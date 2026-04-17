【開催レポート】中嶋常幸プロら豪華選手が集結！コアフォース会員限定イベント「トミーカップ」で夢の共演が実現。

株式会社ゆうきトミーカップ2026

株式会社ゆうきは、去る4月1日（水）・2日（木）の2日間にわたり「トミーカップ2026」を開催いたしました。

本イベントは「既存顧客満足」をテーマに、メンバーズ会員様限定の招待制イベントとして実施。契約選手との交流を心ゆくまでお楽しみいただくという、お客様のご要望を形にした豪華なプログラムをご用意いたしました。

ご参加いただいた皆様と、格別で幸せな時間を共有できましたことを心より感謝申し上げます。

開催の目的

コアフォース会員の皆様へ日頃の感謝を込め、会員様同士の親睦を深めるとともに、日常では味わえない「非日常の体験」を提供すること。

イベント概要

「トミーカップ2026」の会場となったのは、名門・静ヒルズカントリークラブ。本イベント最大の魅力は、日本ゴルフ界のレジェンド、中嶋常幸プロとの距離の近さにあります。

単なる観戦イベントではなく、中嶋プロと共にコースをまわるスペシャルラウンド、そして一人ひとりの課題にプロが直接応えるプレミアムレッスンを実施。レジェンドから直接アドバイスを受け、そのゴルフ哲学を肌で感じる時間は、参加された皆様にとって、まさに「至極の時間」となりました。

プレー後には、和やかな雰囲気の中で食事会とトークショーを開催。ラウンドの興奮を分かち合いながら、ここでしか聞けない貴重なエピソードに耳を傾ける--。招待制イベントならではの、多幸感に満ちた特別なひとときをお届けいたしました。

コメント

[担当者イメージ]ー コアフォースとは ー

健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。

健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。

コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。

会社概要

社名 株式会社ゆうき

設立年月日 2001年

代表取締役社長 小田 耕二

住所 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5

公式HP https://www.coreforce.jp