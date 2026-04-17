『久留女木の棚田×遠州織物プロジェクト』綿花の種まきイベントを4/29(水・祝)開催

株式会社HUIS久留女木の棚田・綿花の種まきイベント

4月29日（水・祝）、久留女木の棚田(浜松市浜名区引佐町)で、地元耕作者、遠州織物関係者、一般参加者が集まり、綿花の種まきを行います。

「久留女木の棚田×遠州織物プロジェクト」は、休耕田を活用した綿花栽培を通して、地元の伝統産業である「遠州織物」と、景観に加え治水・生物多様性などの多面的機能を担う「棚田」の魅力を広く伝えることを目的に、2023年から(株)HUISと久留女木地域振興協議会が連携して取り組んできました。昨年、「グッドデザインしずおか2025(https://www.pref.shizuoka.jp/design/gallery/1081397/index.html)」においては最高賞となる『大賞』を受賞いたしました。

また、種まきイベントと合わせて、令和7年度より新たにスタートしたお米の生産委託事業によって収穫された「HUIS.の棚田米」をお披露目、参加者にプレゼントさせていただきます。

本年11月の政令指定都市初となる「第３１回全国棚田（千枚田）サミットｉｎはままつ」の開催も迫り、民間企業による連携や一般市民の関心の高まりが期待される中、休耕田を活用した綿花栽培を継続することで、「久留女木地域協議会」と耕作者グループ「竜宮小僧の会」の活動の認知向上と活動支援にもつながればと考えています。

昨年の様子昨年初収穫し、今回特別配布する「HUIS.の棚田米」

「久留女木の棚田×遠州織物プロジェクト 綿の種まきイベント」

日 程：令和8年4月29日（水・祝） （※小雨決行 荒天中止）

時 間：午後1時30分から

場 所：久留女木の棚田 HUIS綿花畑

※プロジェクト第2期となる遠州織物の制作も進行し、令和6・7年収穫分の綿（約15kg）は紡績工程に入っています。今後、秋に製織、来年春に全国のHUISショールーム・POPUPイベント・HUISオンラインストアでのリリースを予定しています。

※「HUIS.の棚田米」約2aを生産委託。約30kg(1俵)収穫。計量・袋詰めを多機能型事業所「だんだん」に委託。今後、ノベルティとして、イベント参加者や取引先に配布予定。

プロジェクトの発足経緯と概要

休耕田や耕作放棄地化が進む「久留女木の棚田」では、「久留女木地域振興協議会」を立ち上げ田畑の活用や棚田保全を進めるべく地元企業との連携を模索していた。かつて遠州一体では綿花栽培が盛んだったことから繊維産業が発展した経緯もあり、遠州織物を扱う地元アパレル企業「（株）HUIS（ハウス）」と地元産業の活性化や環境保全の理念を共有し、本プロジェクトをスタートした。

久留女木地域振興協議会と竜宮小僧の会

久留女木地域振興協議会は、棚田を含む里山環境の保全と振興を図るとともに、自立した耕作者の育成を目的に、地元住民、棚田耕作者、行政関係者、観光協会会長、商工会会長らを構成員として令和6年に設立。

竜宮小僧の会は、久留女木地域外に居住し、棚田に通いながら耕作を続ける“外部耕作者”のグループ。地元住民との連携機能をもつほか、棚田での田植え・稲刈りイベントの企画、棚田塾・サポーター制度の運営、環境教育資料の作成など、地元耕作者の減少と高齢化が進むなか、棚田の実質的な保全活動を担っている。

これまでの取り組み

・2025年3月、棚田産綿15%を含むシャツ・ブラウス・スカートをイベント・オンラインストアにてリリース

・種まきイベント（3回）、収穫イベント（4回）、久留女木地域振興協議会主催「収穫祭」にてブース展示

・市内こども園にて、種まき、収穫体験

・希望する市内小中学校への種の配布と遠州織物に関する出前講座

・一般消費者への種の配布、種取り・糸紡ぎワークショップ開催

プロジェクトの一連久留女木の棚田綿の収穫綿繰り紡績製織縫製棚田綿製品全国ショールームでの販売こども園での啓発小中学校での出前事業

遠州織物アパレルブランド「HUIS（ハウス）」

浜松市を拠点とし全ての商品を遠州織物で製作するアパレルブランド。自社オンラインストアを販路の中心とするほか、全国7店のショールーム、及び全国約80店の取扱店で展開。旧式のシャトル織機が現存する遠州産地の利点を活かし、シャトル織機が生み出す特別な風合いと機能性を持った生地に絞った製品製作を行い、全国にファンが広がっている。一般のアパレルブランドとは異なり、産地・産業を訴求する製品製作と情報発信を行う。

書籍『HUIS.の服づくり -遠州発の産地発ブランドがアパレルの常識を変える-』（主婦と生活社）を2024年3月出版。

詳細を見る :https://1-huis.com/

渋谷SHOWROOM：東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア9F garage内

丸の内SHOWROOM：東京都千代田区丸の内2丁目4-1丸の内ビルティング4F garage内

横浜SHOWROOM：神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10横浜ベイクォーター3F noni内

立川SHOWROOM：東京都立川市緑町3-1GREEN SPRINGS E2-208 Rust内

名古屋SHOWROOM：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート3F garage内

豊橋SHOWROOM：愛知県豊橋市曙町南松原17 garage内

大阪SHOWROOM：大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪3F garage内

HUISは、遠州産地に現存する貴重な旧式の「シャトル織機」で織られた遠州織物を中心に製品展開していることが特徴。元・浜松市職員として産業振興に携わっていた経歴を持つ松下昌樹（代表）を中心に、夫婦で2014年からスタートした産地発のアパレルブランド。2024年には、主婦と生活社より書籍出版。渋谷スクランブルスクエア9F(garage内)の「渋谷ショールーム」は、旗艦店として国内外の来客で賑わう。「遠州織物」は世界的なアパレル高級シャツ生地として業界の中では古くから知られた生地。通常の20～30倍の時間をかけゆっくりと織り上げるHUISの生地は、特別な風合いと機能性を持つ。

■SNS

HUIS onlinestore：https://1-huis.stores.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/1_huis

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X：https://x.com/1_huis

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCLrebj-XFaipt0rfw6K5MFQ

■プロジェクト

【縫う/織る/編む】ほぼ日×HUIS

https://1-huis.com/hobonichi

新R25×HUIS

https://1-huis.com/interview

遠州織物×久留女木の棚田プロジェクト

https://1-huis.com/kurumeki

HUIS×名古屋黒門付染山勝染工染め替えプロジェクト

https://1-huis.com/renew

大人の服選びは産地から！

https://1-huis.com/talk_sanchi

HUISのゆるふわラジオ

https://1-huis.com/yurufuwa_radio