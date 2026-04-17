日本ペットホテル協会株式会社

日本ペットホテル協会株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鬼頭克明、大田富啓）は、2026年4月17日に加古川店をオープンすることを発表いたします。同店は全国98店舗目となる記念すべき拠点として、関西エリアにおけるペットケアサービスのさらなる充実を図ります。

近年、ペット飼育世帯の増加とともに、飼い主の多様なライフスタイルに対応したペットケアサービスへのニーズが急速に高まっています。特に20代から40代のビジネスパーソンにとって、出張や長時間労働の際に安心してペットを預けられる施設の存在は、ペットとの豊かな生活を維持する上で欠かせない要素となっています。

加古川店では、同社が長年培ってきた専門的なペットケア技術と豊富な経験を活かし、地域の飼い主の皆様に質の高いサービスを提供してまいります。兵庫県南部という立地特性を活かし、神戸や姫路といった主要都市からのアクセスも良好で、幅広いエリアからのご利用が期待されます。

同社は全国展開を通じて蓄積したノウハウを各店舗で共有し、統一された高品質なサービス基準を維持しています。今回の加古川店オープンにより、関西エリアにおけるサービス網がさらに充実し、より多くの飼い主の皆様にご利用いただける体制が整います。

今後も同社は、ペットと飼い主の幸せな関係をサポートする社会インフラとしての役割を果たし、全国各地でのサービス展開を継続してまいります。

【会社概要】

・会社名：日本ペットホテル協会株式会社

・代表者：鬼頭 克明、大田富啓

・所在地：愛知県名古屋市千種区内山3丁目9-23 3F

・公式HP：https://oneluke.net/

【問い合わせ先】

・担当：日本ペットホテル協会広報部

・電話：0527848416

・メール：japan.pet.hotel@gmail.com