尾山トレイルマップをプリント。

羊羹は5つのフレーバーの中からお選びいただきます。

お茶と羊羹（有料）

山への出発前または下山後には、Mt.TAKAO BASE CAMP内カフェカウンターで、アークテリクスのバードロゴをあしらった羊羹とお茶のセットをご注文いただけます。

TRY ON PRODUCT

「ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO」にて実際に試着・体感いただける製品として、アークテリクスのトレイルランニングフットウエアとトレイルランニングベストを用意。

SYLAN 2

スピードと走行効率の重視にこだわったトレイルランニングシューズ。

ロッカー形状のミッドソールが高い推進力を発揮して、着地から蹴り出しまでの動作をシームレスにつなげ、エネルギーリターンを最大化する高反発な特殊フォームが疲労を軽減し、一日中ハイペースを維持し、山を走るランナーの最高のパフォーマンスをサポート。

NORVAN LD 4、NORVAN LD 4 GORE-TEX

泥や木の根、岩の上を長距離に適したトレイルランニングシューズ。

ゆったりとした前足部と安定した中足部のホールド性で快適さと安定性を実現し、泥を弾くラグパターンでどんな地形でもリップ&グリップをコントロール可能。耐久性のあるアッパーとVibram(R)メガグリップ アウトソールが厳しい岩にも柔らかいトレイルにも対応。

NORVAN 7 VEST

複数のアジャスターにより最適なフィット、十分な収納を備えたランニングベスト。

堅牢で軽量なストレッチのメッシュが中身をしっかりと包み込み、内部で動くのを最小限に抑えます。

SPECIAL GIFT

TRY ONからお戻り後、アンケートに回答いただきましたら、手ぬぐいとステッカーをプレゼントいたします。

Community Event

開催場所：ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO

住 所 ：〒193-0844 東京都八王子市高尾町1799-3

Mt.TAKAO BASE CAMP（高尾ベースキャンプ）

開催日 ：2026年４月26日（日）

2026年５月23日（土）

開催時間：8:30集合 14:00終了予定

コース ：約11km

START/GAOAL：ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO

→四辻→草戸山→三沢峠→梅ノ木平

コースサポート：西岡賢一

「日本一ランニングフォームが綺麗なランクラブ」を目指し、主宰するFLAT RUNNING CLUBには現在930名の方が所属している西岡氏。

ランナークライアントを中心に小学生から大人と幅広い方々に「FLAT Running Method 」を考案し、楽しく楽に、痛み無く走れる方法を発信するべく、年間約2000本のセッションを行うランニングトレーナー。

「ARC’TERYX TRAIL HUB TAKAO」特設ページ(http://trailrun.arcteryx.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=paid-editorial&utm_campaign=s26-may-trail-running&utm_content=release-s26-may-trail-running)

ARC'TERYX

アークテリクスは1989年にカナダ西部ブリティッシュコロンビア州・バンクーバーで誕生した。太平洋沿岸部に広がる『コーストマウンテン』と呼ばれる急峻な山岳地帯まで、車で約１時間。日常の中にアウトドア・アクティビティが自然に溶け込んだこの街で、クライミングギアを製造販売するガレージブランド『ロックソリッド』としてスタート。1991年には、熱成型3Dフォームを活かした「Vapor Harness」を発売するとともに、生物の進化の歴史で最初に空を舞った鳥とされる『始祖鳥』をモチーフに、社名をARC'TERYX（アークテリクス）に変更した。製品は常に「デザイン フロム スクラッチ」から創り出すという哲学に基づき、『コーストマウンテン』の豊かで厳しい環境の下で培われた技術や経験を基盤に、「デザイン・クラフトマンシップ・パフォーマンス」に拘り、業界の常識を再定義する技術革新を続けながら、最高のパフォーマンスを発揮する最高品質の製品を生み出し、アウトドア・プロダクトの進化をリードし続けている。